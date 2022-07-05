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“Лисичанск — Бахмут — дорога в ад”: как волонтер-британец Дейв стал эвакуационным водителем

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 05 июля 2022, 18:00
Як британець-волонтер евакуював людей із Лисичанська

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