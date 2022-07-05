“Лисичанск — Бахмут — дорога в ад”: как волонтер-британец Дейв стал эвакуационным водителем

16 июня российские оккупанты нанесли два авиаудара по Лисичанску. Одна из вражеских бомб ударила по дому культуры, куда местные жители приходили за гуманитарной помощью. В тот день такую ​​помощь людям привезли два волонтера ГО Help people — Владимир и Дэйв.

Владимир сразу получил осколочные ранения, ему помощь оказали в местной больнице. Дэйва спасло то, что он пошел по адресу искать людей, которых должен был эвакуировать. Но по дороге из Лисичанска в Бахмут в своем минивэне чуть не попрощался с жизнью.

Дэйву 55 лет. Он не хочет называть свою фамилию. До недавнего времени мужчина жил в Киеве. 16 лет назад переехал из Великобритании, чтобы вести бизнес в Украине. Его специализация — изготовление светильников. Мужчина рассказывает, что складывал их из битого стекла с подставками из закарпатского дуба и продавал изделия онлайн на международной интернет-платформе.

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— Мы все в Украине, и у нас у всех война. Конечно, я мог уехать, потому что работы сразу не стало. Но я остался, — говорит мужчина.

Как стал эвакуационным водителем

Из столицы Дэйв не уехал. Говорит, присоединился к волонтерскому центру на Оболони и там каждый день ходил плести маскировочные сетки. Но это было скучным занятием для него. Однажды знакомые предложили стать эвакуационным водителем. Это было в конце марта. Дэйв вспоминает — растерялся, потому что не было собственного автомобиля для такого дела. Но в общественной организации сказали — авто будет, нужны только люди. И Дэйв согласился.

— Я начал жизнь водителя-волонтёра по эвакуации. Сначала было несколько пробных поездок в Чернигов и Киевскую область. Тогда — “бум”, и Краматорск. Вот тогда уже я перебрался в Днепр, чтобы ездить на Донбасс, — рассказывает волонтер.

Сначала поездки Дэйва были в Лиман и Константиновку. Уверяет: это было достаточно безопасно и без приключений — отвезти гуманитарку и на обратном пути заехать по нескольким адресам, чтобы забрать с собой людей. Более того, пассажиров это даже успокаивало. Уж если иностранец собрался их везти, все безопасно. Кроме того, Дэйв немного владеет русским.

— Для людей это было как VIP-обслуживание. Итак, представьте, что заказали такси, и вдруг приезжает известный таксист. Это был я!

Это было хорошо — люди успокаивались, меньше стрессовали и отвлекались, — говорит Дэйв.

Поездка в Северодонецк

А дальше — Северодонецк. Эту поездку Дэйв назвал своим baptism of fire — крещением огнем.

— К счастью, доехал до Лисичанска, чтобы пройти через мост. Следующий блокпост пуст — никого не видно. А потом влетают снаряды, и я, будто в кино как тот парень, прячусь у машины.

Мне нужно ехать в Северодонецк, чтобы эвакуировать. Это какое-то безумие, и бомбы, бомбы, бомбы, — вспоминает волонтер.

В тот день Дэйву все же пришлось отъехать назад от места обстрела и в подходящий момент проехать в город и забрать двух пассажирок. Всего за время своего волонтерства Дэйв уверяет: вывез из опасных мест 198 человек. Это было до 16 июня — поездка “дорогой жизни” на Лисичанск, которая обернулась на “дорогу в ад”.

Поездка в Лисичанск

— Это был четверг. Нас было двое — я и Вова, другой водитель из Киева. Было две машины. Мы поехали на Бахмут, и был длинный список людей, которых должны забрать у дома культуры в Лисичанске. За навигатором, который работает офлайн, мы добрались до нужного нам места — там был центр гуманитарной помощи.

Я говорю: “Вова, я уеду микроавтобусом и заберу человека здесь рядом и поищу других”. Я отхожу за угол дома и вдруг — взрыв! — говорит мужчина.

Дэйв вспоминает, что местные сказали сильно этого не пугаться, потому что так часто бывает. Но через минуту взрыв уже был мощнее. Волонтер говорит: в центр гуманитарной помощи, где находились десятки человек, попала минимум одна бомба. Крыши не было, куча людей оказалась под завалами.

— Я кричал “Вова”, потому что не мог его найти. Он был ранен — ​​где-то под землей в укрытии. Он вышел через пять минут, слава Богу. И вдруг мы слышим крик, что нужно начать вытаскивать людей из-под завалов. Люди в крови, покрытые пылью, выглядят сюрреалистически, — говорит Дэйв.

Волонтер Владимир получил осколочные ранения лица и ноги. Помощь ему оказывали в местной больнице. Дэйв был цел и решил как можно быстрее забирать людей и ехать в Днепр. Вспоминает: удалось забрать только двух пожилых людей. В тот день, несмотря на то, что был этот страшный обстрел, многие отказались эвакуироваться.

— Я обошел нефтеперерабатывающий завод и уже направлялся на очередной блокпост, там никого не было. А дальше я увидел, что вокруг горят поля. Наверное, сработала артиллерия. Я все же еду дальше и здесь слышу позади моей машины — взрыв, — вспоминает Дэйв.

Водитель вспоминает, как на полной скорости пытался убегать, обходя всяческие препятствия. Ибо из дорожного покрытия торчали ракеты и снаряды. Еще чуть дальше у края дороги пять машин, уничтоженных огнем. Пришлось замедлить движение.

Когда я замедляюсь, справа прилетает ракета. Она ударяет что-то и прямо сквозь окно на моих глазах — взрыв. В правом глазу ничего нет — всюду кровь.

Но в тот момент я еще не понимал, что это был, пожалуй, самый счастливый момент в моей жизни.

Когда глаз болел от осколков, я нагнулся за рулем и сразу две пули пролетели в районе груди, а одна в район головы и застряла в сиденье! — говорит мужчина.

Минивэн Дэйва просто прошило пулями с обеих сторон. Ранения получили и пассажиры. На пустых колесах, с израненным глазом водитель сумел протянуть до ближайшего блокпоста. Оттуда его и пассажиров украинские военные доставили в больницу в Бахмуте.

Фото від ОО Help people

Фото від ОО Help people

Фото від ОО Help people

Фото: ОО Help people

К сожалению, 85-летнего мужчину, который хотел эвакуироваться из Лисичанска, спасти не удалось. А Дэйва вместе с другой пассажиркой эвакуировали в Днепр. Волонтера — сразу в офтальмологическую клинику. Но спасти правый глаз не получилось — осколки повредили зрительный нерв.

Но теперь, через две недели лечения, Дэйв уже готов вернуться к регулярным эвакуациям. Его изрешеченную машину уже отмыли и восстановили. Тем не менее дыры от пуль в дверях еще напоминают о той страшной поездке “дорогой в ад”.

Волонтеры помогают украинцам эвакуироваться, но иногда они решаются делать это самостоятельно. Ранее мы рассказывали историю женщины из Херсона, которую оккупанты загнали на минное поле во время эвакуации.

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