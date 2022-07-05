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“Лисичанськ — Бахмут — це дорога до пекла”: як волонтер-британець Дейв став евакуаційним водієм

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 05 Липня 2022, 18:00
Як британець-волонтер евакуював людей із Лисичанська

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“Лисичанськ — Бахмут — це дорога до пекла”: як волонтер-британець Дейв став евакуаційним водієм
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“Лисичанськ — Бахмут — це дорога до пекла”: як волонтер-британець Дейв став евакуаційним водієм
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