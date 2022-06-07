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Вважаю українців героями, які борються за свою свободу: пожежник із Америки розповів, чому приїхав волонтерити в Україну

Анастасія Кожушко, регіональна кореспондентка програми Вікна-новини 07 Червня 2022, 18:00
Вважаю українців героями, які борються за свою свободу: пожежник із Америки розповів, чому приїхав волонтерити в Україну

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