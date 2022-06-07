Вважаю українців героями, які борються за свою свободу: пожежник із Америки розповів, чому приїхав волонтерити в Україну

До 24 лютого Даґен Вайт працював рятувальником на пожежній станції в Алабамі, США. З моменту вторгнення військ РФ на територію України він уважно стежив за новинами.

Якось побачив звернення нашого президента до світової спільноти. Зеленський просив усіх небайдужих допомагати Україні, хто чим може. І в той момент Даґен зрозумів, що хоче поїхати в Україну, щоб допомагати нашим людям.

Я практично щодня дивився новини, і, зрештою, після слів президента Зеленського приїжджати й допомагати Україні я зібрався з думками й зрозумів, що моє місце тут і я мушу допомагати саме тут.

Я попередив на роботі, що хочу поїхати на якийсь час до України, й мене відпустили, — розповідає рятувальник.

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Добирався Даґен кілька днів. Через Польщу прибув до Львова, а за кілька днів вирушив далі. Так опинився в Одесі. Тепер він допомагає волонтерам з організації Другий фронт.

— Я приходжу до цього волонтерського центру чотири рази на тиждень. Іноді проводжу тут цілий день, понад 12 годин. Приймаю гуманітарну допомогу з різних країн Європи. Сортую. Потім складаю все у коробки й відправляю за запитами людей, які потребують допомоги, — додає Вайт.

Ця організація співпрацює з багатьма зарубіжними партнерами. На гроші меценатів волонтери закуповують усе необхідне для армії — від джгутів та аптечок до квадрокоптерів та автомобілів.

Також хлопці допомагають людям, які мешкають у прифронтових селах. Возять туди гуманітарну допомогу та допомагають евакуювати місцевих жителів у безпечніші міста.

Я роблю все можливе, щоб допомогти тут. Для мене дуже сумно, що вмирають люди з обох сторін. Але я вважаю українців героями, які виборюють свою свободу.

Даґен Вайт захоплюється мужністю українського народу й вірить, що незабаром перемога буде за нами.

А раніше ми розповідали, як американський військовий Малкольм Ненс воює за Україну.

Фото: Євген Репенько