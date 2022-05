“У мене достатньо техніки для невеликої армії.” Як американський військовий воює за Україну

Малкольм Ненс — колишній військовослужбовець американського флоту та експерт з безпеки. Він вступив до лав Інтернаціонального легіону та воює поряд з українськими військовими проти Росії.

Чоловік повідомив, що має 35-річний досвід в американських збройних силах та розвідці. Після служби працював аналітиком з питань кібертероризму та безпеки на каналі NBC.

— Це була чудова робота, я заробляв гарні гроші. Це було легко, я витрачав одну-дві хвилини на тиждень, щоб дати аналіз у прямому ефірі, — зізнається Мальком.

В той період, коли західні розвідки почали регулярно заявляти, що Росія готує вторгнення в Україну, колишній військовий вирішив приїхати, щоб оцінити ситуацію тут.

— Я приїхав сюди у січні. У листопаді й грудні ми бачили нарощування сил. І ми були тут до кінця лютого, щоб зробити аналіз російських військ: скільки вони мають танків, де вони розташувались, — каже Ненс.

Чоловік вивчав різні напрямки, щоб зрозуміти, звідки Росія зможе здійснити наступ.

— Там я познайомився з генералами Павлюком та Сирським. Генерал Павлюк жартома запропонував: “Чому б вам не приєднатись до нашої армії”. Я жартома відповів: “Я вже надто старий для цього”.

Мальком залишив Україну напередодні масштабного вторгнення. 23 лютого він прилетів до Дубліна, там він дізнався, що Росія почала війну.

Колишній військовий вилетів до Нью-Йорку і там слідкував за новинами. А в Україну повернувся, коли Володимир Зеленський оголосив про створення Інтернаціонального легіону.

This is one of my Ukrainian Intl’ Legion Platoons on the line in Ukraine. They need donations for Sniper optics, shake weights,Turkish delight and rip-its. Help them out if you can. PS. If you want a CZ807 or an AI in .338 Lapua. #JoinTheLegion https://t.co/E1HivdVOPm pic.twitter.com/3mlqCxnw3d