“У мене достатньо техніки для невеликої армії.” Як американський військовий воює за Україну

Малкольм Ненс — колишній військовослужбовець американського флоту та експерт з безпеки. Він вступив до лав Інтернаціонального легіону та воює поряд з українськими військовими проти Росії.

Військовий досвід до приїзду в Україну

Чоловік повідомив, що має 35-річний досвід в американських збройних силах та розвідці. Після служби працював аналітиком з питань кібертероризму та безпеки на каналі NBC.

— Це була чудова робота, я заробляв гарні гроші. Це було легко, я витрачав одну-дві хвилини на тиждень, щоб дати аналіз у прямому ефірі, — зізнається Мальком.

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В той період, коли західні розвідки почали регулярно заявляти, що Росія готує вторгнення в Україну, колишній військовий вирішив приїхати, щоб оцінити ситуацію тут.

— Я приїхав сюди у січні. У листопаді й грудні ми бачили нарощування сил. І ми були тут до кінця лютого, щоб зробити аналіз російських військ: скільки вони мають танків, де вони розташувались, — каже Ненс.

Чоловік вивчав різні напрямки, щоб зрозуміти, звідки Росія зможе здійснити наступ.

Для мене було важливо знати ці шляхи, селища, людей. Я також поїхав на Донбас з українською армією.

— Там я познайомився з генералами Павлюком та Сирським. Генерал Павлюк жартома запропонував: “Чому б вам не приєднатись до нашої армії”. Я жартома відповів: “Я вже надто старий для цього”.

Мальком залишив Україну напередодні масштабного вторгнення. 23 лютого він прилетів до Дубліна, там він дізнався, що Росія почала війну.

Колишній військовий вилетів до Нью-Йорку і там слідкував за новинами. А в Україну повернувся, коли Володимир Зеленський оголосив про створення Інтернаціонального легіону.

This is one of my Ukrainian Intl’ Legion Platoons on the line in Ukraine. They need donations for Sniper optics, shake weights,Turkish delight and rip-its. Help them out if you can. PS. If you want a CZ807 or an AI in .338 Lapua. #JoinTheLegion https://t.co/E1HivdVOPm pic.twitter.com/3mlqCxnw3d — Malcolm Nance (@MalcolmNance) April 29, 2022

Віддав усе для легіону

Я маю військову техніку на тисячі й тисячі доларів. З Іраку, Лівії, Сирії. У мене достатньо техніки для невеликої армії. Тож я зібрав усе це і пожертвував легіону.

Я взяв своє особисте спорядження: бронежилет, шолом, все, що мені потрібно. І пішов до українського посольства у Вашингтоні. Зустрівся з аташе з питань оборони. Він одразу ж подивився на мої документи й сказав: “О, так, ви кваліфіковані”.

Проте Мальком зізнається, що головна причина бажання воювати за Україну — це телефонний дзвінок друзів з Авдіївки. Вони зателефонували попрощатися, бо вважали, що помруть того ж дня.

Мене це просто розчавило. І дуже розлютило.

#Ukraine Army: 250,000 men and women have a single message to @POTUS & @HouseDemocrats SEND STINGER & JAVELIN MISSILES. 5,000 should do it. pic.twitter.com/NvsPqhNOSI — Malcolm Nance (@MalcolmNance) February 12, 2022

Американець каже, що Росія напала на Україну не через НАТО, а через страх перед демократією.

Я звільнився. Залишив роботу, за яку мені добре платили. Пішов до керівництва і сказав, що їду в Україну воювати в інтернаціональному легіоні.

— Вони всі сказали, що я збожеволів. Я нікому про це не говорив, окрім доньки і мого менеджера. Повернувся до Києва і приєднався до легіону, — розповів чоловік.

Прогнози про перемогу України

Мальком Ненс каже, що за місяць перебування в українській столиці вивчав її.

Я не ходив на Поділ, щоб просто випити кави. Я розмірковував над тим, як ви воюватимете.

— Тож за місяць до вторгнення я був єдиною людиною на американському телебаченні, яка казала: “Росія ніколи не візьме Київ. Ніколи. Місто занадто велике. Люди дуже мотивовані. Ви їх не переможете”.

Коли в нього запитали на телебаченні про час, за який Україна паде — він сказав, що вона виграє та знищить російську армію.

Нині, за словами Малкольма, Росія кидає всі свої сили на Донбас, намагаючись захопити територію навколо Ізюма і взяти Слов’янськ. Але їй це не вдасться, вважає він.

— Вони зазнають поразки на північному заході й на північному сході, хоч і мають більшу армію. Вони не розуміють: коли всі запаси (їжа, пальне й амуніція — ред.) зосереджені в одному місці, достатньо одного пострілу, щоб усе це знищити, — вважає Малкольм.

За його словами, у росіян не вистачає танків, людей та ресурсів, щоб перемогти українців. Адже, коли українці знищать їхні танки та техніку, в росіян не лишиться більше. Тож наша армія зможе просунутися на десятки кілометрів вперед.

Donetsk. 10 days ago. Look familiar? pic.twitter.com/s0DsnSHuj8 — Malcolm Nance (@MalcolmNance) March 5, 2022

Для української перемоги треба зброя

Для перемоги українцям потрібна зброя, вважає Малкольм. І вона зараз надходить. Але ситуація на фронті, за його словами, щотижня змінювалася, а тому і рекомендації теж змінювалися.

— Зараз потрібна зброя, яка зламає росіянам хребет. Це HIMARS — американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності на колісному шасі. Вона повністю автоматична та здатна знищувати цілі на відстані до 300 км. Точність попадання — один метр. Ця система настільки точна, що знищить будь-яку російську артилерію, — пояснює Малкольм.

Якщо ми отримаємо цю зброю, каже Ненс, то хід війни дуже зміниться, адже в росіян нічого подібного немає.

Ми дійсно отримуємо зброю від різних країн світу. Нещодавно Конгрес США підтримав запровадження програми ленд-лізу для України.