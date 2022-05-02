Розповіді

“У мене достатньо техніки для невеликої армії.” Як американський військовий воює за Україну

Богдана Макалюк, редакторка сайту 02 Травня 2022, 07:00
Історія американського військовго Малькома Ненса
Фото: Twitter

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