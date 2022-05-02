“У меня достаточно техники для небольшой армии.” История американского военного Малькома Неса, который сражается за Украину

Малкольм Нэнс — бывший военнослужащий американского флота и эксперт по безопасности. Он вступил в ряды Интернационального легиона и воюет рядом с украинскими военными против России.

Военный опыт до приезда в Украину

Мужчина сообщил, что имеет 35-летний опыт в американских вооруженных силах и разведке. После службы работал аналитиком по кибертерроризму и безопасности на канале NBC.

— Это была отличная работа, я зарабатывал хорошие деньги. Это было легко, я тратил одну-две минуты в неделю, чтобы дать анализ в прямом эфире, — признается Мальком.

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В то время, когда западные разведки начали регулярно заявлять, что Россия готовит вторжение в Украину, бывший военный решил приехать, чтобы оценить ситуацию здесь.

— Я приехал сюда в январе. В ноябре и декабре мы видели наращивание сил. И мы были здесь до конца февраля, чтобы сделать анализ российских войск: сколько у них танков, где они расположились, — говорит Нэнс.

Мужчина изучал разные направления, чтобы понять, откуда Россия сможет осуществить наступление.

Для меня было важно знать эти пути, поселки, людей. Я тоже поехал на Донбасс с украинской армией.

— Там я познакомился с генералами Павлюком и Сырским. Генерал Павлюк в шутку предложил: “Почему бы вам не присоединиться к нашей армии”. Я в шутку ответил: “Я слишком стар для этого”.

Мальком покинул Украину накануне масштабного вторжения. 23 февраля он прилетел в Дублин, там узнал, что Россия начала войну.

Бывший военный вылетел в Нью-Йорк и следил за новостями. А в Украину вернулся, когда Владимир Зеленский объявил о создании Интернационального легиона.

This is one of my Ukrainian Intl’ Legion Platoons on the line in Ukraine. They need donations for Sniper optics, shake weights,Turkish delight and rip-its. Help them out if you can. PS. If you want a CZ807 or an AI in .338 Lapua. #JoinTheLegion https://t.co/E1HivdVOPm pic.twitter.com/3mlqCxnw3d — Malcolm Nance (@MalcolmNance) April 29, 2022

Отдал всё для легиона

У меня военная техника на тысячи и тысячи долларов. Из Ирака, Ливии, Сирии. У меня достаточно техники для небольшой армии. Я собрал все это и пожертвовал легиону.

Я взял свое личное снаряжение: бронежилет, шлем, все что мне нужно. И пошел в украинское посольство в Вашингтоне. Встретился с атташе по вопросам обороны. Он сразу же посмотрел на мои документы и сказал: “О да, вы квалифицированы”.

Однако Мальком признается, что главная причина желания воевать за Украину — это телефонный звонок друзей из Авдеевки. Они позвонили попрощаться, потому что считали, что умрут в тот же день.

Меня это просто раздавило. И очень разозлило.

#Ukraine Army: 250,000 men and women have a single message to @POTUS & @HouseDemocrats SEND STINGER & JAVELIN MISSILES. 5,000 should do it. pic.twitter.com/NvsPqhNOSI — Malcolm Nance (@MalcolmNance) February 12, 2022

Американец говорит, что Россия напала на Украину не из-за НАТО, а из-за страха перед демократией.

Я уволился. Оставил работу, за которую мне хорошо платили. Пошел к руководству и сказал, что еду в Украину воевать в Интернациональном легионе.

— Они все сказали, что я сошел с ума. Я никому об этом не говорил, кроме дочери и моего менеджера. Вернулся в Киев и присоединился к легиону, — рассказал мужчина.

Прогнозы о победе Украины

Мальком Нэнс говорит, что за месяц пребывания в украинской столице изучал ее.

Я не ходил на Подол, чтобы просто выпить кофе. Я размышлял над тем, как вы будете воевать.

— Поэтому за месяц до вторжения я был единственным человеком в американском телевидении, который говорил: “Россия никогда не возьмет Киев. Никогда. Город очень большой. Люди очень мотивированы. Вы их не победите”.

Когда у него спросили по телевидению о времени, за которое Украина падёт — он сказал, что она выиграет и уничтожит российскую армию.

Сейчас, по словам Малкольма, Россия бросает все свои силы на Донбасс, пытаясь захватить территорию вокруг Изюма и взять Славянск. Но ей это не удастся, считает он.

— Они терпят поражение на северо-западе и на северо-востоке, хотя и имеют большую армию. Они не понимают: когда все запасы (еда, горючее и амуниция — ред.) сосредоточены в одном месте, достаточно одного выстрела, чтобы все это уничтожить, — считает Малкольм.

По его словам, у россиян не хватает танков, людей и ресурсов, чтобы победить украинцев. Ведь когда украинцы уничтожат их танки и технику, у россиян не останется больше. Так что наша армия сможет продвинуться на десятки километров вперед.

Donetsk. 10 days ago. Look familiar? pic.twitter.com/s0DsnSHuj8 — Malcolm Nance (@MalcolmNance) March 5, 2022

Для украинской победы нужно оружие

Для победы украинцам нужно оружие, считает Малкольм. И оно сейчас поступает. Но ситуация на фронте, по его словам, еженедельно менялась, а потому и рекомендации тоже менялись.

— Сейчас нужно оружие, которое сломает россиянам позвоночник. Это HIMARS — американская ракетная артиллерийская система повышенной мобильности на колесном шасси. Она полностью автоматическая и способна уничтожать цели на расстоянии до 300 км. Точность попадания — один метр. Эта система настолько точна, что уничтожит любую русскую артиллерию, — объясняет Малкольм.

Если мы получим это оружие, говорит Нэнс, то ход войны очень изменится, ведь у россиян ничего подобного нет.

Мы действительно получаем оружие от разных стран мира. Недавно Конгресс США поддержал введение программы ленд-лиза для Украины.