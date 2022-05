“У меня достаточно техники для небольшой армии.” История американского военного Малькома Неса, который сражается за Украину

Малкольм Нэнс — бывший военнослужащий американского флота и эксперт по безопасности. Он вступил в ряды Интернационального легиона и воюет рядом с украинскими военными против России.

Мужчина сообщил, что имеет 35-летний опыт в американских вооруженных силах и разведке. После службы работал аналитиком по кибертерроризму и безопасности на канале NBC.

— Это была отличная работа, я зарабатывал хорошие деньги. Это было легко, я тратил одну-две минуты в неделю, чтобы дать анализ в прямом эфире, — признается Мальком.

В то время, когда западные разведки начали регулярно заявлять, что Россия готовит вторжение в Украину, бывший военный решил приехать, чтобы оценить ситуацию здесь.

— Я приехал сюда в январе. В ноябре и декабре мы видели наращивание сил. И мы были здесь до конца февраля, чтобы сделать анализ российских войск: сколько у них танков, где они расположились, — говорит Нэнс.

Мужчина изучал разные направления, чтобы понять, откуда Россия сможет осуществить наступление.

— Там я познакомился с генералами Павлюком и Сырским. Генерал Павлюк в шутку предложил: “Почему бы вам не присоединиться к нашей армии”. Я в шутку ответил: “Я слишком стар для этого”.

Мальком покинул Украину накануне масштабного вторжения. 23 февраля он прилетел в Дублин, там узнал, что Россия начала войну.

Бывший военный вылетел в Нью-Йорк и следил за новостями. А в Украину вернулся, когда Владимир Зеленский объявил о создании Интернационального легиона.

This is one of my Ukrainian Intl’ Legion Platoons on the line in Ukraine. They need donations for Sniper optics, shake weights,Turkish delight and rip-its. Help them out if you can. PS. If you want a CZ807 or an AI in .338 Lapua. #JoinTheLegion https://t.co/E1HivdVOPm pic.twitter.com/3mlqCxnw3d