Рассказы

“У меня достаточно техники для небольшой армии.” История американского военного Малькома Неса, который сражается за Украину

Богдана Макалюк, редактор сайта 02 мая 2022, 07:00
Історія американського військовго Малькома Ненса
Фото: Twitter

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