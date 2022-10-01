Закон о ленд-лизе для Украины вступил в силу — что это такое и чем поможет

Закон США о ленд-лизе для Украины вступил в силу 1 октября 2022 года.

Напомним, в мае президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине.

По ускоренной процедуре, Украина получит мощную военную и гуманитарную помощь от США.

Ранее Палата представителей Конгресса США поддержала ленд-лиз для Украины. Далее слово за президентом США Джо Байденом. Программа заработает после подписи американского президента.

За законопроект о ленд-лизе для Украины проголосовали 417 конгрессменов, а только 10 – выступили против.

Вечером 6 апреля Сенат США единогласно принял законопроект о возобновлении ленд-лиза, который позволит президенту Джо Байдену быстрее и эффективнее отправлять оружие в Украину без бюрократических проволочек.

Об этом сообщает издание Politico.

Комитет Палаты представителей уже согласовал и вынес документ на рассмотрение нижней палаты. Голосование по нему проходило в четверг, 28 апреля.

Читай дальше, что такое ленд-лиз и почему он важен для Украины.

Что такое ленд-лиз

Программа ленд-лиза была создана в США во время Второй мировой войны для быстрого пополнения запасов союзников в борьбе с Гитлером без трудоемких процедур. Впоследствии ее назвали переломным моментом для победы над нацистами.

Система предполагала в основном бесплатную передачу союзникам боеприпасов, техники, продовольствия и т.д. Такую помощь от США получили 42 страны.

Со времен Второй мировой войны эта программа не использовалась.

Восстановление ленд-лиза для Украины говорит о том, что США и Европа понимают экзистенциальную угрозу либеральному порядку, которую теперь создала Россия.

А еще украинские военные доказали всему миру, что могут успешно отбиваться от российских захватчиков, так что запад верит в победу Украины.

Чем поможет ленд-лиз Украине

Закон о ленд-лизе об обороне демократии Украины от 2022 года ускорит передачу Украине важного военного оборудования и других критических поставок путем сокращения бюрократических проволочек. Он позволяет де-факто дарить оборудование с положениями, предусматривающими, что страна-получатель выплатит их стоимость США позже.

Politico отмечает, что необходимость пополнения запасов Вооруженных сил Украины приобрела большую актуальность в последние дни, поскольку жестокость российской войны еще больше разоблачилась. Законодатели быстро отреагировали, в частности, на срочные призывы президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Конгресс утвердил военную и гуманитарную помощь Украине почти на $14 млрд. Во вторник, 5 апреля, Госдепартамент объявил о дополнительных $100 млн для финансирования ракет Javelin и другой техники, в результате чего общая помощь нашему государству в оборонной сфере с момента полномасштабного вторжения России достигла $1,7 млрд.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже поблагодарил Сенат США за принятие ленд-лиза. Теперь законопроект ожидает принятия в Палате представителей и подписи Джо Байдена.

Вдячний Сенату США за ухвалення законопроєкту про захист української демократії завдяки ленд-лізу. Це важливий перший крок до ленд-лізу, який сприятиме постачанню військового обладнання до України. Розраховуємо на швидке ухвалення у Палаті представників і підпис Президента США. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2022

Напомним, что известно о новом пакете помощи от США на $12 млрд.