На оружие, боеприпасы, разведку и экономику — что известно о новом пакете помощи от США на $12 млрд

США — одна из стран, которые поддерживают нашу страну и будут продолжать это делать. Сенат страны поддержал законопроект о краткосрочном финансировании, предусматривающий около $12 млрд помощи для Украины, сообщает Washington Post.
Такое решение поддержали 72 голоса, против высказались 23. У чиновников есть определенные разногласия по вопросам бюджета страны на 2023 год. Поэтому данный законопроект позволяет финансировать правительство до 16 декабря, чтобы было время урегулировать все вопросы.
Решение о помощи Украине предстоит утвердить Конгрессу США, а затем его должен подписать президент Джо Байден.
Законопроект также уполномочивает Байдена направить до $3,7 млрд на дополнительную военную помощь для Украины.
В Штатах проживает большая диаспора украинцев, страна также несколько упростила условия для беженцев из Украины. Ранее мы рассказывали, как украинцам попасть в США и о программе Uniting for Ukraine.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!