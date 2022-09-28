На оружие, боеприпасы, разведку и экономику — что известно о новом пакете помощи от США на $12 млрд

США — одна из стран, которые поддерживают нашу страну и будут продолжать это делать. Сенат страны поддержал законопроект о краткосрочном финансировании, предусматривающий около $12 млрд помощи для Украины, сообщает Washington Post.

Такое решение поддержали 72 голоса, против высказались 23. У чиновников есть определенные разногласия по вопросам бюджета страны на 2023 год. Поэтому данный законопроект позволяет финансировать правительство до 16 декабря, чтобы было время урегулировать все вопросы.

Решение о помощи Украине предстоит утвердить Конгрессу США, а затем его должен подписать президент Джо Байден.

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$3 млрд на оружие;

$1,5 млрд на пополнение запасов оружия США, переданных Украине;

$540 млн на увеличение производства боеприпасов;

$2,8 млрд для поддержки разведки, специальных выплат для войск США, размещенных в Европе;

$4,5 млрд на экономическую помощь Украине.

Законопроект также уполномочивает Байдена направить до $3,7 млрд на дополнительную военную помощь для Украины.

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