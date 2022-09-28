Мир

На оружие, боеприпасы, разведку и экономику — что известно о новом пакете помощи от США на $12 млрд

Богдана Макалюк, редактор сайта 28 сентября 2022, 11:00
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Вибухи в Миколаєві: що відомо на сьогодні, 28 вересня 2022
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Ночные и утренние взрывы в Николаеве и области: россияне снова ударили по областному центру, есть разрушения
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