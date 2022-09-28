На зброю, боєприпаси, розвідку та економіку — що відомо про новий пакет підтримки від США на $12 млрд

США є однією з країн, які підтримують нашу країну і продовжуватимуть це робити. Сенат країни підтримав законопроект про короткострокове фінансування, яке передбачає близько $12 млрд допомоги для України, повідомляє Washington Post.

Таке рішення підтримали 72 голоси, проти висловилися 23. Чиновники мають певні розбіжності щодо бюджету країни на 2023 рік. Тож цей законопроект дає змогу фінансувати уряд до 16 грудня, щоб був час врегулювати усі питання.

Рішення про виділення Україні допомоги має ще затвердити Конгрес США, а потім підписати президент Джо Байден.

Що передбачає новий пакет підтримки від США

$3 млрд на зброю;

$1,5 млрд на поповнення запасів зброї США, переданих Україні;

$540 млн на збільшення виробництва боєприпасів;

$2,8 млрд для підтримки розвідки, спеціальних виплат для військ США, розміщених у Європі;

$4,5 млрд на економічну допомогу для України.

Законопроект також уповноважує Байдена спрямувати до $3,7 млрд на додаткову військову допомогу для України.

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