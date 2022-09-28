На зброю, боєприпаси, розвідку та економіку — що відомо про новий пакет підтримки від США на $12 млрд

США є однією з країн, які підтримують нашу країну і продовжуватимуть це робити. Сенат країни підтримав законопроект про короткострокове фінансування, яке передбачає близько $12 млрд допомоги для України, повідомляє Washington Post.
Таке рішення підтримали 72 голоси, проти висловилися 23. Чиновники мають певні розбіжності щодо бюджету країни на 2023 рік. Тож цей законопроект дає змогу фінансувати уряд до 16 грудня, щоб був час врегулювати усі питання.
Рішення про виділення Україні допомоги має ще затвердити Конгрес США, а потім підписати президент Джо Байден.
Законопроект також уповноважує Байдена спрямувати до $3,7 млрд на додаткову військову допомогу для України.
У Штатах мешкає велика діаспора українців, країна також дещо спростила умови для біженців з України. Раніше ми розповідали, як українцям потрапити до США та про програму Uniting for Ukraine.
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