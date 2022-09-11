Як українцям потрапити до США? Усе про програму Uniting for Ukraine, її підводні камені та причини відмови

Сполучені Штати Америки — одна з держав, що найактивніше підтримує Україну у війні проти Росії. І стосується це не тільки інформаційної та мілітарної підтримки.
З квітня цього року американський уряд надає українцям можливість протягом двох років перебувати на території США завдяки гуманітарному паролю в рамках програми Uniting for Ukraine.
Здавалося б, усе просто: знаходиш спонсора, подаєш заявку й отримуєш гуманітарний пароль. Та чи все так легко на практиці?
Чи є тут підводні камені, чому можуть відмовити в програмі й що варто зробити в перші місяці перебування в Америці?
На ці питання відповіла американська імміграційна адвокатеса, волонтерка благодійної організації Razom for Ukraine та співзасновниця волонтерської організації Ukraine Immigration Task Force Ольга Хом’як для YouTube-каналу ДеЯк. Вікна підготували для вас тези з розмови.
Було подано більше ніж 100 000 заявок за програмою Uniting for Ukraine і 70 000 було затверджено для бенефіціарів-українців.
Було подано більше ніж 100 000 заявок за програмою Uniting for Ukraine і 70 000 було затверджено для бенефіціарів-українців.
Вже понад 35 000 українців приїхало за програмою Uniting for Ukraine до Сполучених Штатів, — заявила Ольга Хом’як.
Це дані за 12 серпня й вони не стосуються тих, хто приїхав за гуманітарним паролем через мексикансько-американський кордон, а також українців, які приїхали за туристичними візами й перейшли на статус тимчасового захисту TPS.
Адвокатеса заявила: програма поки не має кінцевого терміну, бо наразі американці готові допомагати Україні й виступати спонсорами.
Адвокатеса заявила: програма поки не має кінцевого терміну, бо наразі американці готові допомагати Україні й виступати спонсорами.
Однак знайти спонсора — це лише половина справи. І спонсор, і бенефіціар ретельно перевіряються американським урядом.
Тут варто відзначити, що не тільки приймальній стороні можуть відмовити в програмі, а й людині, яка претендує на гуманітарний пароль.
Якщо спонсорам відмовляють здебільшого через недостатню фінансову спроможність чи проблеми із законом, то в українців причиною відмови може бути:
Якщо імміграційна служба Сполучених Штатів знає про це, вони, швидше за все, відмовлять, тому що українець чи українка перебуває в іншій країні в безпеці, отримує допомогу, — пояснює експертка.
Якщо імміграційна служба Сполучених Штатів знає про це, вони, швидше за все, відмовлять, тому що українець чи українка перебуває в іншій країні в безпеці, отримує допомогу, — пояснює експертка.
Також Ольга не рекомендує подаватись на кілька програм одночасно, наприклад, у США та Канаду чи будь-яку іншу країну:
— Вам потрібно провести хорошу пошукову роботу, поглянути на кожну з програм, визначити для себе, яка буде краща; де у вас буде допомога, де у вас є рідні, де ви бачите для себе майбутнє хоча б на декілька років і їхати за цією програмою.
Немає потреби подаватися на всі програми, які існують. Ви й так зможете скористатися тільки однією з них, якщо це тимчасова програма, — каже адвокатеса.
Тим, хто все ж обрав для переїзду США й прибув туди за програмою Uniting for Ukraine, Ольга дала поради, що варто зробити у перші місяці, аби полегшити подальше проживання там.
За її словами, важливо одразу подати документи на отримання права на роботу. А якщо ви його не можете отримати, то можна податись на федеральну допомогу для українців. Туди входить медичне страхування, допомога з харчуванням, переселенням.
Крім того, є багато організацій, які допомагають нашим людям шукати житло, роботу, записатись на курси англійської мови, віддати дітей у школу тощо.
Крім того, є багато організацій, які допомагають нашим людям шукати житло, роботу, записатись на курси англійської мови, віддати дітей у школу тощо.
Також адвокатеса рекомендує обирати штати, де у вас вже є хтось із родичів чи знайомих, які зможуть допомогти чи дати пораду в разі необхідності.
Також Ольга зізналась, що хоч Uniting for Ukraine — тимчасова програма, вона з колегами-адвокатами працює зараз над лобіюванням закону Ukrainian Adjustment Act.
Він дозволив би українцям з гуманітарним паролем отримати зелену карту.
Історично це відбувалось щодо багатьох національностей. Був Cuban Adjustment Act, Afagan Adjustment Act, над яким зараз американський уряд працює.
Історично це відбувалось щодо багатьох національностей. Був Cuban Adjustment Act, Afagan Adjustment Act, над яким зараз американський уряд працює.
І ми дуже сподіваємося, що буде Ukrainian Adjustment Act. Але це займає дуже довгий час, тому ми дуже сподіваємося, що зможемо зробити це вчасно, — каже Ольга.
Окрім США, є ще багато держав, які різнопланово підтримують українців усім, чим можуть. Читай, які країни найбільше допомагають Україні.
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