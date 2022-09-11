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Як українцям потрапити до США? Усе про програму Uniting for Ukraine, її підводні камені та причини відмови

Іванна Підборська, журналістка-фрилансерка сайту 11 Вересня 2022, 18:00
Uniting for Ukraine - що потрібно знати про цю програму
Фото: Unsplash

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