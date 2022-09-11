Як українцям потрапити до США? Усе про програму Uniting for Ukraine, її підводні камені та причини відмови

Сполучені Штати Америки — одна з держав, що найактивніше підтримує Україну у війні проти Росії. І стосується це не тільки інформаційної та мілітарної підтримки.

З квітня цього року американський уряд надає українцям можливість протягом двох років перебувати на території США завдяки гуманітарному паролю в рамках програми Uniting for Ukraine.

Здавалося б, усе просто: знаходиш спонсора, подаєш заявку й отримуєш гуманітарний пароль. Та чи все так легко на практиці?

Чи є тут підводні камені, чому можуть відмовити в програмі й що варто зробити в перші місяці перебування в Америці?

На ці питання відповіла американська імміграційна адвокатеса, волонтерка благодійної організації Razom for Ukraine та співзасновниця волонтерської організації Ukraine Immigration Task Force Ольга Хом’як для YouTube-каналу ДеЯк. Вікна підготували для вас тези з розмови.

Скільки українців беруть участь у Uniting for Ukraine

Було подано більше ніж 100 000 заявок за програмою Uniting for Ukraine і 70 000 було затверджено для бенефіціарів-українців.

Вже понад 35 000 українців приїхало за програмою Uniting for Ukraine до Сполучених Штатів, — заявила Ольга Хом’як.

Це дані за 12 серпня й вони не стосуються тих, хто приїхав за гуманітарним паролем через мексикансько-американський кордон, а також українців, які приїхали за туристичними візами й перейшли на статус тимчасового захисту TPS.

Адвокатеса заявила: програма поки не має кінцевого терміну, бо наразі американці готові допомагати Україні й виступати спонсорами.

Найпоширеніші причини відмови

Однак знайти спонсора — це лише половина справи. І спонсор, і бенефіціар ретельно перевіряються американським урядом.

Тут варто відзначити, що не тільки приймальній стороні можуть відмовити в програмі, а й людині, яка претендує на гуманітарний пароль.

Якщо спонсорам відмовляють здебільшого через недостатню фінансову спроможність чи проблеми із законом, то в українців причиною відмови може бути:

скоєння злочину;

протермінування візи в минулому;

тимчасовий статус захисту в інших країнах.

Якщо імміграційна служба Сполучених Штатів знає про це, вони, швидше за все, відмовлять, тому що українець чи українка перебуває в іншій країні в безпеці, отримує допомогу, — пояснює експертка.

Також Ольга не рекомендує подаватись на кілька програм одночасно, наприклад, у США та Канаду чи будь-яку іншу країну:

— Вам потрібно провести хорошу пошукову роботу, поглянути на кожну з програм, визначити для себе, яка буде краща; де у вас буде допомога, де у вас є рідні, де ви бачите для себе майбутнє хоча б на декілька років і їхати за цією програмою.

Немає потреби подаватися на всі програми, які існують. Ви й так зможете скористатися тільки однією з них, якщо це тимчасова програма, — каже адвокатеса.

Що варто зробити в перші місяці програми

Тим, хто все ж обрав для переїзду США й прибув туди за програмою Uniting for Ukraine, Ольга дала поради, що варто зробити у перші місяці, аби полегшити подальше проживання там.

За її словами, важливо одразу подати документи на отримання права на роботу. А якщо ви його не можете отримати, то можна податись на федеральну допомогу для українців. Туди входить медичне страхування, допомога з харчуванням, переселенням.

Крім того, є багато організацій, які допомагають нашим людям шукати житло, роботу, записатись на курси англійської мови, віддати дітей у школу тощо.

Також адвокатеса рекомендує обирати штати, де у вас вже є хтось із родичів чи знайомих, які зможуть допомогти чи дати пораду в разі необхідності.

Також Ольга зізналась, що хоч Uniting for Ukraine — тимчасова програма, вона з колегами-адвокатами працює зараз над лобіюванням закону Ukrainian Adjustment Act.

Він дозволив би українцям з гуманітарним паролем отримати зелену карту.

Історично це відбувалось щодо багатьох національностей. Був Cuban Adjustment Act, Afagan Adjustment Act, над яким зараз американський уряд працює.

І ми дуже сподіваємося, що буде Ukrainian Adjustment Act. Але це займає дуже довгий час, тому ми дуже сподіваємося, що зможемо зробити це вчасно, — каже Ольга.

Окрім США, є ще багато держав, які різнопланово підтримують українців усім, чим можуть. Читай, які країни найбільше допомагають Україні.

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