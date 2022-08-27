Ті, хто допомагає не словом, а ділом — Forbes оновив рейтинг країн-друзів України

Війна в Україні показала сутність усіх держав світу — їхні сильні та слабкі сторони, щирі та цинічні прояви, конформізм та лідерство.

Видання Forbes оприлюднило оновлений рейтинг Друзів України. У першу п’ятірку ввійшли Польща, Естонія, Латвія, США та Литва.

Читай, хто ще найбільше допомагає нам у війні з Росією, а також на чому ґрунтувалось дослідження.

Друзі України

У рейтингу максимальна кількість балів — 100. Цієї відмітки вдалось досягти лише Польщі. На інфографіці представлено неповний список країн, які підтримують Україну.

Загалом дружніми до нашої держави можна вважати всі країни, які мають понад 40 балів (а таких 40). Forbes спеціально не виставляв місця в рейтингу, оскільки будь-яка допомога Україні у протистоянні російському наступу є важливою.

Міжнародна підтримка України

За даними Кільського інституту світової економіки станом на 3 серпня, Україна вже отримала €84 млрд міжнародної допомоги з початку повномасштабної війни.

У цю суму увійшли:

військова допомога — €39 млрд

фінансова допомога — €32 млрд

гуманітарна допомога — €13 млрд

утримання переселенців — €10 млрд

Утім Forbes під час створення рейтингу брав до уваги не лише матеріальні затрати кожної країни, але й інші не менш важливі аспекти.

Базова підтримка:

голосування на Генасамблеї ООН за виведення російських військ;

впровадження санкцій проти Росії, зокрема закриття для неї свого повітряного простору;

включення Росії до переліку ворожих країн;

участь у зустрічах Рамштайн.

Крім того, критеріями рейтингу стали висилка російських дипломатів та визнання геноциду Росії та СРСР проти України.

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