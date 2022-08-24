З нагоди Дня Незалежності: США надають Україні найбільший пакет допомоги на майже $3 млрд

Україну підтримує весь цивілізований світ: на боротьбу з віковічним злом потрібно багато ресурсів. Одними з найбільших друзів України у війні проти РФ стали США, що вже неодноразово надавали військову та матеріальну допомогу.

Сьогодні з нагоди Дня Незалежності України президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав указ про найбільшу військову допомогу для нашої держави — майже $3 млрд.

Про це у своєму Facebook повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Кошти надійдуть через механізм Світового банку. Вдячний нашим американським партнерам та команді Світового банку за потужну підтримку України. Грантова допомога є вагомим подарунком для нашої країни на День Незалежності, — написав Марченко.

У суму грантової безповоротної допомоги входять системи ППО, артилерійські системи та боєприпаси, протиракетні безпілотні повітряні системи та радари.

Привітання президента США Джо Байдена до українців зі святом 31-ї річниці незалежності оприлюднили на сайті Білого дому. Байден заявив: США віддані підтримці українського народу і надалі допомагатимуть Україні в боротьбі проти Росії.

— Я знаю, що цей день незалежності є гірким для багатьох українців, оскільки тисячі людей було вбито або поранено, мільйони були вимушені залишити свої домівки. Багато інших стали жертвами російських звірств і нападів.

Але шість місяців невпинних атак лише зміцнили гордість українців за себе, за свою країну та за 31 рік незалежності, — наголосив Байден.

Сьогодні мережа барвиста від привітань українців та України з Днем Незалежності. До загального святкового вітання доєднався і президент України Володимир Зеленський: читай його вітання та підтексти у словах президента у нашому матеріалі.

Читай нас у Telegram!