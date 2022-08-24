Світ

З нагоди Дня Незалежності: США надають Україні найбільший пакет допомоги на майже $3 млрд

Вікторія Мельник, редакторка сайту 24 Серпня 2022, 16:20
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