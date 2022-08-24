Український народ та його мужність надихнули весь світ — привітання Володимира Зеленського з Днем Незалежності

Сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає свій 31-й День Незалежності. Президент Володимир Зеленський привітав українців з цією важливою датою та наголосив, де б ми не знаходились сьогодні й що б не робили, наша мета єдина — збереження незалежності та перемога України.

— Вільний народе незалежної України. І цим все сказано. Всього чотири слова, але як багато стоїть за ними сьогодні — на 182-й день повномасштабної війни.

Скільки в цих словах і сенсів, подвигів і втрат, радості й бою. А головне — скільки в них правди. Нашої правди, правди про наше сьогодення, з якою неможливо сперечатись, яку неможливо не бачити й не визнавати: ми вільний народ незалежної України, — звернувся Зеленський до українців.

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Рівно півроку тому Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну та сподівалась, що наша незалежність на цьому скінчилась. Та ось сьогодні ми кажемо: “З Днем Незалежності, Україно!”

Тепер увесь світ дізнався, хто такі українці й що таке Україна. Більше ніхто не скаже про неї: “Це десь там, біля Росії”.

Український народ та його мужність надихнули весь світ. Дали людству нову надію, що справедливість не покинула наш цинічний світ остаточно. І в ньому все ще перемагає не сила, а правда. Не гроші, а цінності, не нафта, а люди, — зазначив президент.

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Українцям справді вдалося змінити хід історії та об’єднати весь демократичний світ, щоб тиранія та диктатура не отримала гору над людськими та громадянськими цінностями.

— У всіх світових підручниках з історії буде розділ “Часи, коли світ об’єднала Україна”. Коли в демократії знову виросли зуби. Коли тиранія отримує відповідь тією мовою, яку розуміє, — сказав Зеленський.

Україна розбудила весь континент. Європейці виходять на площі, впроваджують жорсткі санкції проти агресора та одноголосно визнають, що Україна — майбутній член Євросоюзу.

Тож сьогодні саме люди диктують владі тренди та правила поведінки, а не підтримувати нашу державу стало для лідерів соромно.

Дивись повне привітання Володимира Зеленського з Днем Незалежності України.

Україна змінила світ. А якщо тобі цікаво, що ж то за 31 річ, яка змінила життя українців за час незалежності, то читай про це в нашому матеріалі.

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