Екологія, побут, свідомість, технології, лайфстал: 31 річ, яка змінила життя українців

Світ розвивається чи не щогодини. Постійно з’являються нові винаходи, які полегшують нам життя. Деякі речі сильно впливають на людей, формування соціуму та мислення.

За 31 рік незалежності безліч речей змінило життя українців: від родинного побуту до національної свідомості. Ми розповімо про 31 річ, яка змінила українців. Звісно, ми не могли охопити все, що вплинуло на наше суспільство, але розповімо про головне.

Лайфстайл

Косметологія

Тенденцією останніх років є косметологія. Жінки та чоловіки регулярно відвідують косметолога та проходять різноманітні процедури. Косметолог зараз — одна з найприбутковіших професій, але, безперечно, дуже відповідальна. Практично усі піклуються про себе та свій зовнішній вигляд, тому ця сфера й надалі може не втратити своєї популярності.

Електронні сигарети

Куріння завжди було присутнім у житті українців. Проте з часом люди почали відмовлятися від звичайних сигарет на користь електронних. Іноді останні навіть допомагали позбутися шкідливої звички.

Зараз електронні сигарети майже повністю замінили справжні, проте шкода для здоров’я від деяких із них однаково залишається. Раніше можна було курити електронні сигарети в тих місцях, де тютюнові заборонялося. Проте цьогоріч було ухвалено новий закон про куріння, який прирівняв електронні сигарети до звичайних.

Безвіз

Україна стала на європейський шлях. Наші дружні сусіди ще п’ять років тому показали, що раді нас бачити. Адже у червні 2017 року почав діяти безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом. Жителі нашої країни отримали змогу набагато легше подорожувати Європою та вивчати культуру, архітектуру й життя інших країн.

Сирена повітряної тривоги

Пронизливі звуки повітряної тривоги, які змушують усе тремтіти всередині, вже стали частиною щоденного життя українців. Але досі щоразу від перших високих нот сирен виступають сироти на шкірі та починається внутрішня паніка.

Просимо усіх українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати у безпечному місці!

Також хочемо нагадати, що в Україні з’явилися нові сигнали тривоги.

Фастфуд

Фастфуд шкідливий, але ж такий смачний! За роки незалежності на території України з’явилося багато мереж ресторанів швидкого харчування як закордонних, так і українських. Популярною стала також вулична їжа, яку можна їсти на ходу. Від початку повномасштабного вторгнення Росії деякі компанії тимчасово зупинили свою роботу в Україні. Тож більшість громадян нетерпляче чекає на відновлення роботи улюбленого McDonald’s.

Технології

Інтернет

Так багато нового приніс нам інтернет. З часом він розвивався, і вже не треба чекати півгодини, поки завантажиться одна сторінка. Інтернет додав у наше життя багато хорошого і поганого. Люди отримали широкий доступ до різних знань: можна опанувати професію, оформити документи, знайти роботу та кохання в інтернеті.

Але є й інша сторона: безліч аферистів, онлайн-казино та неперевірених сайтів з вірусами й неправдивою інформацією.

Мобільні телефони

Сучасні гаджети — подарунок чи прокляття? Звісно, мобільні телефони значно полегшують нам життя, даруючи нагоду спілкуватися з людиною з іншого кінця планети. Водночас у гаджетах ми проводимо вагому частину свого життя.

Навіть малюки у віці двох років знають, як розблокувати телефон та включити мультики на YouTube.

Соціальні мережі

Соціальні мережі подарували нам таку прекрасну професію, як блогерство. Людина може проявити себе та стати інфлюенсером. Іноді здається, що це легко: знімати відео, робити фотографії та дописи на різні теми. Але треба докласти багато зусиль, щоб стати цікавим(-ою) аудиторії та втримати її.

Через соціальні мережі ми можемо знайти давніх знайомих та відновити спілкування або ж довідатися, як живуть люди в інших країнах. Отримати корисні поради та надихнутися змінити своє життя.

Проте є й інша сторона соціальних мереж: люди намагаються бути ідеальними. Вони показують лише хорошу частину свого життя, воліючи не згадувати про справжні проблеми. У багатьох людей через соцмережі з’являються комплекси.

Водночас соціальні мережі є великою рушійною силою. Варто запустити флешмоб — і його підтримають мільйони людей. Наприклад, як це було із #sitlikeagirl.

Онлайн-медіа

З розвитком технологій почали змінюватися українські ЗМІ. Поступово розвивалося радіо та телебачення, а згодом з’явилися сучасні інтернет-ЗМІ. Доступ до новин в українців безкоштовний та цілодобовий. Усе, що для цього потрібно — смартфон та інтернет.

Інформація — актуальна та оперативна. Не треба стояти в черзі за ранковою свіжою газетою, щоб прочитати про вчорашні події, або чекати випуск новин на ТБ. А зараз, коли правдива інформація є надважливою, українські канали створили телемарафон Єдині новини. Його трансляцію можна дивитися навіть у застосунку Дія.

Електронні петиції

В Україні панує демократія, тож джерелом влади є народ. Будь-які питання на державотворчому рівні українці можуть вирішити через електронні петиції.

Людина створює петицію на сайті президента України та описує проблему, яка її турбує, пропонуючи своє рішення. Далі петиція має набрати 25 000 підписів. Потім її розглядає президент України та відповідає на неї, даючи подальші вказівки.

Дія

Досягнення України, якому, напевно, заздрить уся Європа. Необхідні документи у твоєму смартфоні, в одному застосунку. А на порталі Дія взагалі існує широкий спектр послуг.

Люди за кордоном дивуються, як це: мати паспорт чи ковід-сертифікати у телефоні та прирівнювати це до повноцінних документів? Можна! Це доводить, що Україна — сучасна прогресивна держава та готова йти у ногу з часом.

Інтернет-банкінг

Сучасні проблеми потребують сучасних рішень! Не треба більше стояти у довгих чергах на пошті, щоб сплатити за комунальні послуги. Переказувати кошти з одного рахунку на інший, навіть між країнами, можна всього за кілька хвилин за допомогою телефона.

А зараз українці збирають просто космічні суми для допомоги нашій армії! Кілька десятків років тому це було навіть складно уявити!

Фриланс

Останні кілька років, особливо за часів карантину, в Україні великої популярності набув фриланс. Професії зі сфери IT та інтернет-маркетингу мають великий попит на ринку.

Завдяки фрилансу можна працювати з дому та вести кілька проектів одночасно. Такий вид роботи дозволяє подорожувати та працювати, тож це є великою перевагою для людей. Ба більше! Фриланс в Україні став настільки популярним, що уряд створив відповідний закон, щоб захистити працівників.

Безконтактна оплата

Українці швидко опанували систему PayPass — це зручно та швидко. Зараз чи не кожен українець може розрахуватися в магазині, трамваї, метро, кінотеатрі та іншому закладі телефоном чи смартгодинником. Не треба брати з собою навіть сумку чи гаманець — все у твоєму смартфоні.

Екологія

Одноразовий посуд

Одноразовий посуд, контейнери, пакети значно полегшили життя українців. Наприклад, на пікнік тепер не треба брати залізні вилки та ложки або мити гору посуду після вечірок. Досить зібрати одноразовий та викинути. Зараз людям складно уявити життя навіть без одноразових целофанових пакетів.

Екотовари

Звісно, одноразові речі значно спростили наше життя, але негативно вплинули на екологію. Тож через кілька десятків років свідомість людей змінилася. Зараз дедалі більше українців віддають перевагу багаторазовим екоторбинкам, беруть каву у свої горнятка чи святкують дні народження з пластиковим посудом, але багаторазовим.

Українці починають сортувати сміття та переробляти відходи. Така відповідальність громадян тільки тішить, хоча нам ще є чого вчитися у європейських сусідів.

Електроавтомобілі

Українці починають обирати електроавтомобілі, велосипеди чи самокати. Це береже довкілля та особистий бюджет. Значний попит на такі автомобілі з’явився навесні цього року, адже в країні виник дефіцит бензину, а ціни на пальне значно зросли.

Сонячні панелі

Україна опановує альтернативні джерела енергії, зокрема сонячну. Коштувати таке задоволення може недешево, проте люди встановлюють сонячні панелі на будинки. Рішення може окупитися вже за кілька років, адже ти можеш навіть продавати добуту електроенергію.

Зараз сонячні панелі можна побачити у парках та скверах і підзарядити від них свій телефон. А павербанки та потужні генератори на сонячних панелях допомагають нашим захисникам. У лісі важко знайти розетку, тож альтернативне джерело енергії заряджає необхідну техніку.

Електронні книги

Поступово населення нашої країни переходить на електронні книги. По-перше, це береже довкілля, адже доведеться вирубувати значно менше дерев. По-друге, електронна версія книжки коштує дешевше. По-третє, на один такий прилад можна завантажити кілька десятків книг одночасно й носити з собою будь-де. А завдяки підсвітці читати можна навіть уночі.

Побут

Мікрохвильовка

Мікрохвильова піч була тим винаходом, який значно спростив життя українцям. Не варто недооцінювати цю кухонну техніку, адже вона спроможна на більше, ніж просто розігріти їжу. Якщо уважно прочитати інструкцію, рецепти та поекспериментувати, то в мікрохвильовці можна приготувати все: від гарячих закусок до смачних десертів.

Пластикові вікна

Склопакети набагато краще зберігають тепло, ніж звичайні вікна, а також мають кращу шумоізоляцію. Без пластикових вікон не обходиться жоден “євроремонт”. Нині існують різноманітні пластикові вікна за формою та кольором. Ба більше! Є навіть двері для балконів, офісів та веранд.

Підгузки

Підгузки стали рятівним кругом для матусь. Зручно гуляти з дитиною на вулиці, ходити в гості чи лікарню та не перейматися, як змінити забруднену пелюшку. Досить змінити підгузок, а використаний викинути.

Потяги інтерсіті

Улюблена Укрзалізниця за роки незалежності теж зазнала змін. Україною курсують сучасні потяги, які значно швидше та з більшим комфортом доставлять тебе з одного куточка країни в інший. А між Києвом та аеропортом Бориспіль навіть курсував сучасний швидкісний потяг.

Культура

Вишиванка

За період незалежності вишиванка для українців набула нового сенсу. Попри те, що за часів СРСР влада намагалася викривити образ українця та спотворити наш традиційний одяг, ми зберегли пам’ять про нього та пронесли крізь роки. Зараз вишиванка є однією з візитівок України. Ми вивчаємо особливості візерунку кожного регіону та відроджуємо сенс, який закладається у них.

Талант-шоу

Сильно полюбилися українцям різноманітні талант-шоу. Вечорами родини збиралися біля екранів телевізора, щоб подивитися на талановитих людей. Чоловіки та жінки мали змогу проявити себе, показати усім свій талант, стати популярними і збудувати успішну кар’єру.

Закон про мову

Українська мова є єдиною державною мовою. Звісно, не заборонено спілкуватися іншими мовами в побуті, але в державних установах, навчальних закладах, на телебаченні та радіо має звучати українська.

Проблема мови виникла ще у 2014 році, коли Росія напала на Україну. Проте особливо гостро мовне питання стоїть зараз, адже після повномасштабного вторгнення Росії на територію України хочеться позбутися усього російського.

Перемоги на Євробаченні

За 31 рік своєї незалежності Україна тричі перемагала на Євробаченні.

2004 рік — Руслана запалила Європу своїми Дикими танцями.

2016 рік — Джамала розповіла болючу історію татарського народу про депортацію у 1944 році. Ця пісня набула нового сенсу для українців, адже сильно перегукується з подіями сьогодення.

2 022 рік — Kalush Orchestra розповіли про зв’язок поколінь та любов до матері. Stefania підкорила європейців своїм звучанням, і вони швидко почали її наспівувати.

Полюбилася європейцям своїм екстравагантним стилем та жвавою піснею народна улюблениця Вєрка Сердючка у 2007 році. Також великого шуму торік наробив гурт Go_A. Пісня Shum з українськими народними мотивами сподобалася жителям багатьом європейських країн. За підсумками глядацького голосування пісня посіла друге місце.

Історичні події

Українці за роки незалежності пережили не одну історичну подію, яка змінила мислення та пробудила нашу свідомість.

Революції

Український народ багато років боровся за свою незалежність, у нас є великий досвід рушійних змін. Якщо українцям не подобаються рішення влади, вони виходять на мітинги та протести, влаштовують революції.

Помаранчева революція. У 2004 році почалася Помаранчева революція. Українці не хотіли, щоб президентом України став Віктор Янукович. Протести почалися як реакція на масові фальсифікації, що вплинули на результат виборів. У результаті президентом України став Віктор Ющенко.

Революція гідності. У 2013 році почалася чергова революція. Українці намагалися усунути від влади Віктора Януковича, адже він хотів обрати політичний курс на зближення з Росією, що сильно не подобалося українцям. Це були не мирні протести, а справжня революція, на жаль, зі значними жертвами. Досі щороку ми вшановуємо пам’ять героїв Небесної сотні та інших загиблих та постраждалих на Майдані.

Попри біль та втрати українці досягли свого — в Україні відбулася зміна влади.

Війна

У 2014 році до нас прийшла війна. Росія захопила частини Луганської та Донецької областей та АР Крим. Саме тоді українці вперше об’єдналися: дехто пішов захищати країну на фронт, дехто почав волонтерити та займатися проблеми та потребами бійців АТО та ООС.

Позиційна війна тривала в Україні цілих вісім років, і ворог вирішив здійснити повномасштабний наступ. 24 лютого 2022 року почалася повномасштабна війна Росії в Україні.

Вже минуло півроку, за цей час українці об’єдналися, як ніколи. Ми збираємо захмарні суми для наших бійців, допомагаємо ВПО та усім постраждалим від війни. Нас підтримує увесь світ. Ми показали, що готові вести боротьбу до кінця й нізащо не віддамо нікому наші території та незалежність.

Зараз щодня міста України страждають від ракетних ударів. Ми відчуваємо невимовний біль за кожного постраждалого українця: волонтера, воїна, дитину, жінку, чоловіка, пенсіонера — усіх. Цей біль перетворюється в лють, і наші ЗСУ б’ють окупантів та виганяють їх з нашої землі.

Томос

У 2019 році Православна церква України отримала Томос про автокефалію. Це стало значною подією для українських вірян.

Томос — указ синоду і/або глави помісної православної церкви з важливих питань церковного устрою або віровчення.

Автокефалія — самостійність помісної церкви, адміністративно незалежної від інших православних церков, але єдиної з ними канонічно.

Пандемія Covid-19

Covid-19 вплинув на весь світ. Люди кілька років провели вдома на карантині та досі дотримуються ковідних обмежень. Для українців тривалий карантин став викликом — як дистанційно навчати дітей та працювати?

Спершу було страшно та складно, адже такого раніше не було. Але згодом школи та університети навчилися надавати якісні освітні послуги онлайн, а працівники та роботодавці — взаємодіяти на відстані.

Також на людей вплинула вакцинація від коронавірусу. Існувало багато міфів про вакцину, і не всі хотіли її робити. Проте бажання бути здоровим(-ою) та захищеним(-ою) від вірусу перемогло, тож люди почали вакцинуватися.

Також цьому сприяла держава, адже ввела “ковідну тисячу”, яку можна було отримати через Дію та витратити на певні категорії послуг. Досвід карантину допомагає нам зараз переживати війну та розв’язувати проблеми дистанційно.

Україна змінювалася у різних сферах, зокрема у музиці. Раніше ми розповідали про найкращі пісні української незалежності.

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