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Екологія, побут, свідомість, технології, лайфстал: 31 річ, яка змінила життя українців

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Серпня 2022, 08:00
Екологія, побут, свідомість, технології, лайфстал: 31 річ, яка змінила життя українців
Фото: Pexels, Unsplash

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