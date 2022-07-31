Фриланс в Україні стає законним? Розповідаємо, які переваги чекають працівників за новим договором

В Україні впродовж останніх років фриланс став дуже популярним. Його особливість у тому, що людина може працювати віддалено, одразу на кількох проектах та коли їй зручно. Переважно, фриланс стосується людей, які працюють через інтернет, зокрема в IT-сфері, копірайтингу, вебдизайні тощо.

Працівники могли не укладати з роботодавцями офіційної трудової угоди, але й не мали таких переваг, як відпустка, лікарняний тощо.

18 липня парламент ухвалив законопроект 5161 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості. Тепер його має підписати президент України.

Що передбачає закон про фриланс

Закон передбачає створення нового виду договору — договір з нефіксованим робочим часом. Особливість договору полягає у тому, що для працівника немає конкретної тривалості робочого часу. Вона визначається обсягом роботи.

Проте брати на роботу фрилансерів не можуть великі підприємства, а тільки ті, які мають не більше 250 працівників. Кількість трудових договорів з нефіксованим робочим часом в одного роботодавця не може перевищувати 10% від загальної кількості трудових договорів на підприємстві.

А юридичні особи й ФОПи, які мають менш як десять співробітників, можуть найняти лише одного фрилансера.

Переваги для фрилансера за новим законом

Зарплата фрилансера не може перевищувати 52 тис. грн, тобто вісім мінімальних зарплат. Згідно з договором про нефіксований робочий час, роботодавець самостійно визначає час роботи працівника. Фрилансер має відпрацювати не менше, ніж 32 години протягом місяця.

Проте, якщо все ж відпрацює менше, роботодавець все одно має заплатити за 32 години.

Максимальна кількість годин протягом тижня, які може відпрацювати фрилансер — 40, кількість днів — 6. Також працівник може відмовитися працювати поза межами базових днів і годин.

Головною умовою та перевагою для фрилансерів у новому договорі є те, що роботодавець не може заборонити виконувати роботу за іншими трудовими договорами.

Також фрилансер може отримати базові соціальні гарантії: лікарняні, відпустки, забезпечення зарплатою тощо.

Припинення трудового договору з нефіксованим робочим часом без об’єктивних причин не допускається в будь-якому випадку, навіть за попереднього повідомлення.

Окрім того, працівник, який відпрацював на умовах трудового договору з нефіксованим робочим часом понад 12 місяців, має право звернутися до працедавця для укладення строкового або безстрокового трудового договору на умовах загальновстановленого у працедавця графіка роботи з відповідною оплатою праці.

Тобто, можна попросити працедавця перевести тебе на роботу у звичайному форматі, не фриланс.

Однією з переваг фрилансу є те, що людина може працювати віддалено де завгодно. Люди подорожують і працюють. Це явище навіть отримало спеціальну назву. Читай, що таке workation, його переваги та недоліки.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!