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Фриланс в Україні стає законним? Розповідаємо, які переваги чекають працівників за новим договором

Богдана Макалюк, редакторка сайту 31 Липня 2022, 16:00
Закон про фрилансерів: що це таке та які переваги для працівників
Фото: Pexels

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