Workation дає свободу жити — що це за новий тренд та хто такі цифрові кочівники

За час пандемії коронавірусу з’явилося багато нових понять, які раніше здавалися неможливими. Наприклад, слово workation, яке утворилося від англійського work (робота) та vacation (відпустка).

Вікна поговорили з українцями, які практикують workation, та готові розповісти, що це за тренд, кому він підходить, а також куди можна недорого та цікаво поїхати у роботовідпустку.

Що таке workation

Workation поєднує роботу й відпочинок. По суті, він мало чим відрізняється від віддаленої роботи. Різниця між цими поняттями полягає в тому, що, працюючи віддалено, ми маємо на увазі домашній офіс, а у workation ми ще й подорожуємо.

Тож workation — відпочинок від звичайного місця роботи, але не від самої роботи.

До речі, цей термін також називають workoliday або woliday.

Плюси workation

Розробник програмного забезпечення Ігор Конобас вперше поїхав працювати в Одесу на два тижні влітку 2020 року й тоді ще не міг уявити, наскільки ця поїздка змінить його погляди на життя.

До початку карантину, як і більшість офісного планктону, я був прив’язаний до одного місця роботи. Єдиними моїми мандрівками були поїздки в метро в офіс і додому, — ділиться Ігор.

Хлопець зізнається, що workation став для нього неочікуваним і дорогоцінним відкриттям нового стилю життя без тенет офісу, тунелів метро і домашньої рутини.

На відміну від статичного осілого способу життя, коли людина заганяє себе в рамки рутини, workation дає свободу жити. Активне проведення часу допомагає мені відчувати життя на повну.

Роботовідпустка дозволяє постійно перебувати в русі, зустрічати нових людей та знайомитися з їхньою культурою.

Для Ігоря найкращим у цьому досвіді є думки про те, що після робочого дня він піде вивчати нове місто, купатися в морі, блукати незнайомими вулицями й поринати в нову культуру.

Це просто неймовірне перемикання від роботи, що за визначенням є антонімом рутини, — вважає хлопець.

А це веб-дизайнерка Марина Загородня, яка теж не уявляє свого життя без workation. Для неї найбільшим плюсом є те, що вона може багато подорожувати.

Зараз я працюю з теплого місця, де життя обходиться дешевше, аніж у Києві, — розповідає Марина.

Workation навчив дівчину менше витрачати коштів на необдумані покупки. Щоразу, коли щось хочеться купити, доводиться добре подумати, чи воно справді потрібне, адже потім це доведеться возити з собою в валізі.

Роботовідпустка — однозначний вихід із зони комфорту. Іноді все йде не за планом, трапляються непередбачувані обставини. Це вчить ставитися до певних подій з легкістю і сприймати їх не як катастрофу, а як частину подорожі й новий досвід.

Марині у workation найбільше подобається насиченість подій.

З останнього: на віллі, де ми зупинились на Балі, до нас у ванну кімнату заповз півтораметровий варан. От де б таке зі мною сталось у Києві?

Мінуси workation

Звичайно, подібний досвід не обходиться без ложки дьогтю в бочці меду. Що може відлякувати від ідеї роботи під час подорожей?

Workation вимагає від людини серйозної підготовки та організаційних навичок: тобі треба знайти житло, купити квитки, підготувати візи, пройти ПЛР-тести на Covid-19, придбати страховий поліс, орендувати автомобіль тощо.

Існують навіть спеціальні агентства, котрі готові взяти на себе цей головний біль та організувати поїздку мрії, проте готуйся викласти за це мінімум $1500 на місяць.

Крім того, workation буває емоційно виснажливим, адже вдома буденні речі виконуються на автоматі, а під час подорожі можна витратити півгодини — годину, щоб знайти хороше кафе для обіду чи ввімкнути пральну машинку, де всі інструкції написані турецькою мовою, — ділиться Марина.

Веб-дизайнерка розповіла, що для роботовідпустки потрібно більш ретельно підходити до вибору житла, аніж для звичайної подорожі. Коли ти працюєш, то варто подбати про комфортне робоче місце, стабільний інтернет, окремі кімнати (якщо вирушаєш у мандри з кимось), щоб здійснювати робочі дзвінки та не заважати одне одному.

Натомість Ігор ділиться, що знайти однодумців, з ким можна разом поїхати на зустріч пригодам, досить складно.

Більшість друзів та близьких мене не розуміють, оскільки замість того, щоб будувати “зону комфорту” вдома, я витрачаю більшу частину часу та грошей на подорожі.

Непередбачуваність можна вважати як плюсом, так і мінусом workation.

Марина розповіла, що одного разу, коли вона прилетіла у Мексику з планами залишитися там на три місяці, міграційна служба просто не впустила її в країну.

Протримали в міграційній камері ніч і наступного дня посадили на зворотній рейс до Мадрида без жодних пояснень. Це була стресова ситуація. Довелося на ходу змінювати плани, — згадує дівчина.

Ігор попереджає про те, що якість інтернету за кордоном може дуже розчарувати.

Був випадок, коли власники турецького готелю без попередження вимкнули Wi-Fi. За один робочий день мені довелося витратити близько $100 на мобільний інтернет, що все одно не давав потрібної швидкості.

Чи впливає workation на якість роботи

І Марина, і Ігор запевняють, що подорожі не впливають на якість роботи. Головне — скласти чіткий графік і дотримуватися його.

Натомість workation має прямий вплив на якість життя.

Подорожуючи, я втілюю свою мрію побачити світ і вивчити стільки нової інформації, скільки це можливо протягом швидкоплинного людського життя, — говорить Ігор.

Кому підходить workation

Звичайно, workation передусім асоціюється з фрилансерами та “білими комірцями”, тобто офісними працівниками, які потребують для роботи лише комп’ютер та зв’язок. Це сфера IT, маркетингу, копірайтингу, дизайну, фінансів, перекладу, юриспруденції тощо.

Проте це стосується і представників творчих професій: музикантів, художників, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, блогерів, письменників, журналістів, звукорежисерів, фотографів тощо.

Поїхати у workation можуть і репетитори, психологи, консультанти, моделі, офіціанти, працівники готелів, кухарі, охоронці, ріелтори, логісти… Цей список можна продовжувати дуже довго.

Насправді майже будь-хто може спробувати workation. Варто лише захотіти.

Куди поїхати у workation

Основна ціль роботовідпочинку — набратися позитивних вражень та енергії. Якщо боїшся одразу їхати за кордон, почни свої пригоди в Україні.

Ідеальними місцями для workation можна сміливо вважати Львів, Кам’янець-Подільський, Івано-Франківськ, Одесу, Чернівці, Луцьк, Білгород-Дністровський та невеличкі Карпатські гірські містечка та села.

Старий Світ також приваблює віддалених працівників з усього світу. Афіни (Греція), Будапешт (Угорщина), Бухарест (Румунія), Дубровник (Хорватія), Краків (Польща), Прага (Чехія), Рим (Італія), Таллінн (Естонія), Гайдельберг (Німеччина) відкриють тобі свої секрети, які недосяжні звичайним туристам. Адже саме у workation можна смакувати справжнє життя місцевих та відчути себе своїм серед чужих.

Якщо ж ти не знаєш, як перейти на роботу онлайн та отримувати гарний прибуток, пропонуємо дізнатися, що таке фриланс і які в нього переваги.