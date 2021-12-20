Work life balance: п’ять порад, як зберегти баланс між робочим та особистим

Словосполучення work life balance, або ж баланс між роботою та особистим життям, зараз набуло великої популярності. Особливо після початку пандемії дедалі більше підприємств приділяють увагу ментальному здоров’ю своїх працівників.

Ловіть п’ять порад, як зберігати золоту середину між робочим та приватним.

Що таке work life balance

Це здоровий розподіл пріоритетів між роботою та особистим життям. Британська організація Mental Health Foundation наголошує, що такий баланс не однаковий для всіх людей.

Йдеться не стільки про те, щоб розділити свій час 50/50 між роботою та відпочинком, але й переконатися, що ти почуваєшся задоволеним/-ою в обох сферах свого життя.

Компанії допомагають своїм працівникам у цьому питанні по-різному. Деякі, як-от міжнародна IT-компанія Avenga, облаштовують офіси просторими кухнями, зонами для відпочинку та занять спортом, щоб спеціалісти не поспішали покидати офіси.

А от компанія Slack, відома однойменним корпоративним месенджером, переконана, що на роботі потрібно працювати, а розслаблятися — вдома. Тому вона прагне максимальної продуктивності в робочий час та відсутності перепрацювань.

Поради, як знайти золоту середину між роботою та приватним життям

Зміни свій підхід до відпочинку

Часто люди відчувають тривогу або сором, коли дозволяють собі відпочити. “Я не продуктивний/-а, підводжу своїх колег” — забудь про ці страшні слова!

Коли в тебе дійсно є вільний час (а як показує практика, він буває рідше, ніж нам би того хотілось), насолоджуйся та смакуй кожну мить.

Стався до вихідних, як до маленької відпустки. Це не означає, що потрібно кудись їхати. Можна і вдома чудово відпочити, звільнивши свою голову від набридливих думок про те, який дедлайн горітиме в понеділок.

Для цього чітко розстав “червоні лінії” та за потреби попередь команду про те, що на вихідних ти не відповідатимеш у робочих чатах, наприклад.

Працівники української IT-компанії Jooble спілкуються з робочих питань тільки в одному месенджері — Slack. Така звичка дозволяє людині розділити особисте і робоче спілкування. Погодьтеся, турбувати працівника через приватні канали зв’язку доречно тільки у виняткових випадках.

У компанії не заведено проводити робочі зустрічі після шостої-сьомої години вечора.

Я працюю у Jooble вже три роки, й жодного разу не було такого, щоб мене попросили зустрітися з робочих питань у суботу, — ділиться голова HR-департаменту Оксана Огнева.

Не соромся просити більше часу для виконання певних завдань

Повір, твоя репутація не впаде “нижче плінтуса” від цього. Якість роботи — єдине, що має значення як для боса, так і для колег.

Попроси менеджерів завчасно планувати проекти так, щоб у тебе не горіли дедлайни. Інакше це може призвести до погіршення твого психологічного стану.

Гарна звичка компанії — в плануванні робочого навантаження віднімати 30% від робочого часу.

Людина — не робот, не можна розпланувати її час посекундно. Тому не варто очікувати, що працівник усі вісім годин на роботі буде однаково ефективним, — розповідає Оксана Огнева.

Якщо працюєш з дому, ніколи не роби це з ліжка

З початку пандемії коронавірусу багато компаній назавжди перейшли на дистанційний формат роботи і дозволили своїм співробітникам працювати віддалено з будь-якого місця, щоб не ризикувати їхнім здоров’ям.

Люди не стресують, думаючи, як їм добратися до офісу під час локдауну, та можуть виконувати ту саму роботу з дому.

Якщо дім стає одночасно твоїм офісом, важливо відокремити місце, яке буде тільки для роботи. Це може бути окрема кімната-кабінет, куточок вітальні або навіть просто окремий стіл з ноутбуком.

Коли працюєш з дому, здається, ніби ти нічого не робиш. Люди переживають за свою ефективність. У Jooble є опція консультації з психологом, яка оплачується за схемою 50/50: половину вартості консультацій оплачує компанія, половину — працівник.

Крім того, цьогоріч компанія провела тренінги з психологом, орієнтовані на керівників, на теми емоційного інтелекту, менеджменту, мотивації, а також великий вебінар для всіх працівників на тему емоційного вигорання.

Емоційне вигорання — актуальна тема для нас, тому що в нашій команді дуже багато завзятих людей, а це, на жаль, найбільш ризикована група для вигорання, особливо під час коронакризи, — розповідає голова HR-департаменту Jooble Оксана Огнева.

Avenga також запрошує експертів для проведення тренінгів про тайм-менеджмент, емоційне вигорання та продуктивність.

Працюй, щоб жити, а не живи, щоб працювати

На жаль, останнім часом люди хворіють частіше, ніж до ковід-ери. Проте є затяті співробітники, які жертвують своїм здоров’ям заради роботи, працюють, недолікувавшись.

Через це Jooble переглянула політику відпусток та лікарняних. Компанія оплачує лікарняні у більшому розмірі, ніж того вимагає законодавство.

Крім того, співробітники можуть скористатися додатковими оплачуваними днями для відпустки. Працівник може знайти гарячий тур і полетіти на відпочинок будь-коли, якщо завантаженість у проектах це дозволяє.

Стахановці уже не в моді. Є дні для відпустки — використовуй їх.

Невикористані відпустки — це перший крок до вигорання та перевтоми, — зауважує кантрі-директорка Avenga Марта Романяк.

Скоро починаються зимові свята, і зазвичай це час корпоративів. А якщо замість них зібратися з колегами й разом поїхати на відпочинок?

Avenga вже не вперше влаштовує поїздки малими командами в Карпати, де на працівників чекають лижі, квадроцикли, а головне — спілкування з колегами, якого всім так не вистачає.

Улітку авенгівці побували на Бакоті, Закарпатті, відпочивали на Дніпрі.

Це дає розрядку та натхнення для нових звершень.

Не відкладай на полицю свої хобі та саморозвиток

Постав собі ціль опанувати нову навичку. Це допоможе відволіктися від робочих проблем, а успіх у новій справі подарує впевненість у власних силах.

Jooble пропонує своїм працівникам безлімітну кількість днів на освіту. Вони можуть купувати собі будь-які курси та тренінги, навіть іноземні й ті, що не стосуються безпосередньо їхньої роботи.

Компанія завжди оплачує їх за такою схемою: 50% платить роботодавець, а решту — співробітник. Деякі курси, що потрібні саме для роботи, компанія компенсує у розмірі 100%.

Також у Jooble є онлайн-бібліотека, книжки якої поповнює роботодавець.

Дуже добре, якщо сама компанія стимулює працівників займатися спортом. Так, Avenga має власні футбольні команди, авенгівці беруть участь у найрізноманітніших забігах, заїздах на велосипедах, заняттях йогою. Одним із бонусів компанії є відшкодування витрат на спортзали чи будь-які інші спортивні секції.

У нас є проект Avenga Life Talks — це захід, на якому наші співробітники діляться своїми хобі. Тут ми говоримо про подорожі, тату, вино чи собак, — розповідає кантрі-директорка Avenga Марта Романяк.

Ось кілька прикладів іноземних компаній, які нетрадиційно підійшли до питання балансу між особистим життям та роботою своїх працівників.

Амстердамська дизайн-студія Heldergroen створила офіс, що “зникає”. О 18:00 столи підіймаються до стелі за допомогою спеціального механізму, не залишаючи працівникам іншого вибору, окрім як відкласти робочі справи на завтра. Після цього люди можуть використовувати кімнату як танцпол, студію йоги або ж іти додому.

А чи хотілось би тобі мати безлімітну відпустку? Працівники стримінгового сервісу Netflix вже користуються цим. Компанія зрозуміла, що багато людей працюють увечері та вихідними й не контролюють години понаднормової роботи. Тоді навіщо регулювати кількість днів відпустки?

Німецький виробник автомобілів Daimler має цікавий підхід до робочої пошти працівників у відпустці. Усі, хто хоче потурбувати робітника під час законного відпочинку, отримують приблизно таке повідомлення: “Я у відпустці й не можу прочитати ваше повідомлення. Воно буде видалене. Будь ласка, зв’яжіться з кимось іншим або надішліть лист повторно, коли я повернуся в офіс”.

А якщо тобі набридло працювати на когось, пропонуємо прочитати, що розповів Олексій Тригубенко про бізнес.

Олексій Тригубенко — український бізнесмен, власник таксопарку, що здає в оренду авто всесвітнім компаніям з пошуку таксі та водіям. Наразі автопарк налічує 138 машин.

Він розповів, як розпочинав будувати власний бізнес, як обирає людей у свою команду та якими принципами керується в роботі.