Як змінюється HR під час війни: досвід топових компаній на HR Wisdom Summit 2025

Сьогодні HR — це більше ніж рекрутинг і адаптація. Їхня робота про стратегію, довіру, культуру і турботу про тих, хто щодня тримає бізнес на плаву. А ще — як тримати команди разом у найважчі часи, як повертати до роботи тих, хто пройшов війну, і як не допустити вигорання, коли навантаження лише зростає.

Саме такі актуальні питання підійматимуть на HR Wisdom Summit від журналу ТОП-100. Рейтинги найбільших та Delo.ua — події, яка за 10 років перетворилась із профільної зустрічі на потужну платформу лідерів змін у бізнесі.

HR Wisdom Summit 2025: про що говоритимуть

Цьогоріч HR Wisdom Summit збере понад 400 учасників: керівників команд, фахівців із розвитку талантів, директорів з персоналу. Тих спеціалістів, які створюють нову корпоративну культуру.

Головне — досвід, яким будуть ділитися. Реальні кейси антикризового HR у воєнний час, повернення ветеранів до колективів, освіта, що працює, і команди, які тримаються не тільки завдяки KPI.

Обіцяють дискусії на такі теми:

Команда на межі вигорання? Поговоримо, як зробити робоче середовище місцем сили та зростання.

Зовні лояльні, а зсередини шукають вакансії . Як утримати таланти, поки вони не пішли у пошуку кращих пропозицій.

. Повернулись з фронту — як діяти далі? Реальні практики адаптації ветеранів: без формальностей, з людяністю, результатами і сенсом.

Корпоративне навчання, яке справді працює. Як зробити освіту інструментом зростання та побудови довіри, а не галочкою.

Хто буде серед спікерів

У програмі — 5 тематичних панелей та 30+ спікерів з українських і міжнародних компаній. Зокрема:

Марія Абдулліна (OLX Робота), Сергій Луканін (Нафтогаз), Наталія Теряхіна (Kernel), Олена Семич (ДТЕК), Катерина Цибур (NOVUS), Інна Печериця (EVA), Оксана Жолнович і Дарія Марчак (Мінсоцполітики), Наталія Ємченко (SCM), Лілія Дубас (Teva), Поліна Карєліна (Nestlé), Олена Велика (Sense Bank) — і ще багато тих, чия робота щодня формує те, якою стає робота в Україні.

Організатори Саміту говорять, що це точка перезапуску і трансформації для багатьох компаній, розповіді про те, що дійсно працює, і спільні пошуки відповідей на питання, які ставить реальність.

HR Wisdom Summit відбудеться вже 2 липня 2025 у Києві.

Зареєструватись і подивитись програму можна за посиланням.

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