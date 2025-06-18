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Как меняется HR во время войны: опыт топовых компаний на HR Wisdom Summit 2025

Мария Бондар, редактор сайта 18 июня 2025, 19:15
HR Wisdom Summit 2025
Фото Pexels

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