Как меняется HR во время войны: опыт топовых компаний на HR Wisdom Summit 2025

Сегодня HR — это больше, чем рекрутинг и адаптация в компании. Их работа о стратегии, доверии, культуре и заботе о тех, кто ежедневно держит бизнес на плаву. А еще — о том, как держать команды вместе в самые тяжелые времена, как возвращать к работе тех, кто прошел войну, и как не допустить выгорания, когда нагрузка только растет.

Именно такие актуальные вопросы будут подниматься на HR Wisdom Summit от журнала ТОП-100. Рейтинги найбільших и Delo.ua — событии, которое за 10 лет превратилось из профильной встречи в мощную платформу лидеров изменений в бизнесе.

HR Wisdom Summit 2025: о чем будут говорить

В этом году HR Wisdom Summit соберет более 400 участников: руководителей команд, специалистов по развитию талантов, директоров по персоналу. Тех специалистов, которые создают новую корпоративную культуру.

Главное — опыт, которым будут делиться. Реальные кейсы антикризисного HR в военное время, возвращение ветеранов в коллективы, образование, которое работает, и команды, что держатся не только благодаря KPI.

Обещают дискуссии на такие темы:

Команда на грани выгорания? Поговорим, как сделать рабочую среду местом силы и роста.

Поговорим, как сделать рабочую среду местом силы и роста. Внешне лояльные, а внутри ищут вакансии. Как удержать таланты, пока они не ушли в поисках лучших предложений.

Как удержать таланты, пока они не ушли в поисках лучших предложений. Вернулись с фронта — как действовать дальше? Реальные практики адаптации ветеранов: без формальностей, с человечностью, результатами и смыслом.

— как действовать дальше? Реальные практики адаптации ветеранов: без формальностей, с человечностью, результатами и смыслом. Корпоративное обучение, которое действительно работает. Как сделать образование инструментом роста и построения доверия, а не галочкой.

Кто будет среди спикеров

В программе — 5 тематических панелей и 30+ спикеров из украинских и международных компаний. В частности:

Мария Абдуллина (OLX Робота), Сергей Луканин (Нафтогаз), Наталья Теряхина (Kernel), Елена Семич (ДТЭК), Екатерина Цибур (NOVUS), Инна Печерица (EVA), Оксана Жолнович и Дарья Марчак (Минсоцполитики), Наталья Емченко (SCM), Лилия Дубас (Teva), Полина Карелина (Nestlé), Елена Великая (Sense Bank) — и еще многие, чья работа ежедневно формирует то, какой становится работа в Украине.

Организаторы Саммита говорят, что это точка перезапуска и трансформации для многих компаний, рассказы о том что действительно работает, и совместные поиски ответов на вопросы, которые ставит реальность.

HR Wisdom Summit состоится уже 2 июля 2025 года в Киеве.

Зарегистрироваться и посмотреть программу можно по ссылке.

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