Копчені яйця та паштети з перепілок: як Маргарита змінила бізнес в Києві на екоферму

Від власноруч змайстрованої клітки для перепелів до сімейної екоферми. Маргарита Козаченко мала салон краси у Києві, а на початку повномасштабного вторгнення разом із півторарічною донею поїхала на Полтавщину і в невеликому селі заснувала власну справу.

Нині має понад чотири тисячі перепелів, суто жіночий колектив, опанувала трактор і комбайн. Жінка постачає українцям екологічні делікатеси, як-от копчені перепелині яйця за японським рецептом чи мариновані за порадою французького шеф-кухаря.

Власноруч створила перепелину ферму: історія Маргарити

Восени 2023 року Маргарита придбала старий закинутий двір, який поступово приводить до ладу. На нього жінка проміняла салон краси у Києві, яким опікувалася впродовж 15 років.

Повномасштабна війна змусила родину з маленькою дитиною шукати прихистку подалі від вибухів і прильотів. Тож усі заощадження жінка, яка виросла у родині фермерів, ризикнула вкласти у перепелину екоферму у невеличкому селі.

— Я розуміла, що на себе я можу взяти цю відповідальність, бо сьогодні чоловік є поряд, завтра його може не стати. Просто піде на війну.

Старий будинок і господарські приміщення відремонтувала та переобладнала під інкубатор і брудерну для перепілок. В інкубаторі крихітні пташенята, по 12-13 грамів. Першу добу вони адаптуються в інкубаторі на воді з медом.

Далі малят від двох до 14 діб утримують в іншому приміщенні. Дорослі живуть окремо і вже не потребують особливих температурних режимів. Вирощують тут шість порід перепілок.

Колектив працівників суто жіночий. Чоловіки стали на захист країни, дружини тримають тил. На фермі повний цикл переробки. Тушки перепілок для споживачів обов’язково вакуумують.

Виготовляють паштети, м’ясо у власному соку, перепелів холодного та гарячого копчення. В асортименті також млинці, вареники та пельмені.

Також відкривають для українського споживача копчені перепела за японською рецептурою та мариновані яйця перепілок за рецептами з Франції.

— Ми маємо понад п’ять маринадів. Перший маринад — це перепелині яйця, замариновані на основі кориці. Також маринад на основі червоного буряка, на основі фіолетової капусти, — перелічує Маргарита.

Одна з головних концепцій цього крафтового виробництва — екологічне пакування, щоб споживач долучався до збереження довкілля. Втілити мрію Маргариті допомогли гранти, а саме 250 тисяч від держави на власну справу, зокрема на закупівлю кліток.

На гроші з європейської програми підтримки жінок-підприємиць зробили каналізацію, пробили свердловину, купили різноманітне обладнання. Ще один грант дав змогу придбати морозильникам гранулятор, щоб забезпечувати птахів власними кормами.

А для цього ще й навчилася керувати комбайном і трактором. Ми маємо землі, своє фермерське господарство, де ми з мамою вдвох працюємо.

Тому, якщо нікому буде виїхати в поле, збирати урожай чи обробляти землю, то Маргарита зробить це самостійно.

Продукцію своєї екоферми жінка сама доставляє в магазини та ресторани Києва, Полтави та Львова. Приватні замовлення по всій Україні відсилає Новою поштою. Прагне розвивати справу, а щоб бути повністю автономною, хоче встановити сонячні панелі.

Жінка мала можливість виїхати за кордон, але відчувала, що в Україні вона потрібніша.

— Я зрозуміла для себе, що ті, хто лишилися, мають допомогти пережити цей складний час. Сильніші мають підняти всіх, хто не вірить в майбутнє, допомогти це пережити й піти далі. І зробити це разом буде легше.

Також читай історію захисника, що відкрив справу з виготовлення дріп-кави для допомоги армії.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.