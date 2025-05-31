Дріп-кава, яка фінансує військо. Як захисник створив власний бізнес з окопів

До війська долучаються різні люди. Серед них, як відомо, є багато бізнесменів та підприємців. А в когось ідеї для власної справи народжуються прямо в окопах! Це саме така історія. Як захисник створив власний бренд кави і продажем закриває борги підрозділу — розповіли ШоТам.

Я справжній кавоман: історія бійця, який забезпечує підрозділ завдяки дріпам

Ударна практика — кава, усі кошти з продажу якої йдуть на потреби бійців команди Практика. На сторінці йдеться, що підрозділ потребував постійного забезпечення, тож виникла ідея створити дріп-каву за донати.

На цікаву і благодійну мету швидко відгукнулися люди, тож бренд стали популяризувати у соцмережах. Уже у травні 2024 бійці змогли забезпечувати потреби підрозділу завдяки каві. Вдалося поремонтувати дрон і ретранслятор.

Усе вигадав командир Практики Спейс. Аби кава була смачною і знайшла своїх поціновувачів, чоловік звернувся до свого друга — чемпіона України з кавово-алкогольних напоїв. Удвох вони ретельно вибирали та дегустували зразки, що пізніше стануть дріпами.

Кава для мене як повітря. Я справжній кавоман, поціновувач кав’ярень третьої хвилі. Завжди цікавлюсь походженням зерна і думаю про те, що п’ю.

Для благодійних дріпів вибрали зразок Колумбія Уіла. За рік люди задонатили вже понад 500 тисяч гривень, а підрозділ перетворився на роту бійців.

У родині Спейса також полюбляють каву, тож це — сімейне хобі.

До повномасштабної війни я жив у Києві та був підприємцем у сфері діджитал: займався маркетингом, рекламою та багато навчався, особливо від закордонних експертів.

Спершу Спейс долучився до війська у 2022 році як медик. Та потім почався шлях воїна. Він став бійцем групи швидкого реагування, потім був розвідником, брав участь у Харківському контрнаступі та займався технічною розвідкою.

Після того, як в українському війську поширилося використання FPV-дронів, Спейс став ними займатися. Тепер виріс до ударної роти, яка має назву Практика.

Коли створював свій міні-бізнес, захисник хотів, аби кава була міцною. Адже це про енергію, смак і символізм. Думав, щоб це була робуста, та з неї не роблять дріпів.

Я завжди кажу, що наша кава дає ефект “бадьорого водія маршрутки”, який зранку випив горнятко кави, зарядився та пішов фігачити зміну на рейсі. Цей сорт також зберігає гарний смак та аромат.

Нині ударна рота має власний бренд кави. Набір дріпів коштує 400 гривень, з яких 225 — це донат для війська. Решта — на собівартість матеріалів. На місяць продають близько 2000 пакетиків кави. У бренду навіть є свої постійні клієнти.

Крім Спейса, над ідеєю працюють ще четверо людей. Для себе бійці хочуть створити новий продукт, яким буде зручно користуватися в окопах.

Раніше ми розповідали, як донеччанка створює меблі в укриття з пластикових кришечок.

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