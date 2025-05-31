Історії Розповіді

Дріп-кава, яка фінансує військо. Як захисник створив власний бізнес з окопів

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 31 Травня 2025, 14:00
військовий створив дріп-каву
Фото Instagram

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