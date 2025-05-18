Розповіді

Кришечки для життя: історія донеччанки, яка створює меблі для бомбосховищ

Марія Дзюба, редакторка сайту 18 Травня 2025, 12:00
Кришечки для життя: історія донеччанки, яка створює меблі для бомбосховищ
Фото Instagram
собака Беккі
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