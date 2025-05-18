Підприємиця з Донецька Ольга Лекова, яка після окупації рідного міста знайшла новий дім у Києві, не лише успішно розвинула власну студію ремонту та дизайну, але й започаткувала важливий соціальний проект.

З 2016 року її компанія пройшла шлях від сімейного бізнесу з дизайну невеликих будинків до великої студії з сотнями замовлень.

Після повномасштабного вторгнення Росії Ольга Лекова сфокусувалася на переробленні пластикових відходів, створюючи з них практичні та зручні меблі для облаштування укриттів.

Її ініціатива отримала назву Recast Plastic. Команда проекту розробила ергономічний дизайн столів, стільців, лавок та інших необхідних предметів інтер’єру, виготовивши вже понад 700 одиниць меблів для більш ніж 30 укриттів по всій Україні.

Ідея, народжена під час тривоги

До початку великої війни Ольга, як і багато українців, намагалася зберігати спокій, обмежуючи себе від тривожних новин. Проте передчуття біди все ж витало в повітрі.

Тривога висіла у повітрі. За тиждень до повномасштабного вторгнення моя співробітниця сказала, що буде війна, — згадує Ольга.

Вона пригадує, що 23 лютого 2022 року в неї була робоча нарада, і це був сонячний день, який нічого поганого не віщував.

Однак, наступного ранку вони прокинулися від вибухів та зібрали валізи, але не знали, куди їхати, тому перші місяці вони пересиджували вдома.

Під час частих повітряних тривог родина Ольги ховалася у коридорі або спускалася до укриття.

Саме тоді жінка звернула увагу на жахливі умови в сховищах їхнього району — холод, вологість та відсутність елементарних зручностей наштовхнули її на думку про необхідність їхнього облаштування.

Бізнес, народжений двічі

Ольга — фахівець у галузі будівництва та архітектури.

Після переїзду до Києва вона вирішила започаткувати власну справу, адже столичні ціни та економічна ситуація спонукали до пошуку нових можливостей.

Кришечки для життя: історія донеччанки, яка створює меблі для бомбосховищ / 3 Фотографії

Так у 2016 році з’явилася її студія дизайну та ремонту.

— Спочатку ми займалися дизайном невеликих будинків, а згодом розширили спектр послуг. Зараз у нас працює 15 людей, а також ми співпрацюємо з багатьма підрядними організаціями, — розповідає Ольга про розвиток її бізнесу, який реалізував сотні проектів.

Переорієнтація на потреби часу

З початком повномасштабного вторгнення активне будівництво приватних будинків зупинилося, але студія Ольги не припинила роботу.

Команда долучилася до громадських ініціатив, зокрема до архітектурної асоціації, яка займалася питаннями відбудови та безпеки.

Саме тоді виникла ідея облаштування укриттів. Перші замовлення надходили від громадських організацій.

Команда Ольги не лише створювала меблі, а й розробляла рекомендації з безпечного використання укриттів, проводила лекції та вебінари для населення.

Кришечки для життя: історія донеччанки, яка створює меблі для бомбосховищ / 2 Фотографії

Від задуму до втілення: меблі з переробленого пластику

Окрему увагу в лекціях Оля приділяла обладнанню укриттів. Жахливі умови в багатьох сховищах, де люди були змушені сидіти на підлозі, стали поштовхом до пошуку практичного рішення.

— Головним критерієм було створення функціональних, зручних, візуально приємних та мобільних меблів. Перебування в укритті — це вже стрес, а неприємна візуально локація лише погіршує психологічний стан, особливо у дітей, — пояснює Ольга.

Студія розпочала пошук відповідного матеріалу, який був би стійким до вологи, міцним та придатним саме для використання в укриттях.

Паралельно Ольга займалася проектами з утилізації будівельних відходів, що й наштовхнуло її на ідею використання вторинної сировини — пластику.

Кришечки для життя: історія донеччанки, яка створює меблі для бомбосховищ / 2 Фотографії

Recast Plastic: екологічне рішення для безпеки

Ольга дослідила різні технології перероблювання пластику та розробила власний дизайн меблів, що відповідає державним стандартам. Так з’явився проект Recast Plastic.

Ми переробляємо пластик різних видів — кришки від пляшок, упаковку від побутової хімії, харчові контейнери, баночки з-під йогуртів, — розповідає Ольга про використовувану сировину.

Була розроблена зручна та функціональна конструкція меблів, які можна використовувати за потреби та складати до стіни, коли вони не потрібні.

Перші зразки з’явилися у вересні 2022 року, а вже у травні 2023 року розпочалося їхнє масове виробництво.

Перші комплекти меблів були передані для облаштування укриттів у Мерефі Харківської області та в дитячому садочку в Нових Петрівцях на Київщині.

Загалом було виготовлено понад 700 одиниць меблів для більш ніж 30 укриттів у різних регіонах України.

Кришечки для життя: історія донеччанки, яка створює меблі для бомбосховищ / 2 Фотографії

Відходи як ресурс: результати та плани

За час роботи проекту студія Ольги переробила близько 15 тонн пластикових відходів.

Наразі вони співпрацюють з громадськими організаціями та державними установами, облаштовуючи укриття в різних типах будівель.

Ольга також проводить безкоштовні екскурсії на своє виробництво, щоб популяризувати сортування та переробку відходів.

У планах студії — вихід на міжнародний ринок. Вже зареєстровано торгову марку та триває підготовка до сертифікації в ЄС.

Є зацікавленість з боку Польщі, Чехії та Грузії.

— Головна перевага наших меблів — це можливість дати сміттю друге життя, зменшити забруднення довкілля та заощадити природні ресурси. Крім того, вони дуже міцні, не бояться вологи та перепадів температур, прості в експлуатації та довговічні, — підкреслює Ольга.

Попри дещо вищу початкову вартість, меблі з переробленого пластику є практично вічними, не потребують додаткових витрат на ремонт чи обслуговування.

Історія Ольги Лекової — це приклад того, як підприємницька ініціатива може поєднувати бізнес та соціальну відповідальність, створюючи безпечніші та комфортніші умови для українців у складний час.

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