Не на смітник! Як перешити одяг, з чого почати та чи варто йти до ательє — розмова з дизайнеркою

Знову йдеш з магазину ні з чим? Або, ще гірше: з купою одягу, яка вже за кілька циклів прання перейде у непочесний ранг “у цій футболці вже можна спати”?

Насправді ти в цьому не один (-на). Багато українців у своїх соціальних мережах та приватних розмовах діляться, що знайти якісний одяг стає все важче. А якщо такий і є, то він однозначно буде дорогим.

Є й інша історія — дорого нині коштує й те, що не служитиме довго. Мас-маркет став геть неякісним, тож українці масово ринули на маркетплейси, де можна купити такі ж речі, але за мізер.

AliExpress, Temu, Shein та подібні поступово окуповують наші гардероби. Однак ціна за це — тонни сміття та забруднення планети.

Зрештою, на допомогу може прийти вміння шити. А точніше — перешивати. Про це дуже добре знає блогерка та дизайнерка Аліна Гніденко.

Ексклюзивно для Вікон вона розповіла, як перешити старий одяг й дати йому нове життя, а також які речі перешити найлегше.

Все почалося з однієї сукні з секонд-хенду

Аліна Гніденко стала популярною завдяки своїм відео з перешиванням старого одягу у щось абсолютно нове та нестандартне. Авторка матеріалу натрапила на одне із таких у просторах TikTok, де Аліна перешивала стару весільну сукню у нову та стильну.

Робота розтяглася на чотири відео, а сам процес, як розповіла блогерка нам в інтервʼю, тривав майже два тижні.

@alina.gnidenko Дочекались ! Я закохалася в цю сукню❤️🥹 дякую всім хто слідкував за процесом 🙏🏻 ♬ ВИМОЛИВ – Jerry Heil

— Чому ви вирішили перешивати одяг й знімати це на відео?

— Все почалося з однієї сукні, яку я купила у секонд-хенді. Вона була дуже велика, але тканина була чудова. Потім мене запросили на весілля і я зрозуміла, що з цієї сукні можна пошити щось красиве.

Зняла До та Після, весь процес — і це відео отримало велику підтримку серед моїх підписників, — каже Аліна Гніденко.

Потім була пандемія, знайшовся час для перебирання одягу у шафі. А без діла стояла швейна машинка. Так дівчина й почала перешивати свій гардероб.

Шиття рятувало й після початку повномасштабного вторгнення: роботи не стало, а відео з перевтіленнями одразу знаходили відгук у глядачів.

Переробка старого одягу: чи дешевше це

— Наскільки насправді перешивання одягу може зекономити гроші на відміну від покупки нових речей? Чи різниця насправді не така велика?

— Якщо це робити самостійно, у тебе є машинка і вмілі руки, то звісно, це дешевше. Можна перешити свій гардероб, стилізувати одяг. Або піти у секонд-хенд, накупити речей на 200-300 гривень і зробити річ під себе.

Якщо ти хочеш, щоб це хтось робив, тоді вийде дорожче.

Зараз в ательє блискавку змінити чи підшити щось буде 300-400 гривень, а зробити річ по замірах — це індивідуальний пошив, він досить дорогий, — каже Аліна.

До речі, про секонд-хенд: насправді новачкам у цій справі не одразу щастить знайти щось красиве й недороге. Ми раніше розповідали тобі, як знайти скарб серед тисячі речей — можеш прочитати за посиланням.

— Ви особисто де купуєте речі частіше: на секонд-хендах чи у магазинах?

— По-різному. Все залежить від мого настрою та події, на яку я йду.

— Як ви ставитеся до швидкої моди, яку пропонують нам AliExpress, Temu тощо? Чи зможе секонд-хенд змістити фокус на Sustainable fashion (стійка мода — ред.)?

— Зараз у світі розвивається апсайклінг, яким я також займаюся. Світові бренди це підтримують, адже виробництво тканини посідає друге місце з забруднення Землі.

Навіть я коли відшиваю одну річ, назбирую пакет з маленькими шматочками тканини, яку вже не можна вторинно використати.

Тому бренди почали перед відшиванням одягу створювати 3D-моделі образів.

Коли на якийсь образ формується передзамовлення, лише тоді річ відшивають.

Раніше ж відшивали, приміром, 300 пар джинсів, з яких продавали лише сотню. Інші ж 200 валяються на складах, чекають сезонних знижок тощо.

Тож повернення моди, апсайклінг дійсно трохи рятує нашу планету.

З іншого боку, ми не зможемо зупинити розвиток людей, моду, тренди тощо. Ми вже ввійшли у той темп, коли щось побачили, а за тиждень нам треба щось нове.

— Як дати старому одягу друге життя?

— Нині у нас необмежений доступ до соціальних мереж, де свої поради дають стилісти й дизайнери. Тож все це зробити дуже легко, якщо є надивленість. Відкривай Pinterest чи Instagram й починай!

Купи піджак у секонд-хенді та шпильки, стилізуй, завʼяжи бантики зі стрічок тощо. Я робила таке, ідею знайшла саме в Pinterest.

Так само можна розмалювати одяг, якщо на ньому зʼявилася пляма або затяжка.

Не на смітник! Як перешити одяг, з чого почати та чи варто йти до ательє — розмова з дизайнеркою / 5 Фотографій

Instagram, Pinterest

— Які речі найлегше перешити та у що саме? Наприклад, джинси у шорти, сорочку у топ тощо.

— Все залежить від кількості тканини і її структури. Якщо тканина тягнеться, з неї можна зробити багато що. Навіть та людина, яка ніколи не шила, може взяти два шматочки й зшити їх разом — вийде топ чи спідниця.

Якщо це цупка тканина, то тут уже треба трохи знань.

Зараз я бачу дуже багато відео, де старі джинси перешивають у баски. Тобто обрізають низ джинсів, залишаючи кишені ззаду й одягають, наприклад, піджак, спідницю, а поверх цю джинсову баску.

Не на смітник! Як перешити одяг, з чого почати та чи варто йти до ательє — розмова з дизайнеркою / 2 Фотографії

Pinterest

До неї також можна додати ланцюжки чи аксесуари, ремінець.

Я з чоловічої сорочки робила блузу, з “ліхтариками” і вставкою на шию, який зʼєднувався з топом. Дуже багато класних трендів з хустками є: їх можна звʼязати на талії, або завʼязати на шиї, зробити топ.

Як обрати якісний одяг в магазині

Не у кожної з нас вдома стоїть швейна машинка. Та й навчитися шити так, аби організувати собі гардероб — ще те завдання.

Для тих, хто не може перешити собі одяг, Аліна Гніденко дала свої поради щодо вибору одягу у магазинах.

— Перш за все треба звертати увагу на догляд. Коли ми купуємо речі, особливо в українських брендів, майже завжди нам надсилають памʼятку, як прати, сушити та зберігати річ.

Але що ми робимо? Правильно, ігноруємо це.

Якщо доглядати за одягом та взуттям правильно, то й носитися воно буде довше.

Якщо ми замовляємо онлайн, треба обовʼязково звертати увагу на відгуки попередніх покупців.

Якщо в магазинах, то варто пробувати на відчуття тканину. Зрозуміло, що більш цупка тканина служитиме довше. Класні огляди роблять стилісти у своїх соцмережах.

До речі, у магазині можна перевірити, чи буде річ мʼятися. Треба просто взяти її до рук і стиснути у кулаці на дві-три секунди. Цього часу буде достатньо, щоб побачити, чи утворяться згини на тканині, — висновує Аліна Гніденко.

Склад одягу також пояснить тобі, як саме буде носитися річ. Від тканин також залежить твій комфорт! Детальніше про те, яких складників в одязі варто уникати, ми писали раніше.

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