Как перешить одежду, с чего начать и стоит ли идти в ателье — разговор с дизайнером

Снова идешь из магазина ни с чем? Или, еще хуже: с кучей одежды, которая уже через несколько циклов стирки перейдет в непочетный ранг “в этой футболке уже можно спать”?

На самом деле ты в этом не один (-на). Многие украинцы в своих социальных сетях и частных разговорах делятся, что найти качественную одежду становится все труднее. А если такая и есть, то она однозначно будет дорогой.

Есть и другая история — дорого сейчас стоит и то, что долго не будет служить. Масс-маркет стал совсем некачественным, поэтому украинцы массово ринулись на маркетплейсы, где можно купить такие же вещи, но за копейки.

AliExpress, Temu, Shein и подобные постепенно оккупируют наши гардеробы. Однако цена за это — тонны мусора и загрязнения планеты.

Наконец, на помощь может прийти умение шить. А точнее — перешивать. Об этом очень хорошо знает блогер и дизайнер Алина Гниденко.

Эксклюзивно для Вікон она рассказала, как перешить старую одежду и дать ей новую жизнь, а также какие вещи перешить легче всего.

Все началось с одного платья с секонд-хенда

Алина Гниденко стала популярной благодаря своим видео с перешивкой старой одежды во что-то совершенно новое и нестандартное. Автор материала натолкнулась на одно из таких в просторах TikTok, где Алина перешивала старое свадебное платье в новое и стильное.

Работа растянулась на четыре видео, а сам процесс, как рассказала блогер нам в интервью, длился почти две недели.

@alina.gnidenko Дочекались ! Я закохалася в цю сукню❤️🥹 дякую всім хто слідкував за процесом 🙏🏻 ♬ ВИМОЛИВ – Jerry Heil

— Почему вы решили перешивать одежду и снимать это на видео?

— Все началось с одного платья, которое я купила в секонд-хенде. Оно было очень большое, но ткань была великолепна. Потом меня пригласили на свадьбу и я поняла, что из этого платья можно сшить что-то красивое.

Сняла До и После весь процесс — и это видео получило большую поддержку среди моих подписчиков, — говорит Алина Гниденко.

Потом была пандемия, нашлось время для перебирания одежды в шкафу. А без дела стояла швейная машинка. Так девушка и принялась перешивать свой гардероб.

Шитье спасало и после начала полномасштабного вторжения: работы не стало, а видео с перевоплощениями сразу находили отклик у зрителей.

Переработка старой одежды: дешевле ли это

— Насколько на самом деле перешивание одежды может сэкономить деньги в отличие от покупки новых вещей?

— Если это делать самостоятельно, у тебя есть машинка и умелые руки, конечно, это дешевле. Можно перешить свой гардероб, стилизовать одежду.

Если ты хочешь, чтобы это кто делал, тогда получится дороже.

Сейчас в ателье молнию заменить или подшить что-то будет 300-400 гривен, а сделать вещь по замерам — это индивидуальный пошив, он достаточно дорогой, — говорит Алина.

Кстати, о секонд-хенде: на самом деле новичкам в этом деле не сразу везет найти что-то красивое и недорогое. Мы раньше рассказывали тебе, как найти сокровище среди тысячи вещей — можешь прочитать по ссылке.

— Вы лично, где приобретаете вещи чаще: на секонд-хендах или в магазинах?

— По-разному. Все зависит от моего настроения и события, на которое я иду.

— Как вы относитесь к быстрой моде, которую предлагают нам AliExpress, Temu и т.п.? Сможет ли секонд-хенд сместить фокус на Sustainable fashion (стойкая мода — ред.)?

— Сейчас в мире развивается апсайклинг, которым я тоже занимаюсь. Мировые бренды это поддерживают, ведь производство ткани занимает второе место по загрязнению Земли.

Даже я когда отшиваю одну вещь, собираю пакет с маленькими кусочками ткани, которую уже нельзя вторично использовать.

Поэтому бренды начали перед отшивкой одежды создавать 3D модели образов.

Когда на какой-то образ формируется предзаказ, только тогда вещь отшивают.

Раньше же отшивали, например, 300 пар джинсов, из которых продавали только сотню. Другие же 200 валяются на складах, ждут сезонных скидок.

Так что возвращение моды, апсайклинг действительно немного спасают нашу планету.

С другой стороны, мы не сможем остановить развитие людей, моду, тренды. Мы уже вошли в тот темп, когда что-то увидели, а через неделю нам нужно что-то новое.

— Как дать старой одежде вторую жизнь?

— Сейчас у нас неограниченный доступ к социальным сетям, где свои советы дают стилисты и дизайнеры.

Купи пиджак в секонд-хенде и шпильки, стилизуй, завяжи бантики из лент. Я делала такое, идею нашла именно в Pinterest.

Так же можно разрисовать одежду, если на ней появилось пятно или затяжка.

Как перешить одежду, с чего начать и стоит ли идти в ателье — разговор с дизайнером / 5 Фотографий

Instagram, Pinterest

— Какие вещи легче всего перешить и во что именно? Например, джинсы в шорты, рубашку в топ.

— Все зависит от количества ткани и ее структуры. Если ткань тянется, из нее можно сделать многое. Даже тот, кто никогда не шил, может взять два кусочка и сшить их вместе — получится топ или юбка.

Если это плотная ткань, то здесь уже нужно немного знаний.

Сейчас я вижу очень много видео, где старые джинсы перешивают в баски. То есть обрезают низ джинсов, оставляя карманы сзади и одевают, например, пиджак, юбку, а поверх эту джинсовую баску.

Как перешить одежду, с чего начать и стоит ли идти в ателье — разговор с дизайнером / 2 Фотографии

Pinterest

К ней также можно добавить цепочки или аксессуары, ремешок.

Я из мужской рубашки делала блузу, с “фонариками” и вставкой на шею, которая соединялась с топом. Очень много классных трендов с платками есть: их можно связать на талии или завязать на шее, сделать топ.

Как выбрать качественную одежду в магазине

Не у каждой из нас дома стоит швейная машинка. Да и научиться шить так, чтобы организовать себе гардероб — еще та задача.

Для тех, кто не может перешить себе одежду, Алина Гниденко дала свои советы по выбору одежды в магазинах.

— Прежде всего нужно обращать внимание на уход. Когда мы покупаем вещи, особенно у украинских брендов, почти всегда нам присылают памятку, как стирать, сушить и хранить вещь.

Но что мы делаем? Верно, игнорируем это.

Если ухаживать за одеждой и обувью правильно, то и носиться она будет дольше.

Если мы заказываем онлайн, нужно обращать внимание на отзывы предыдущих покупателей.

Если в магазинах, то стоит пробовать на ощупь ткань. Понятно, что более плотная ткань будет служить дольше. Классные обзоры делают стилисты в своих соцсетях.

Кстати, в магазине можно проверить, будет ли вещь мяться. Надо просто взять ее в руки и сжать в кулаке на две-три секунды. Этого времени будет достаточно, чтобы увидеть, образуются ли сгибы на ткани, — заключает Алина Гниденко.

Состав одежды также объяснит тебе, как именно будет носиться вещь. От тканей тоже зависит твой комфорт! Подробнее о том, каких составляющих в одежде следует избегать, мы писали раньше.

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