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Как перешить одежду, с чего начать и стоит ли идти в ателье — разговор с дизайнером

Виктория Мельник, журналист сайта 08 мая 2025, 17:00
переделка старой одежды
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