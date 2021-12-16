Почему нужно смотреть на состав одежды — стилист раскрывает секреты индустрии

Бывает, покупаешь кофточку, надеваешь, а после первой стирки она теряет свою форму и висит, как тряпка? Или выбираешь красивое белье, которое оставляет на теле цветные пятна. Или тратишь немалую сумму на “идеальную” белую рубашку, которая постоянно мнется и выглядит неопрятно.
Как предотвратить неудачные покупки и купить действительно качественную вещь — нам рассказала персональный стилист и Lifestyle-блогер Анна Ткаченко.
Пока вещь новая, она в большинстве случаев выглядит великолепно. Особенно, если говорить об онлайн-шоппинге, где одежду фотографируют при специальном освещении в профессиональной фотостудии и при этом улучшают снимки фоторедакторами. Однако важно оценивать не только картинку, но и обращать внимание на состав. Информация о том, из каких волокон сделана ткань, дает нам понимание, будет ли она приятна к телу, в каком уходе нуждается, будет ли качественно выполнять функцию терморегуляции и т.д.
Должна признаться: что не каждый покупатель ищет этикетку и ориентируется в качестве тканей. Поэтому даже дорогие вещи, которые казались такими привлекательными, могут быстро потерять товарный вид, и поэтому люди вынуждены чаще идти за обновками, чтобы всегда выглядеть хорошо.
Синтетика в принципе не очень полезна для тела. Если мы говорим о капроновых колготках, водолазках-сеточках или спортивных футболках — тут уже никуда не деться. Они априори созданы из искусственных волокон. Но носить ненатуральные ткани на постоянной основе — нездорово.
Тем более, если речь идет о нижнем белье, когда синтетика контактирует с интимными зонами. Она не поглощает влагу и создает парниковый эффект для тела. А это способствует развитию микроорганизмов и вредит гигиене. Потому не стоит злоупотреблять такими вещами.
Чем больше в составе натуральных волокон — тем лучше. Это может быть шерсть, шерсть мериноса или альпака, кашемир. Идеальным считается соотношение 80/20%, где 20% — синтетический полиэстер.
Также следует обращать внимание на подложку изделия — синтетика в контакте со свитером будет постоянно электризоваться.
Все зависит от правильного ухода. И это дополнительная причина, почему следует обращать внимание на этикетку и изучать состав. К примеру, свитера с содержанием шерсти достаточно прихотливы, но если знать, как с ними обращаться, неприятностей не возникнет.
Не тереть, не скручивать во время отжима, сушить на батарее или вешать на прищепки. Их следует осторожно отжать руками, промокнуть чистым полотенцем и положить высыхать горизонтально.
Не тереть, не скручивать во время отжима, сушить на батарее или вешать на прищепки. Их следует осторожно отжать руками, промокнуть чистым полотенцем и положить высыхать горизонтально.
История с шапкой похожа на пример с бельем: кожа на лбу тесно контактирует с тканью, и когда выделяется влага, ткань должна ее впитывать. Содержание натуральных волокон должно быть хотя бы 50-60%.
К тому же, советую иметь несколько головных уборов для разных температурных режимов, поскольку в шапке из плотной ткани или меха может быть слишком жарко, от этого возникнет раздражение.
Не обязательно. Сильно мяться может лен или 100% хлопок. Если в составе будет 10-20% синтетики, это улучшит свойства ткани и она будет держать форму. К тому же, она будет более износостойкой. Поэтому ненатуральные составляющие — не всегда зло.
Полиэстер, полиамид, акрил, лайкра, спандекс, нейлон — это составляющие синтетического происхождения. Они улучшают прочность и изноустойчивость, поэтому не стоит их бояться. Однако содержание синтетики не должно быть 100%, хотя бы компромиссные 50% и меньше. Остальные составляющие зависят от вида изделия.
Качественные вещи можно найти и в масс-маркете, и в магазинах разных ценовых сегментов. Ведь стоимость зависит не только от материалов, но и от большого количества факторов: бренд, расходы на рекламу, аренда помещений, транспортировка, хранение на складах, количество магазинов в сети.
Оценивайте адекватно, готовы ли вы отдать две тысячи гривен за синтетическую блузку. Вместе с тем следует понимать, что за 1000 гривен сложно приобрести свитер из чистого кашемира. Возьмите себе за привычку сопоставлять параметры: цена/качество/внешний вид.
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