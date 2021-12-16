Почему нужно смотреть на состав одежды — стилист раскрывает секреты индустрии

Бывает, покупаешь кофточку, надеваешь, а после первой стирки она теряет свою форму и висит, как тряпка? Или выбираешь красивое белье, которое оставляет на теле цветные пятна. Или тратишь немалую сумму на “идеальную” белую рубашку, которая постоянно мнется и выглядит неопрятно.

Как предотвратить неудачные покупки и купить действительно качественную вещь — нам рассказала персональный стилист и Lifestyle-блогер Анна Ткаченко.

Почему покупателю нужно смотреть на состав одежды? По твоему опыту, много ли покупателей обращает на это внимание?

Пока вещь новая, она в большинстве случаев выглядит великолепно. Особенно, если говорить об онлайн-шоппинге, где одежду фотографируют при специальном освещении в профессиональной фотостудии и при этом улучшают снимки фоторедакторами. Однако важно оценивать не только картинку, но и обращать внимание на состав. Информация о том, из каких волокон сделана ткань, дает нам понимание, будет ли она приятна к телу, в каком уходе нуждается, будет ли качественно выполнять функцию терморегуляции и т.д.

Должна признаться: что не каждый покупатель ищет этикетку и ориентируется в качестве тканей. Поэтому даже дорогие вещи, которые казались такими привлекательными, могут быстро потерять товарный вид, и поэтому люди вынуждены чаще идти за обновками, чтобы всегда выглядеть хорошо.

Какие материалы могут быть вредными для нашего здоровья? (к примеру, белье из синтетических материалов)

Синтетика в принципе не очень полезна для тела. Если мы говорим о капроновых колготках, водолазках-сеточках или спортивных футболках — тут уже никуда не деться. Они априори созданы из искусственных волокон. Но носить ненатуральные ткани на постоянной основе — нездорово.

Тем более, если речь идет о нижнем белье, когда синтетика контактирует с интимными зонами. Она не поглощает влагу и создает парниковый эффект для тела. А это способствует развитию микроорганизмов и вредит гигиене. Потому не стоит злоупотреблять такими вещами.

Как правильно выбрать материал для модного в этом сезоне пальто?

Чем больше в составе натуральных волокон — тем лучше. Это может быть шерсть, шерсть мериноса или альпака, кашемир. Идеальным считается соотношение 80/20%, где 20% — синтетический полиэстер.

Также следует обращать внимание на подложку изделия — синтетика в контакте со свитером будет постоянно электризоваться.

Почему некоторые кофточки “садятся” после стирки?

Все зависит от правильного ухода. И это дополнительная причина, почему следует обращать внимание на этикетку и изучать состав. К примеру, свитера с содержанием шерсти достаточно прихотливы, но если знать, как с ними обращаться, неприятностей не возникнет.

Не следует стирать их при температуре выше 30 °С;

лучше включать деликатный режим или осторожно стирать руками.

Не тереть, не скручивать во время отжима, сушить на батарее или вешать на прищепки. Их следует осторожно отжать руками, промокнуть чистым полотенцем и положить высыхать горизонтально.

Выбор шапки. Почему после некоторых головных уборов чешется голова? Из чего должна быть сделана качественная шапка?

История с шапкой похожа на пример с бельем: кожа на лбу тесно контактирует с тканью, и когда выделяется влага, ткань должна ее впитывать. Содержание натуральных волокон должно быть хотя бы 50-60%.

К тому же, советую иметь несколько головных уборов для разных температурных режимов, поскольку в шапке из плотной ткани или меха может быть слишком жарко, от этого возникнет раздражение.

Действительно ли качественные рубашки очень сильно мнутся? От чего зависит, будет ли вещь сильно мяться?

Не обязательно. Сильно мяться может лен или 100% хлопок. Если в составе будет 10-20% синтетики, это улучшит свойства ткани и она будет держать форму. К тому же, она будет более износостойкой. Поэтому ненатуральные составляющие — не всегда зло.

Что должно входить в состав качественной вещи?

Полиэстер, полиамид, акрил, лайкра, спандекс, нейлон — это составляющие синтетического происхождения. Они улучшают прочность и изноустойчивость, поэтому не стоит их бояться. Однако содержание синтетики не должно быть 100%, хотя бы компромиссные 50% и меньше. Остальные составляющие зависят от вида изделия.

Правда ли, что качественная одежда стоит намного дороже масс-маркета?

Качественные вещи можно найти и в масс-маркете, и в магазинах разных ценовых сегментов. Ведь стоимость зависит не только от материалов, но и от большого количества факторов: бренд, расходы на рекламу, аренда помещений, транспортировка, хранение на складах, количество магазинов в сети.

Оценивайте адекватно, готовы ли вы отдать две тысячи гривен за синтетическую блузку. Вместе с тем следует понимать, что за 1000 гривен сложно приобрести свитер из чистого кашемира. Возьмите себе за привычку сопоставлять параметры: цена/качество/внешний вид.

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