В чем встречать Новый 2022-й год: модные тренды и рекомендуемые цвета

Час сяяти і виділятися! Нарешті мода звільняється від кайданок, котрими скувала її пандемія.

Останні роки навіть новорічні образи були стриманими та лаконічними. Утім у рік Тигра блиск і розкіш повертаються з грандіозним тріумфом.

Чи не кожен світовий бренд створив для новорічної ночі щось мерехтливе та яскраве.

Перше, на що слід звернути увагу — це кольори. Спеціально під рік Водяного Тигра модельєри радять дивитися на всі відтінки стихії води: аквамарин, бірюза, блакитний, смарагдовий.

Крім цього підійдуть насичений синій, темно-зелений та благородний чорний. Ледь не всю палітру демонструє у своєму образі модель Наомі Кемпбелл і має просто приголомшливий вигляд.

Для більш спокійних образів дизайнери радять звернути увагу на кольори савани, у якій мешкає тигр: коричневий, білий, кавовий, пісочний, жовтий і молочний відтінки.

І, звісно, що за новорічна ніч без золота і срібла? Вони також бажані в цьогорічних образах.

Останні, як ніхто ідеально, вміє носити Дженніфер Лопес.

А тепер, власне, до образів.

Традиційно, перше, на що слід звернути увагу — це блискітки.

Чим більше — тим краще. Сяяти дозволено не лише сукням, а й навіть строгим костюмам.

Міні, міді, максі — усі довжини зараз актуальні. Досконалий приклад сяяння показує Тіна Кароль.

Наступними в полі зору модниць мають бути різноманітні торочки. Бажано — блискучі.

Під час руху вони створюють неймовірне відчуття легкості, невимушеності та справжнього свята.

Варіацій безліч — це можуть бути просто шовкові мерехтливі нитки, що грайливо спадають з рукавів, або ж класичні торочки, розшиті різноманітним декором: лелітками, кристалами, бісером чи ж просто прошиті мерехтливими нитками.

Стилісти гарантують, ці кокетливі елементи стануть справжньою іскрою на танцполі. Лише гляньте, якого фантастичного настрою вони додали образу Віри Брежнєвої.

Ще один не менш сміливий декор для новорічного луку — пір’я. На вигляд воно ніжніше за торочки, утім за ефектом не менш святкове.

Найчастіше пухнастим пір’ям оздоблюють рукави. Утім, коли це новорічна ніч — обмежуватися не варто.

Найкраще грати на контрастах — коли тканина одного кольору, а пір’їни — іншого.

Звісно, найефектніше виглядатиме чорний з білим. А якщо ви оберете одяг зі зйомним декором, то одяг можна буде використати не лише на свято.

Про те, яким гламурним робить образ пір‘я — точно знає Настя Каменських.

Ще один варіант для тих, хто любить стриманість — чорний смокінг.

Це гідна альтернатива вечірній сукні, а проте значно зручніша та більш строга. Щоб підкреслити святковість, варто звернути увагу на тканини.

Коли це новорічна ніч, то наявність оксамиту, шовку і різноманітних мерехтливих вставок зробить власницю смокінгу по-справжньому вишуканою персоною.

Варіант комбо — знайти сукню-смокінг, як у Кайї Гербер.

Звісно, як і минулоріч, в тренді цієї новорічної ночі святкові піжами.

Відчуття комфорту і урочистості водночас додадуть набори з сатину, шовку, атласу чи велюру.

А якщо піжама ще й оздоблена пір’ям — яскравий новорічний образ гарантований навіть у домашніх капцях.

Як піжамний стиль інтегрувати у будь-які умови точно знає Маша Єфросиніна.

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