В чем встречать Новый 2022-й год: модные тренды и рекомендуемые цвета

Час сяяти і виділятися! Нарешті мода звільняється від кайданок, котрими скувала її пандемія.
Останні роки навіть новорічні образи були стриманими та лаконічними. Утім у рік Тигра блиск і розкіш повертаються з грандіозним тріумфом.
Чи не кожен світовий бренд створив для новорічної ночі щось мерехтливе та яскраве.
Перше, на що слід звернути увагу — це кольори. Спеціально під рік Водяного Тигра модельєри радять дивитися на всі відтінки стихії води: аквамарин, бірюза, блакитний, смарагдовий.
Крім цього підійдуть насичений синій, темно-зелений та благородний чорний. Ледь не всю палітру демонструє у своєму образі модель Наомі Кемпбелл і має просто приголомшливий вигляд.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Naomi Campbell (@naomi)
Публикация от Naomi Campbell (@naomi)
Для більш спокійних образів дизайнери радять звернути увагу на кольори савани, у якій мешкає тигр: коричневий, білий, кавовий, пісочний, жовтий і молочний відтінки.
І, звісно, що за новорічна ніч без золота і срібла? Вони також бажані в цьогорічних образах.
Останні, як ніхто ідеально, вміє носити Дженніфер Лопес.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)
Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)
А тепер, власне, до образів.
Традиційно, перше, на що слід звернути увагу — це блискітки.
Чим більше — тим краще. Сяяти дозволено не лише сукням, а й навіть строгим костюмам.
Міні, міді, максі — усі довжини зараз актуальні. Досконалий приклад сяяння показує Тіна Кароль.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)
Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)
Наступними в полі зору модниць мають бути різноманітні торочки. Бажано — блискучі.
Під час руху вони створюють неймовірне відчуття легкості, невимушеності та справжнього свята.
Варіацій безліч — це можуть бути просто шовкові мерехтливі нитки, що грайливо спадають з рукавів, або ж класичні торочки, розшиті різноманітним декором: лелітками, кристалами, бісером чи ж просто прошиті мерехтливими нитками.
Стилісти гарантують, ці кокетливі елементи стануть справжньою іскрою на танцполі. Лише гляньте, якого фантастичного настрою вони додали образу Віри Брежнєвої.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)
Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)
Ще один не менш сміливий декор для новорічного луку — пір’я. На вигляд воно ніжніше за торочки, утім за ефектом не менш святкове.
Найчастіше пухнастим пір’ям оздоблюють рукави. Утім, коли це новорічна ніч — обмежуватися не варто.
Найкраще грати на контрастах — коли тканина одного кольору, а пір’їни — іншого.
Звісно, найефектніше виглядатиме чорний з білим. А якщо ви оберете одяг зі зйомним декором, то одяг можна буде використати не лише на свято.
Про те, яким гламурним робить образ пір‘я — точно знає Настя Каменських.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)
Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)
Ще один варіант для тих, хто любить стриманість — чорний смокінг.
Це гідна альтернатива вечірній сукні, а проте значно зручніша та більш строга. Щоб підкреслити святковість, варто звернути увагу на тканини.
Коли це новорічна ніч, то наявність оксамиту, шовку і різноманітних мерехтливих вставок зробить власницю смокінгу по-справжньому вишуканою персоною.
Варіант комбо — знайти сукню-смокінг, як у Кайї Гербер.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kaia (@kaiagerber)
Публикация от Kaia (@kaiagerber)
Звісно, як і минулоріч, в тренді цієї новорічної ночі святкові піжами.
Відчуття комфорту і урочистості водночас додадуть набори з сатину, шовку, атласу чи велюру.
А якщо піжама ще й оздоблена пір’ям — яскравий новорічний образ гарантований навіть у домашніх капцях.
Як піжамний стиль інтегрувати у будь-які умови точно знає Маша Єфросиніна.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)
Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)
А щоб готуватися до новорічних свят вам було комфортніше та тепліше, радимо почитати про модні головні убори на зиму 2021–2022.