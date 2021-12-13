Здоров'я та краса

У чому зустрічати Новий 2022-й рік: модні тренди і рекомендовані кольори

Майя Підгородецька, журналістка програми Вікна-новини, fashion-блогерка 13 Грудня 2021, 20:30
Модні образи на новий 2022 рік

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