Модні головні убори на зиму 2021–2022: поради дизайнерки

До нас уже завітали перші морози, а це значить, що час діставати з полиці свою шапку. Більшість людей взимку не носять головний убір, чим сильно шкодять своєму здоров’ю. “Я маю безглуздий вигляд”, — виправдовуються вони. Але це означає, що ви просто ще не знайшли свій головний убір.

Про популярні в сезоні 2021–2022 теплі головні убори розповіла дизайнерка Анна Сан. За її словами, нині є таке різноманіття одягу, що кожен знайде щось собі до смаку.

Це косинка, і цього сезону вона на піку популярності. Я всім дівчаткам рекомендую спробувати її, в різному віці: від 6 років і, напевно, до 85.

— Зараз косинку носять з будь-яким одягом, починаючи зі спортивного костюма і закінчуючи якимись діловими образами, — розповідає дизайнерка Анна Сан.

Також цієї зими популярні м’які й теплі ангорські шапки соковитих кольорів та зимові панами. Так, вони існують, ще й на будь-який смак — від екошкіряних до м’яких ангорових.

Порада стилістки

А стилістка Анна Ткаченко додає: ще однією альтернативою звичайній шапці стане хутряна панамка, яка дуже популярна в сезоні осінь-зима 2021–2022.

Її легко комбінувати з куртками по пояс, парками, утепленими анораками та пальто.

Втім, якщо ви збираєтеся провести цілий день надворі, в хутряній панамці можна застудити вушка.

Якщо ти не носиш шапку, бо у тебе свербить чоло, дизайнерка радить звернути увагу на склад головного убору. Окрім натурального матеріалу, в ньому має бути 20% акрилу.

Навіть чоловіки можуть знайти шапку собі до смаку. Анна Сан радить їм обирати теплі масивні шапки, адже це і стильно, і тепло.

Щойно температура повітря прямує до нуля або нижче, шапка необхідна, адже без неї ми можемо застудити потиличний нерв.

— Може стрибнути артеріальний тиск, якщо це люди старшого віку, які мають супутні захворювання. Найчастіше як у дітей, так і в дорослих бувають проблеми з вухом — отити, які можуть давати гайморити і головний біль, — розповідає терапевтка Лідія Волошко.

Тож не важливо, скільки тобі років. Не варто соромитися надягати шапку! Знайди свій головний убір, будь захищеним від холодів узимку.