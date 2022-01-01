Модні головні убори на зиму 2021–2022: поради дизайнерки

До нас уже завітали перші морози, а це значить, що час діставати з полиці свою шапку. Більшість людей взимку не носять головний убір, чим сильно шкодять своєму здоров’ю. “Я маю безглуздий вигляд”, — виправдовуються вони. Але це означає, що ви просто ще не знайшли свій головний убір.
Про популярні в сезоні 2021–2022 теплі головні убори розповіла дизайнерка Анна Сан. За її словами, нині є таке різноманіття одягу, що кожен знайде щось собі до смаку.
Це косинка, і цього сезону вона на піку популярності. Я всім дівчаткам рекомендую спробувати її, в різному віці: від 6 років і, напевно, до 85.
Це косинка, і цього сезону вона на піку популярності. Я всім дівчаткам рекомендую спробувати її, в різному віці: від 6 років і, напевно, до 85.
— Зараз косинку носять з будь-яким одягом, починаючи зі спортивного костюма і закінчуючи якимись діловими образами, — розповідає дизайнерка Анна Сан.
Також цієї зими популярні м’які й теплі ангорські шапки соковитих кольорів та зимові панами. Так, вони існують, ще й на будь-який смак — від екошкіряних до м’яких ангорових.
А стилістка Анна Ткаченко додає: ще однією альтернативою звичайній шапці стане хутряна панамка, яка дуже популярна в сезоні осінь-зима 2021–2022.
Її легко комбінувати з куртками по пояс, парками, утепленими анораками та пальто.
Втім, якщо ви збираєтеся провести цілий день надворі, в хутряній панамці можна застудити вушка.
Втім, якщо ви збираєтеся провести цілий день надворі, в хутряній панамці можна застудити вушка.
Якщо ти не носиш шапку, бо у тебе свербить чоло, дизайнерка радить звернути увагу на склад головного убору. Окрім натурального матеріалу, в ньому має бути 20% акрилу.
Навіть чоловіки можуть знайти шапку собі до смаку. Анна Сан радить їм обирати теплі масивні шапки, адже це і стильно, і тепло.
Щойно температура повітря прямує до нуля або нижче, шапка необхідна, адже без неї ми можемо застудити потиличний нерв.
Щойно температура повітря прямує до нуля або нижче, шапка необхідна, адже без неї ми можемо застудити потиличний нерв.
— Може стрибнути артеріальний тиск, якщо це люди старшого віку, які мають супутні захворювання. Найчастіше як у дітей, так і в дорослих бувають проблеми з вухом — отити, які можуть давати гайморити і головний біль, — розповідає терапевтка Лідія Волошко.
Тож не важливо, скільки тобі років. Не варто соромитися надягати шапку! Знайди свій головний убір, будь захищеним від холодів узимку.