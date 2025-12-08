Манікюр на зиму 2026: яскраві та ніжні дизайни нігтів

Зима 2026 року обіцяє бути сезоном затишку та елегантності в світі нейл-арту. Прогнозується повернення теплих відтінків, текстурних ефектів та мінімалістичних форм, натхненних природою та святковою атмосферою — читай у матеріалі, який манікюр буде популярний цієї зими.

Зимовий манікюр 2026: трендові дизайни та форми

Тренди акцентують увагу на затишних тонах і простоті, що ідеально пасує до холодної пори року. Ми зібрали ключові та найпопулярніші дизайни манікюру, які домінуватимуть цієї зими.

Манікюр на зиму 2026: тони шоколаду та карамелі

Палітра зими 2026 тяжіє до теплих, землистих і глибоких відтінків, що створюють відчуття комфорту. Серед лідерів — шоколадні тони, наприклад, chocolate suede, що нагадують м’яку замшу. Популярними стануть фавнові нейтральні відтінки — м’які карамельні тони, натхненні оксамитом, які вважаються найуніверсальнішими для зими.

Теракотовий червоний (terracotta red) додасть тепла — бордові та глибокі червоні не втрачають актуальності, як класичний зимовий акцент.



Трендовий манікюр зима 2026: глибокий тіл

Глибокий тіл (deep teal) додасть загадковості до будь-якого твого образу.

Який манікюр зробити взимку 2026: Cloud Dancer від Pantone

Особливе місце займає білий — Pantone оголосив Cloud Dancer кольором року 2026, що буде ідеальним для сніжного манікюру. Молочні та морозні відтінки додадуть делікатності, а крижаний синій — святкового блиску.

Яку форму нігтів краще обрати для манікюру взимку

Взимку домінуватимуть короткі та натуральні форми, як squoval (квадратно-овальна), що поєднує практичність і елегантність. Довгі нігті відходять на другий план, поступаючись зручним коротким варіантам.

Варто обирати манікюр, що відповідає твоєму стилю. Пам’ятай, що форма нігтів не залежить від трендів, адже лише якась конкретна може підійди тільки тобі і буде виглядати найкраще на твоїх руках. Зима 2026 — це час експериментів з текстурами, аби нігті стали акцентом затишного образу.

