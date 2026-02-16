Манікюр на весну 2026: трендові ідеї на короткі та довгі нігті

Весна 2026 року приносить у світ нейл-арту довгоочікуване оновлення, де головним трендом стає симбіоз природності та технологій.

Цього сезону манікюр перестає бути просто доповненням до образу, перетворюючись на самостійний аксесуар, що підкреслює індивідуальність та здоров’я нігтьової пластини. Читай в матеріалі, який буде популярний манікюр на весну 2026 та які тренди повертаються знову до нас.

Манікюр на весну 2026: старі тренди повертаються

Головним кольором весни 2026 визнано Cyber Mint — прохолодний, майже неоновий, але водночас м’який відтінок зеленого, що символізує пробудження природи в епоху діджиталізації.

Разом із ним на піку популярності тримаються:

Butter Yellow (масляний жовтий): теплий та затишний колір, що ідеально замінює класичний нюд.

Cloudy Blue (хмарно-блакитний): напівпрозорий відтінок, який створює ефект чистого неба на руках.

Soft Apricot (ніжний абрикос):

Популярний раніше глазурований ефект трансформувався у Satin Chrome — це більш стримане, матове сяйво, що нагадує дорогу тканину. Також повертається Aura Nails, але в пастельному виконанні, де плавні переходи кольорів створюють ефект м’якого світіння зсередини нігтя.

Весняний манікюр на короткі нігті 2026

Для шанувальниць коротких нігтів весна 2026 пропонує естетику Soap Nails. Це максимально природний манікюр із використанням напівпрозорих молочно-рожевих баз, що створюють ефект ідеально чистих, щойно вимитих рук.

Також актуальним залишається мікрофренч — надтонка лінія кольору металік або яскравого пастельного відтінку, що візуально подовжує нігтьову пластину, зберігаючи мінімалізм.

Весняний манікюр на довгі нігті 2026

На довгих нігтях, особливо форми мигдаль та балерина, розгортаються справжні художні полотна. Трендом стануть акварельні розмиви, що імітують природні текстури: мармур, камінь або пелюстки сакури.

