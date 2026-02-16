Маникюр на весну 2026: трендовые идеи на короткие и длинные ногти

Весна 2026 года приносит в мир нейл-арта долгожданное обновление, где главным трендом становится симбиоз природности и технологий.

В этом сезоне маникюр перестает быть просто дополнением к образу, превращаясь в самостоятельный аксессуар, подчеркивающий индивидуальность и здоровье ногтевой пластины. Читай в материале, какой будет популярный маникюр на весну 2026 и какие тренды возвращаются снова к нам.

Маникюр на весну 2026: старые тренды возвращаются

Главным цветом весны 2026 года признан Cyber ​​Mint — прохладный, почти неоновый, но одновременно мягкий оттенок зеленого, символизирующий пробуждение природы в эпоху диджитализации.

Вместе с ним на пике популярности держатся:

Butter Yellow (масляный желтый): теплый и уютный цвет, идеально заменяющий классический нюд.

Cloudy Blue (облачно-голубой): полупрозрачный оттенок, создающий эффект чистого неба на руках.

Soft Apricot (нежный абрикос):

Популярный ранее глазированный эффект трансформировался в Satin Chrome – это более сдержанное, матовое сияние, напоминающее дорогую ткань. Также возвращается Aura Nails, но в пастельном исполнении, где плавные цветовые переходы создают эффект мягкого свечения изнутри ногтя.

Весенний маникюр на короткие ногти 2026

Для поклонниц коротких ногтей весна 2026 года предлагает эстетику Soap Nails. Это максимально естественный маникюр с использованием полупрозрачных молочно-розовых баз, создающих эффект идеально чистых, вымытых рук.

Также актуальным остается микрофренч — сверхтонкая линия цвета металлик или яркий пастельный оттенок, визуально удлиняющий ногтевую пластину, сохраняя минимализм.

Весенний маникюр на длинные ногти 2026

На длинных ногтях, особенно формы миндаля и балерины, разворачиваются настоящие художественные полотна. Трендом станут акварельные размыва, имитирующие природные текстуры: мрамор, камень или лепестки сакуры.

Фото: Pinterest.

