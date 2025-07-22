Со сколько лет можно делать маникюр гель-лаком: вопрос здоровья или красоты

С какого возраста можно делать маникюр, в частности гель-лаком — вопрос, часто беспокоящий как подростков, так и их родителей. Желание ухаживать за собой, иметь красивые ногти и чувствовать себя уверенно совершенно естественно для девушек еще с подросткового возраста. Однако маникюр, особенно с использованием гель-лака, имеет свои возрастные и медицинские особенности.

Со сколько лет можно делать маникюр гель-лаком

Врачи и эксперты рекомендуют воздержаться от покрытия ногтей гель-лаком до 14-15 лет. В этот период ногтевая пластина еще развивается, поэтому уязвима и может слишком чувствительно реагировать на химические компоненты.

Частое покрытие гелем в раннем возрасте способно нарушить структуру ногтя, вызвать аллергию или ослабить его. В некоторых странах официально рекомендованный возраст для покрытия гель-лаком — от 16 лет, если клиентка пришла без сопровождения взрослых.

Можно ли делать гель-лак в 12-13 лет

Физически — да, технически мастер может нанести гель-лак даже ребенку. Но в большинстве салонов мастера не соглашаются обслуживать детей до 14 лет без разрешения родителей, а иногда даже в сопровождении взрослого отказывают в процедуре из-за потенциальных рисков.

В 12-13 лет гель-лак считается нежелательным — как с точки зрения здоровья, так и формирования здорового отношения к уходу за собой.

С какого возраста можно делать маникюр без разрешения родителей

Обычно в салонах красоты действуют свои внутренние правила. В большинстве случаев без согласия родителей маникюр можно делать с 16 или 18 лет.

До этого возраста мастера просят дать письменное согласие или быть с родителями во время визита. Особенно это касается процедур с использованием химических средств — гель-лак, наращивание, кислотные жидкости и т.д.

Для подростков оптимальный вариант — это гигиенический или легкий маникюр ухода без покрытия или с использованием безопасного водного лака.

Это может быть полировка, увлажнение, легкая обработка кутикулы (без обрезки) и нанесение лечебного лака или масла. Такой маникюр помогает девушке научиться ухаживать за руками и ногтями без ущерба здоровью.

Один из маникюров, который можно делать подросткам — японский. Читай, что такое японский маникюр и чем он особенный.

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