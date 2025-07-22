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Со сколько лет можно делать маникюр гель-лаком: вопрос здоровья или красоты

Богдана Макалюк, журналист сайта 22 июля 2025, 07:00
Со скольки лет можно делать маникюр гель-лаком
Фото Unsplash

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