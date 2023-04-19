Японский маникюр: в чем особенность, техника выполнения и в чем секрет такого ухода за ногтями

Японский маникюр девушки часто делают для того, чтобы предоставить глубокий уход за ногтями и кутикулой. Если ты уже устала от гель-лака, то японский маникюр — настоящее спасение!
Как сделать японский маникюр и что для этого нужно — читай в материале.
Японским маникюром называют своеобразный подход, который стал впоследствии целым ритуалом ухода за ногтями. Аналогов такому маникюру нет во всем мире.
Он подходит для тех, кто не любит ярких цветов на ногтях, рисунков, втирок и т.д.
Он подходит для тех, кто не любит ярких цветов на ногтях, рисунков, втирок и т.д.
Техника ориентирована на то, чтобы использовать натуральные ингредиенты, щадящие инструменты и, как следствие, получать натуральный эффект.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Школа-студия красоты Инги Чередниченко | Таганрог (@makeup_school_taganrog)
Допис, поширений Школа-студия красоты Инги Чередниченко | Таганрог (@makeup_school_taganrog)
Перед маникюром мастер оценивает состояние ногтей, находит их слабые места, а потом начинает процедуру лечения. Основная задача — вернуть пластине здоровый вид и сделать ее естественно красивой.
Продукты для такого маникюра наполнены натуральными ингредиентами с глубоким увлажнением.
Продукты для такого маникюра наполнены натуральными ингредиентами с глубоким увлажнением.
Например, в состав часто входят: воск, экстракты бамбука и водорослей, женьшень, семена лотоса и т.д. При этом мастера не используют ножнички, а берут деревянные палочки, нежные бафы. Такой маникюр можно делать даже беременным и кормящим женщинам.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений МАНИКЮР | ПЕДИКЮР БРЕСТ (@a.dreichan.nails)
Допис, поширений МАНИКЮР | ПЕДИКЮР БРЕСТ (@a.dreichan.nails)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Anastasia Arlovskai (@master_manikura_gdansk)
Допис, поширений Anastasia Arlovskai (@master_manikura_gdansk)
Существует несколько разновидностей: Masura (масура) и P-Shine (пишайн). Если мастер делает Masura, то он сначала делает массаж с акцентом на кутикуле с использованием масла, а P-Shine подразумевает этап с ванночкой.
Раньше мы рассказывали о трендах маникюра на 2023 год.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!