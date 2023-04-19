Японский маникюр: в чем особенность, техника выполнения и в чем секрет такого ухода за ногтями

Японский маникюр девушки часто делают для того, чтобы предоставить глубокий уход за ногтями и кутикулой. Если ты уже устала от гель-лака, то японский маникюр — настоящее спасение!

Как сделать японский маникюр и что для этого нужно — читай в материале.

Что такое японский маникюр

Японским маникюром называют своеобразный подход, который стал впоследствии целым ритуалом ухода за ногтями. Аналогов такому маникюру нет во всем мире.

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Он подходит для тех, кто не любит ярких цветов на ногтях, рисунков, втирок и т.д.

Техника ориентирована на то, чтобы использовать натуральные ингредиенты, щадящие инструменты и, как следствие, получать натуральный эффект.

В чем преимущество японского маникюра

Перед маникюром мастер оценивает состояние ногтей, находит их слабые места, а потом начинает процедуру лечения. Основная задача — вернуть пластине здоровый вид и сделать ее естественно красивой.

Продукты для такого маникюра наполнены натуральными ингредиентами с глубоким увлажнением.

Например, в состав часто входят: воск, экстракты бамбука и водорослей, женьшень, семена лотоса и т.д. При этом мастера не используют ножнички, а берут деревянные палочки, нежные бафы. Такой маникюр можно делать даже беременным и кормящим женщинам.

Японский маникюр: техника ухода за ногтями и преимущества процедуры

Не травмируется кутикула. Уход за пластиной и нежной кожей — на первом месте. Во время маникюра ухаживают не только за ногтями, а и за кожей рук (до самых локтей). Конечный результат выглядит очень аккуратно и опрятно.

Японский маникюр: минусы

Если ты привыкла к обрезанному маникюру, и любишь аккуратную кутикулу, то такой маникюр, скорее всего, тебе не подойдет. При выполнении японской техники мастер только отодвигает кутикулу. Не будет яркого и насыщенного цвета. Японский маникюр — не гель-лак, держится на ногтях меньше времени.

Разновидности японского маникюра

Существует несколько разновидностей: Masura (масура) и P-Shine (пишайн). Если мастер делает Masura, то он сначала делает массаж с акцентом на кутикуле с использованием масла, а P-Shine подразумевает этап с ванночкой.

Как делать японский маникюр: быстрый и легкий метод

Сними старое покрытие. Обработай ногти с помощью антисептика. Пройдись деревянной пилочкой или бафом. Сделай форму, которая тебе нравится. Нанеси уходовые средства (сыворотку, на кутикулы — размягчающий лосьон). Обработай кутикулы. Ее осторожно отодвигают апельсиновой палочкой. Нанеси минеральную пасту. Состав наносят на ногтевые пластины и аккуратно втирают, двигаясь от центра к краям. На каждый ноготок нужно потратить не менее пяти минут. При помощи полировочного блока втирай пудру до достижения глянцевого блеска. Сделай легкий массаж, нанеси масло на кутикулы, а крем — на кожу рук.

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