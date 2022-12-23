Готический темный, легкий яркий и 3D: какой маникюр будет трендовым в 2023 году

Новый 2023 год принесет в нашу жизнь не только ожидаемый покой, но и тренды в ногтевой индустрии. Чтобы успеть проследить за модными тенденциями, стоит узнавать новинки 2023 года, которые станут популярны среди модниц и мастеров маникюра.
Редакция Вікна-новини узнала, какие формы и цвета ногтей станут популярными в 2023 году. По прогнозам в моду войдут хромированные цвета и готический стиль.
В трендах маникюра 2023 каждый найдет что-то для души: яркие и смелые цвета, веселая отделка и сложная текстура, темные ногти в готическом стиле Венздей Аддамс, аура, соответствующие любому настроению, и многое другое.
Еще в 2022 году можно было увидеть несколько примеров такого необычного дизайна. Но уже в ближайшее время аура на ногтях будет красоваться почти у каждой девушки и женщины.
Можно выбрать несколько вариантов: от готической темной ауры до легкой разноцветной.
Можно выбрать несколько вариантов: от готической темной ауры до легкой разноцветной.
Несмотря на загадочный вид, такой дизайн довольно легко выполнить и дома.
После просмотра популярного на Netflix сериала Венздей многие модницы и модники прониклись особым стилем главной героини. Неудивительно, что уже со следующего года ногти в готическом стиле заполонят наши страницы в социальных сетях и просто будут бросаться в глаза на улице.
Среди популярных цветов такого стиля: черный, бургунди, темно-синий или коричневый. А наилучший вид такой дизайн будет иметь на форме ногтей балерина, стилет или прямоугольник.
Такой дизайн уже был в тренде. Правда, теперь можно экспериментировать с большим количеством цветов: забудь о золоте или серебре и попробуй новые, яркие цвета!
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3D-ногти пользовались популярностью еще в 2020 году. Но через три года они войдут в тренды с новой силой: можешь воплощать в жизнь свои самые дерзкие фантазии!
Пайетки, фигурки, несколько лаков, блестки и рисунки — все это в 2023 году заигрывает новыми цветами самовыражения.
Светиться можно до кончиков ногтей! Особенно с новым трендом маникюра 2023 года: опалесцентным лаком.
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Допис, поширений Sadie J Nails (@sadiejnails)
Естественность и натуральность — всегда в тренде. Так что маникюр в стиле “голых” ногтей — это хороший выбор.
В то же время не бойся экспериментировать с длиной: естественный цвет не обязывает тебя отказаться от экстремальных стилетов или балерины!
А вот с выбором новогоднего маникюра мы тебе уже помогали: смотри в нашем материале несколько дизайнов маникюра на Новый год 2023 и выбери идеальный для своего образа!
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