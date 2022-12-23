Готичний темний, легкий яскравий та 3D: який манікюр буде трендовим у 2023 році

Новий 2023 рік принесе в наше життя не лише очікуваний спокій, а й тренди у нігтьовій індустрії. Щоб устигнути прослідкувати за модними тенденціями, варто уже дізнаватися про новинки 2023 року, які стануть популярними серед модниць та майстрів манікюру.
Редакція Вікна-новини дізналася, які форми та кольори нігтів стануть популярними у 2023 році. За прогнозами, до моди увійдуть хромовані кольори та темний готичний стиль.
У трендах манікюру 2023 кожен знайде щось для душі: яскраві та сміливі кольори, весела обробка та складна текстура, темні нігті в готичному стилі Венздей Аддамс, кольори аури, які відповідають будь-якому настрою, і багато іншого.
Ще у 2022 році можна було помітити кілька прикладів такого незвичного дизайну. Але уже найближчим часом аура на нігтях красуватиметься чи не у кожної дівчини та жінки.
Можна вибрати кілька варіантів: від готичної темної аури до легкої різнокольорової.
Можна вибрати кілька варіантів: від готичної темної аури до легкої різнокольорової.
Попри загадковий вигляд, такий дизайн доволі легко виконати й самотужки вдома.
Після перегляду популярного на Netflix серіалу Венздей багато модниць та модників пройнялися особливим стилем головної героїні. Тож не дивно, що уже з наступного року нігті у готичному стилі заполонять наші сторінки в соціальних мережах, та й просто впадатимуть в око на вулиці.
Серед популярних кольорів такого стилю: чорний, бургунді, темно-синій чи коричневий. А найкращий вигляд такий дизайн матиме на формі нігтів балерина, стилет чи прямокутник.
Такий дизайн і раніше був у тренді. Щоправда, тепер можна експериментувати з більшою кількістю кольорів: забудь лише про золото чи срібло та спробуй нові, яскраві кольори!
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3D-нігті були популярними ще у 2020 році. Та через три роки вони увійдуть в тренди з новою силою: можеш втілювати в життя свої найзухваліші фантазії!
Паєтки, фігурки, кілька лаків, блискітки та малюнки — все це у 2023 році заграє новими барвами самовираження.
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Допис, поширений Sadie J Nails (@sadiejnails)
Природність та натуральність — завжди в тренді. Тож манікюр у стилі “голих” нігтів — це гарний вибір.
Водночас не бійся експериментувати з довжиною: природний колір не зобов’язує тебе відмовитися від екстремальних стилетів чи балерини!
А ось із вибором новорічного манікюру ми тобі вже допомагали: дивись у нашому матеріалі кілька дизайнів манікюру на Новий рік 2023 та вибери ідеальний для свого образу!
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