Новий 2023 рік принесе в наше життя не лише очікуваний спокій, а й тренди у нігтьовій індустрії. Щоб устигнути прослідкувати за модними тенденціями, варто уже дізнаватися про новинки 2023 року, які стануть популярними серед модниць та майстрів манікюру.

Редакція Вікна-новини дізналася, які форми та кольори нігтів стануть популярними у 2023 році. За прогнозами, до моди увійдуть хромовані кольори та темний готичний стиль.

Тренди манікюру 2023

У трендах манікюру 2023 кожен знайде щось для душі: яскраві та сміливі кольори, весела обробка та складна текстура, темні нігті в готичному стилі Венздей Аддамс, кольори аури, які відповідають будь-якому настрою, і багато іншого.

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Тренд нігтів 2023: нігті Aura

Ще у 2022 році можна було помітити кілька прикладів такого незвичного дизайну. Але уже найближчим часом аура на нігтях красуватиметься чи не у кожної дівчини та жінки.

Можна вибрати кілька варіантів: від готичної темної аури до легкої різнокольорової.

Попри загадковий вигляд, такий дизайн доволі легко виконати й самотужки вдома.

Готичний темний, легкий яскравий та 3D: який манікюр буде трендовим у 2023 році / 3 Фотографії

Тренди нігтів 2023: готичний стиль

Після перегляду популярного на Netflix серіалу Венздей багато модниць та модників пройнялися особливим стилем головної героїні. Тож не дивно, що уже з наступного року нігті у готичному стилі заполонять наші сторінки в соціальних мережах, та й просто впадатимуть в око на вулиці.

Серед популярних кольорів такого стилю: чорний, бургунді, темно-синій чи коричневий. А найкращий вигляд такий дизайн матиме на формі нігтів балерина, стилет чи прямокутник.

Готичний темний, легкий яскравий та 3D: який манікюр буде трендовим у 2023 році / 5 Фотографій

Тренд нігтів 2023: хромована обробка

Такий дизайн і раніше був у тренді. Щоправда, тепер можна експериментувати з більшою кількістю кольорів: забудь лише про золото чи срібло та спробуй нові, яскраві кольори!

Тренд нігтів 2023: багатошарові текстури

3D-нігті були популярними ще у 2020 році. Та через три роки вони увійдуть в тренди з новою силою: можеш втілювати в життя свої найзухваліші фантазії!

Паєтки, фігурки, кілька лаків, блискітки та малюнки — все це у 2023 році заграє новими барвами самовираження.

Готичний темний, легкий яскравий та 3D: який манікюр буде трендовим у 2023 році / 4 Фотографії

Тренд нігтів 2023: опалесцентний лак

Світитися можна до кінчиків нігтів! Особливо з новим трендом манікюру 2023: опалесцентним лаком.

Тренди нігтів 2023: “голі” нігті

Природність та натуральність — завжди в тренді. Тож манікюр у стилі “голих” нігтів — це гарний вибір.

Водночас не бійся експериментувати з довжиною: природний колір не зобов’язує тебе відмовитися від екстремальних стилетів чи балерини!

Готичний темний, легкий яскравий та 3D: який манікюр буде трендовим у 2023 році / 4 Фотографії

А ось із вибором новорічного манікюру ми тобі вже допомагали: дивись у нашому матеріалі кілька дизайнів манікюру на Новий рік 2023 та вибери ідеальний для свого образу!

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