Японський манікюр: у чому секрет та техніка виконання такого догляду за нігтями

Японський манікюр дівчата часто роблять для того, щоб глибоко доглянути нігті та кутикулу. Якщо ти вже втомилася від гель-лаку, то японський манікюр — справжній порятунок!

Як зробити японський манікюр і що для цього потрібно — читай у матеріалі.

Що таке японський манікюр

Японським манікюром називають своєрідний підхід, який згодом став цілим ритуалом догляду за нігтями. Аналогів такого манікюру немає у всьому світі.

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Він підходить для тих, хто не любить яскравих кольорів на нігтях, малюнків, втирок тощо.

Техніка орієнтована на те, щоб використовувати натуральні інгредієнти, щадні інструменти і як наслідок отримувати натуральний ефект.

У чому перевага японського манікюру

Перед манікюром майстер оцінює стан нігтів, знаходить їх слабкі місця, а потім розпочинає процедуру лікування. Основне завдання — повернути пластині здоровий вигляд і зробити її природно красивою.

Продукти для такого манікюру заповнені натуральними інгредієнтами з глибоким зволоженням. Наприклад, до складу часто входять: віск, екстракти бамбука та водоростей, женьшень, насіння лотоса тощо.

При цьому майстри не використовують ножиці, а беруть дерев’яні палички, ніжні бафи. Такий манікюр можна робити навіть вагітним і жінкам, які годують.

Японський манікюр: техніка догляду за нігтями та інші переваги процедури

Не травмується кутикула. Догляд за пластиною та ніжною шкірою — на першому місці. Під час манікюру доглядають не лише нігті, а шкіру рук (до самих ліктів). Кінцевий результат має дуже охайний вигляд.

Японський манікюр: мінуси

Якщо ти звикла до обрізаного манікюру і любиш акуратну кутикулу, то такий манікюр, швидше за все, тобі не підійде. За виконання японської техніки майстер лише відсуває кутикулу. Не буде яскравого та насиченого кольору. Японський манікюр — не гель-лак, і тримається на нігтях менше часу.

Різновиди японського манікюру

Існує кілька різновидів: Masura (масура) та P-Shine (пішайн). Якщо майстер робить Masura, то він спочатку робить масаж з акцентом на кутикулі з використанням олії, а P-Shine має на увазі етап із ванною.

Як робити японський манікюр: швидкий та легкий метод

Зніми старе покриття. Оброби нігті за допомогою антисептика. Пройдися дерев’яною пилкою або бафом. Зроби форму, яка тобі подобається. Нанеси доглядові засоби (сироватку, на кутикули — лосьйон, що пом’якшує). Оброби кутикулу. Її обережно відсувають апельсиновою паличкою. Нанеси мінеральну пасту. Склад наносять на нігтьові пластини та акуратно втирають, рухаючись від центру до країв. На кожен нігтик потрібно витратити щонайменше п’ять хвилин. За допомогою полірувального блоку втирай пудру до досягнення глянсового блиску. Зроби легкий масаж, нанеси олію на кутикули, а крем — на шкіру рук.

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