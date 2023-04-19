Японський манікюр: у чому секрет та техніка виконання такого догляду за нігтями

Японський манікюр дівчата часто роблять для того, щоб глибоко доглянути нігті та кутикулу. Якщо ти вже втомилася від гель-лаку, то японський манікюр — справжній порятунок!
Як зробити японський манікюр і що для цього потрібно — читай у матеріалі.
Японським манікюром називають своєрідний підхід, який згодом став цілим ритуалом догляду за нігтями. Аналогів такого манікюру немає у всьому світі.
Він підходить для тих, хто не любить яскравих кольорів на нігтях, малюнків, втирок тощо.
Він підходить для тих, хто не любить яскравих кольорів на нігтях, малюнків, втирок тощо.
Техніка орієнтована на те, щоб використовувати натуральні інгредієнти, щадні інструменти і як наслідок отримувати натуральний ефект.
Перед манікюром майстер оцінює стан нігтів, знаходить їх слабкі місця, а потім розпочинає процедуру лікування. Основне завдання — повернути пластині здоровий вигляд і зробити її природно красивою.
Продукти для такого манікюру заповнені натуральними інгредієнтами з глибоким зволоженням. Наприклад, до складу часто входять: віск, екстракти бамбука та водоростей, женьшень, насіння лотоса тощо.
Продукти для такого манікюру заповнені натуральними інгредієнтами з глибоким зволоженням. Наприклад, до складу часто входять: віск, екстракти бамбука та водоростей, женьшень, насіння лотоса тощо.
При цьому майстри не використовують ножиці, а беруть дерев’яні палички, ніжні бафи. Такий манікюр можна робити навіть вагітним і жінкам, які годують.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Школа-студия красоты Инги Чередниченко | Таганрог (@makeup_school_taganrog)
Допис, поширений Школа-студия красоты Инги Чередниченко | Таганрог (@makeup_school_taganrog)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений МАНИКЮР | ПЕДИКЮР БРЕСТ (@a.dreichan.nails)
Допис, поширений МАНИКЮР | ПЕДИКЮР БРЕСТ (@a.dreichan.nails)
Існує кілька різновидів: Masura (масура) та P-Shine (пішайн). Якщо майстер робить Masura, то він спочатку робить масаж з акцентом на кутикулі з використанням олії, а P-Shine має на увазі етап із ванною.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Anastasia Arlovskai (@master_manikura_gdansk)
Допис, поширений Anastasia Arlovskai (@master_manikura_gdansk)
Раніше ми розповідали про тренди манікюру на 2023 рік.
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