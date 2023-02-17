Ніжний, яскравий та незвичний: весняний манікюр на будь-який смак

Весна — пора для експериментів. З першою появою сонячних промінчиків наше тіло вимагає дедалі більше яскравих кольорів.

Якщо ти в пошуках ідеї весняного манікюру, тоді гортай далі наш матеріал та обирай собі до смаку!

Модний весняний манікюр 2023

Цього сезону модними стали 3D-дизайни, яскраві кольори та різне покриття для кожного нігтя, матовий фініш.

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Серед трендових кольорів — класичний червоний, зелений — схожий на матчу, коричневий та вся палітра синього, ліловий і решта відтінків фіолетового.

Ідеї весняного манікюру на короткі нігті

Короткі нігті — це про ніжність та зручність. Якщо ти шукаєш ідеї для весняного манікюру на короткі нігті, пропонуємо тобі кілька ідей яскравих, класичних, 3D-дизайнів нігтів.

Ідеї манікюру на весну: 3D-дизайн

Ідеї весняного манікюру: яскраві кольори

Ідеї класичного манікюру на короткі нігті

Ідеї весняного манікюру на довгі нігті

Прихильницям довгих нігтів цього року є де розгулятися! Фантазуй та втілюй найсміливіші мрії на своїх нігтях — ідей є чимало.

Окрім 3D-дизайнів, зверни увагу на малюнки та наклейки. Або класичний однотонний манікюр, який також буде в моді.

Яскравий манікюр для довгих нігтів

Манікюр на довгі нігті: класичні кольори

Раніше ми розповідали про тренди манікюру на 2023 рік.

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