Нюд, темний чи яскравий: які кольори манікюру будуть трендові та модні у 2023 році

Модні тренди нігтьової індустрії змінюються з неймовірною швидкістю.
Вчора популярним міг бути помаранчевий колір, сьогодні рожевий, а завтра зелений. І як встигнути за усіма модними тенденціями, щоб залишатися стильною та сучасною?
Тому редакція Вікон підготувала для тебе добірку кольорів, що точно будуть популярними у 2023 році.
Яскраві, насичені та дуже звабливі. Тренд початку нульових повертається! Покривши нігті таким лаком, ти точно будеш у центрі уваги.
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Допис, поширений ????????????????????????????????????ℕ???????????? (@bbeautyofnail)
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Допис, поширений MRoxyNailsDesign (@mroxy.nails.design)
За версією Pantone саме цей карміново-червоний з фіолетовим підтоном став основним кольором 2023 року. Зробивши покриття таким лаком, ти без сумніву будеш у тренді!
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Допис, поширений Tóth Bettina (@tbettinanails_)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Makeup Artist Melina Meligkou (@melina_meligkou_mua)
Допис, поширений Makeup Artist Melina Meligkou (@melina_meligkou_mua)
Звісно, куди ж без вічної класики! Молочний стабільно зберігає провідні позиції серед кольорів, які вибирають для манікюру.
Елегантні, стримані та заворожуючі: саме такий вигляд матимуть твої нігті з цим кольором.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Маникюр Педикюр Краснодар???????? (@nails.november)
Допис, поширений Маникюр Педикюр Краснодар???????? (@nails.november)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ZEHRA ÜNSAL GÜZELLİK SALONU (@zehraunsalguzelliksalonnu)
Допис, поширений ZEHRA ÜNSAL GÜZELLİK SALONU (@zehraunsalguzelliksalonnu)
Кілька сезонів тому у магазинах зненацька з’явився рожевий колір барбі. Тепер він переходить і на манікюр.
Саме такий рожевий буде модним цього року. Скажи “так” яскравим відтінкам і сміливо роби цей колір на своїх нігтях.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Mayra Hernández | (@gelnailsbymayra)
Допис, поширений Mayra Hernández | (@gelnailsbymayra)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Rachel Rowley (@nails_at_no.55)
Допис, поширений Rachel Rowley (@nails_at_no.55)
Незвичайний та цікавий. Колір, що зацікавить з першого ж погляду. Сині відтінки цього року точно будуть популярними, враховуючи що цей колір — один зі щасливих у 2023, році Кролика.
Тому, якщо ти й досі не можеш вибрати колір для наступного манікюру, зверни увагу на лазуровий.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Nhu Dao – Nails & Make-up (@nailsbyzhu)
Допис, поширений Nhu Dao – Nails & Make-up (@nailsbyzhu)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений sʏʟᴡɪᴀ | Nᴀɪʟ Aʀᴛɪsᴛ (@sylwia.ka_1982)
Допис, поширений sʏʟᴡɪᴀ | Nᴀɪʟ Aʀᴛɪsᴛ (@sylwia.ka_1982)
Ще один колір 2023 — чорний. Оскільки це Рік Чорного Водяного Кролика, то чорний манікюр точно принесе удачу.
До того ж це глибокий та елегантний колір, що пасуватиме під будь-який модний лук.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alexandra ◦ Manucure russe ✨ (@you.nailed.it_)
Допис, поширений Alexandra ◦ Manucure russe ✨ (@you.nailed.it_)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Bozó Panna (@bozopanna_nails)
Допис, поширений Bozó Panna (@bozopanna_nails)
З кольорами розібрались! А от який дизайн зробити? Читай наш матеріал про те, який манікюр буде трендовим у 2023 році
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