Нюд, темний чи яскравий: які кольори манікюру будуть трендові та модні у 2023 році

Модні тренди нігтьової індустрії змінюються з неймовірною швидкістю.

Вчора популярним міг бути помаранчевий колір, сьогодні рожевий, а завтра зелений. І як встигнути за усіма модними тенденціями, щоб залишатися стильною та сучасною?

Тому редакція Вікон підготувала для тебе добірку кольорів, що точно будуть популярними у 2023 році.

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Трендові кольори манікюру у 2023 році

Червоний вампір

Яскраві, насичені та дуже звабливі. Тренд початку нульових повертається! Покривши нігті таким лаком, ти точно будеш у центрі уваги.

Viva Magenta

За версією Pantone саме цей карміново-червоний з фіолетовим підтоном став основним кольором 2023 року. Зробивши покриття таким лаком, ти без сумніву будеш у тренді!

Молочний

Звісно, куди ж без вічної класики! Молочний стабільно зберігає провідні позиції серед кольорів, які вибирають для манікюру.

Елегантні, стримані та заворожуючі: саме такий вигляд матимуть твої нігті з цим кольором.

Рожевий Барбі

Кілька сезонів тому у магазинах зненацька з’явився рожевий колір барбі. Тепер він переходить і на манікюр.

Саме такий рожевий буде модним цього року. Скажи “так” яскравим відтінкам і сміливо роби цей колір на своїх нігтях.

Лазуровий

Незвичайний та цікавий. Колір, що зацікавить з першого ж погляду. Сині відтінки цього року точно будуть популярними, враховуючи що цей колір — один зі щасливих у 2023, році Кролика.

Тому, якщо ти й досі не можеш вибрати колір для наступного манікюру, зверни увагу на лазуровий.

Чорний

Ще один колір 2023 — чорний. Оскільки це Рік Чорного Водяного Кролика, то чорний манікюр точно принесе удачу.

До того ж це глибокий та елегантний колір, що пасуватиме під будь-який модний лук.

З кольорами розібрались! А от який дизайн зробити? Читай наш матеріал про те, який манікюр буде трендовим у 2023 році

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