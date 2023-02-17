Нежный, яркий и необычный: весенний маникюр на любой вкус

Весна — пора для экспериментов. С первым появлением солнечных лучиков наше тело требует все больше и больше ярких цветов.
Если ты в поисках идеи весеннего маникюра, тогда листай дальше наш материал и выбирай себе по вкусу!
В этом сезоне модными стали 3D-дизайны, яркие цвета и разные покрытия для каждого ногтя, матовый финиш.
Среди трендовых цветов — классический красный, зеленый — похож на матчу, коричневый и вся палитра синего, лиловый и остальные оттенки фиолетового.
Короткие ногти — это о нежности и удобстве. Если ты ищешь идеи весеннего маникюра на короткие ногти, предлагаем тебе несколько идей ярких, классических, 3D-дизайнов ногтей.
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Допис, поширений МАНІКЮР • ПЕДИКЮР • КИЇВ (@solovey_nail_art)
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Допис, поширений easynail (@namoro0327)
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Допис, поширений МАНІКЮР ???? КИЇВ (@nails.art.kyiv)
Поклонницам длинных ногтей в этом году есть где разгуляться! Фантазируй и воплощай самые смелые мечты на своих ногтях — идей немало.
Кроме 3D-дизайнов, обрати внимание на рисунки и наклейки. Или классический однотонный маникюр, который тоже будет в моде.
Ранее мы рассказывали о трендах маникюра на 2023 год.
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