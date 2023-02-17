Нежный, яркий и необычный: весенний маникюр на любой вкус

Весна — пора для экспериментов. С первым появлением солнечных лучиков наше тело требует все больше и больше ярких цветов.

Если ты в поисках идеи весеннего маникюра, тогда листай дальше наш материал и выбирай себе по вкусу!

Модный весенний маникюр 2023

В этом сезоне модными стали 3D-дизайны, яркие цвета и разные покрытия для каждого ногтя, матовый финиш.

Сейчас также смотрят

Среди трендовых цветов — классический красный, зеленый — похож на матчу, коричневый и вся палитра синего, лиловый и остальные оттенки фиолетового.

Идеи весеннего маникюра на короткие ногти

Короткие ногти — это о нежности и удобстве. Если ты ищешь идеи весеннего маникюра на короткие ногти, предлагаем тебе несколько идей ярких, классических, 3D-дизайнов ногтей.

Идеи маникюра на весну: 3D-дизайн

Идеи весеннего маникюра: яркие цвета

Идеи классического маникюра на короткие ногти

Идеи весеннего маникюра на длинные ногти

Поклонницам длинных ногтей в этом году есть где разгуляться! Фантазируй и воплощай самые смелые мечты на своих ногтях — идей немало.

Кроме 3D-дизайнов, обрати внимание на рисунки и наклейки. Или классический однотонный маникюр, который тоже будет в моде.

Яркий маникюр для длинных ногтей

Маникюр на длинные ногти: классические цвета

Ранее мы рассказывали о трендах маникюра на 2023 год.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!