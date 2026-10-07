Сериал Швидкарі: сколько серий в медицинской драме и будет ли продолжение

Новый украинский сериал о медиках Швидкарі захватил внимание телезрителей. За премьерную неделю динамичная медицинская драма собрала у экранов 2,2 млн украинцев. Сейчас Швидкарі стали на телеканале ICTV2 одним из самых рейтинговых проектов осеннего сезона.

Рассказываем, что известно о медицинском сериале Швидкарі и сколько серий имеет этот телепроект.

Швидкарі: сколько серий в сериале

Премьера сериала Швидкарі состоялась на телеканале ICTV2 28 сентября. Сериал о ежедневной работе бригад экстренной медицинской помощи имеет 12 серий. Эпизоды длятся 41-46 минут.

Уже все серии вышли в эфир, последние эпизоды телеканал ICTV2 транслировал 1 октября. А уже через несколько дней сразу весь сезон был показан повторно.

Для тех, кто не успел посмотреть в телеэфире, телесериал стал доступным на Київстар ТБ.

Швидкарі — это история о том, как в центре экстренной медицинской помощи пытаются внедрить пилотный проект, согласно которому врачебные экипажи скорой помощи должны быть заменены на специализированные парамедицинские.

Фронтовый парамедик Макс Коваленко стремится ввести более эффективную систему реагирования на вызовы. Однако опытный врач “старой школы” Анатолий Савчук имеет собственное видение того, как должна функционировать система.

Различный подход приводит к соревнованиям между двумя бригадами медиков, однако не все случаи можно урегулировать только соблюдением протоколов. В конце концов, обычные вызовы начинают пересекаться с сетью преступников, а также затрагивать интересы местных политиков.

Сериал Швидкарі: будет ли 2 сезон

Увлекательная драма о ежедневной работе медиков и непростых решениях, которые им приходится принимать, пока имеет один сезон. На данный момент телеканал ICTV2 официально не подтверждал планы по съемкам продления теледрамы.

Однако сюжет последнего эпизода телесериала побуждает продолжать историю дальше, тем более что проект уже успел завоевать зрительское внимание.

Ранее мы рассказывали о том, кто играет в сериале Швидкарі и какую роль в сериале исполняли профессиональные медики.

Источник: телеканал ICTV2

Фото: телеканал ICTV2

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