Когда выйдет 2 сезон Ранчо Даттонов: появились первые подробности

И Paramount+ уже объявил о продолжении. На фоне сумасшедших рейтингов компания уверяет, что съёмки начнутся в ближайшее время.

Ранчо Даттонов 2: дата выхода нового сезона

Ожидается, что 2 сезон выйдет на экраны в середине или в конце 2027 года.

Известно также, что главный сценарист первой части Чед Фиген со скандалом покинул проект из-за разногласий с актёрами и продюсером Тейлором Шериданом.

Буквально в конце июня стало известно, что новым шоураннером 2 сезона назначили Бенджамина Кавелла, автора крутого сериала Спецназ. Продюсеры считают, что он добавит сериалу ещё больше жёсткости и динамики.

А пока создатели Ранчо Даттонов могут почивать на лаврах: сериал официально стал самым успешным стартом в истории платформы Paramount+.

Только за первые семь дней после премьеры первые серии собрали рекордные 12,9 миллиона просмотров по всему миру.

Сериал на всех оборотах обошёл лидера прошлого года — гангстерскую драму «МобЛенд» с Томом Харди. Зрители просто обожают химию между Бет и Рипом, поэтому Paramount ни минуты не сомневался с продлением.

Ранчо Даттонов 2 сезон: сюжет и актёры

Сериал стал прямым продолжением истории Йеллоустоуна. После того как лесной пожар уничтожил их поместье в Монтане, Бет Даттон (Келли Райлли) и Рип Уилер (Коул Хаузер) переезжают в Южный Техас, чтобы начать всё с нуля вместе с приёмным сыном Картером.

Там они сразу вступают в жёсткое противостояние с влиятельной владелицей ранчо Бьюлой Джексон.

Финал первого сезона оставил зрителей в шоке: Картера похищает новый опасный враг — лидер мексиканского картеля Мариано Рейес.

Во 2 сезоне Бет и Рип включат режим тотальной войны, чтобы вернуть сына и защитить свой новый дом.

Помимо Келли Райлли и Коула Хаузера, в 2 сезоне Ранчо Даттонов сыграют обладатель премии Оскар Эд Харрис — в роли ветеринара Эверетта, который станет ключевым персонажем второго сезона, а также Аннетт Бенинг — соперница Бьюлы Джексон.

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