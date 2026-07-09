Когда выйдет 2 сезон Ранчо Даттонов: появились первые подробности

И Paramount+ уже объявил о продолжении. На фоне сумасшедших рейтингов компания уверяет, что съёмки начнутся в ближайшее время.
Ранчо Даттонов 2: дата выхода нового сезона
Ожидается, что 2 сезон выйдет на экраны в середине или в конце 2027 года.
Известно также, что главный сценарист первой части Чед Фиген со скандалом покинул проект из-за разногласий с актёрами и продюсером Тейлором Шериданом.
Буквально в конце июня стало известно, что новым шоураннером 2 сезона назначили Бенджамина Кавелла, автора крутого сериала Спецназ. Продюсеры считают, что он добавит сериалу ещё больше жёсткости и динамики.
А пока создатели Ранчо Даттонов могут почивать на лаврах: сериал официально стал самым успешным стартом в истории платформы Paramount+.
Только за первые семь дней после премьеры первые серии собрали рекордные 12,9 миллиона просмотров по всему миру.
Сериал на всех оборотах обошёл лидера прошлого года — гангстерскую драму «МобЛенд» с Томом Харди. Зрители просто обожают химию между Бет и Рипом, поэтому Paramount ни минуты не сомневался с продлением.
Ранчо Даттонов 2 сезон: сюжет и актёры
Сериал стал прямым продолжением истории Йеллоустоуна. После того как лесной пожар уничтожил их поместье в Монтане, Бет Даттон (Келли Райлли) и Рип Уилер (Коул Хаузер) переезжают в Южный Техас, чтобы начать всё с нуля вместе с приёмным сыном Картером.
Там они сразу вступают в жёсткое противостояние с влиятельной владелицей ранчо Бьюлой Джексон.
Финал первого сезона оставил зрителей в шоке: Картера похищает новый опасный враг — лидер мексиканского картеля Мариано Рейес.
Во 2 сезоне Бет и Рип включат режим тотальной войны, чтобы вернуть сына и защитить свой новый дом.
Помимо Келли Райлли и Коула Хаузера, в 2 сезоне Ранчо Даттонов сыграют обладатель премии Оскар Эд Харрис — в роли ветеринара Эверетта, который станет ключевым персонажем второго сезона, а также Аннетт Бенинг — соперница Бьюлы Джексон.
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