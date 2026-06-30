Мыс страха: сколько серий в новом триллере

Кинолето 2026 года готовит настоящий подарок для ценителей напряженных криминальных драм. Стриминговая платформа Apple TV+ анонсировала выход сериала, который обещает стать главным событием сезона.

Речь идет о новой интерпретации знакомого сюжета, над которым работали легенды Голливуда — Мартин Скорсезе и Стивен Спилберг. В этот раз зрители увидят не просто ремейк, а современное переосмысление истории о мести и моральных дилеммах.

Мыс страха: о чем новый сериал

В центре сюжета оказывается Макс Кейди, опасный преступник, роль которого блестяще исполнил Хавьер Бардем.

После выхода из тюрьмы он направляет всю свою ярость на семью Боуденов. Психологическая дуэль между Кейди и адвокатом Томом Боуденом (Патрик Уилсон) обещает быть максимально изысканной и жестокой.

Само название Мис страх уже давно стало метафорой неотвратимой угрозы, и новая экранизация только усиливает это ощущение, перенося действие в современные реалии, где страх становится главным оружием.

Сериал Мыс Страха: сколько серий

Создатели проекта выбрали формат лимитированного сериала, что позволяет сосредоточиться на деталях без растягивания сюжета на несколько сезонов. Весь цикл сериала Мыс Страха рассчитан на десять эпизодов, каждый из которых будет приближать зрителя к финальной развязке.

Apple TV+ придерживается своей традиционной стратегии выпуска контента. В день премьеры, 5 июня, уже стали доступны сразу два эпизода. Далее серии будут выходить по одной каждую пятницу. Если ты планируешь свой календарь просмотров, важно знать наперед, сериал Мыс Страха завершится только в июле.

График выхода эпизодов выглядит следующим образом:

5 июня — премьера 1 и 2 серии;

12 июня — 3 серия;

19 июня — 4 серия;

26 июня — 5 серия;

3 июля — 6 серия;

10 июля — 7 серия;

17 июля — 8 серия;

24 июля — 9 серия;

31 июля — финальная 10 серия.

Благодаря звездному актерскому составу, где помимо Бардема мы увидим Эми Адамс, проект уже окрестили претендентом на многочисленные награды.

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