Фильм Моана: дата выхода кино в Украине и актерский состав

Легендарная история о дочери вождя с Мотунуи возвращается на большие экраны в новом формате. Киностудия Disney официально подтвердила график релизов и представила основной актерский состав игрового ремейка (live-action) своего хитового мультфильма 2016 года.

Новая лента обещает стать масштабным музыкальным фэнтези, сочетающим современные визуальные эффекты с аутентичной культурой народов Океании. Проект посвящен десятилетию оригинальной франшизы, и он уже стал одним из самых ожидаемых кинособытий года.

Моана: дата выхода фильма в Украине

Мировая премьера Моаны намечена на 10 июля 2026 года. Первоначально релиз планировался на 2025 год, однако студия решила сместить график, чтобы выдержать паузу после выхода анимационного сиквела Моана 2 в конце 2024-го.

Это решение позволило команде уделить больше внимания детализации подводного мира и сложным съемкам на открытой воде, которые проходили на Гавайях и Атланте.

Наибольшей интригой для фанатов был выбор актеров в главные роли. После длительных поисков Disney объявила состав:

Моана: главную роль играет 19-летняя австралийка самоанского происхождения Кэтрин Лагая. Для молодой актрисы это станет дебютом такого масштаба. Оригинальный голос Моаны, Аулии Кравалью, на этот раз выступила исполнительным продюсером, помогая Кэтрину вжиться в образ.

Мауи: харизматический полубог получит знакомое лицо — Двейн Скала Джонсон возвращается к своей культовой роли. Актер не только озвучивал Мауи в мультфильме, но и стал инициатором создания игрового кино, видя в нем возможность почтить память своего деда.

Семья Моаны: роль отца, вождя Туи, досталась Джону Туи, мать Сину сыграет Фрэнки Адамс, а мудрую бабушку Талу — легендарная Рена Овен.

Сюжет будет повторять знакомую историю: юная Моана отправляется в опасное путешествие за риф, чтобы спасти свой народ от экологической катастрофы, разыскать своевольного полубога Мауи и вернуть сердце богини Те Фити.

Однако авторы обещают глубже раскрыть отношения Моаны с ее предками и добавить больше динамичных экшн-сцен с мифическими существами Океании.

