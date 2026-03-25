Фільм Моана: дата виходу стрічки в Україні та акторський склад

Легендарна історія про доньку вождя з острова Мотунуї повертається на великі екрани в новому форматі. Кіностудія Disney офіційно підтвердила графік релізів та представила основний акторський склад ігрового ремейку (live-action) свого хітового мультфільму 2016 року.

Нова стрічка обіцяє стати масштабним музичним фентезі, що поєднає сучасні візуальні ефекти з автентичною культурою народів Океанії. Проєкт присвячено десятиріччю оригінальної франшизи, і він уже став одним із найочікуваніших кіноподій року.

Моана: дата виходу фільму в Україні

Світова прем’єра Моани запланована на 10 липня 2026 року. Спочатку реліз планувався на 2025 рік, проте студія вирішила змістити графік, щоб витримати паузу після виходу анімаційного сиквелу Моана 2 наприкінці 2024-го.

Це рішення дозволило команді приділити більше уваги деталізації підводного світу та складним зйомкам на відкритій воді, які проходили на Гаваях та в Атланті.

Найбільшою інтригою для фанатів був вибір акторів на головні ролі. Після тривалих пошуків Disney оголосила склад:

Моана: головну роль виконує 19-річна австралійка самоанського походження Кетрін Лаґая. Для юної акторки це стане дебютом такого масштабу. Оригінальний голос Моани, Ауліі Кравалью, цього разу виступила виконавчим продюсером, допомагаючи Кетрін вжитися в образ.

Мауї: харизматичний напівбог отримає знайоме обличчя — Двейн Скеля Джонсон повертається до своєї культової ролі. Актор не лише озвучував Мауї в мультфільмі, а й став ініціатором створення ігрового кіно, вбачаючи в ньому можливість вшанувати пам’ять свого діда.

Сім’я Моани: роль батька, вождя Туї, дісталася Джону Туї, матір Сіну зіграє Френкі Адамс, а мудру бабусю Талу — легендарна Рена Овен.

Сюжет загалом повторюватиме знайому історію: юна Моана вирушає в небезпечну подорож за риф, щоб врятувати свій народ від екологічної катастрофи, розшукати свавільного напівбога Мауї та повернути серце богині Те Фіті.

Проте автори обіцяють глибше розкрити стосунки Моани з її предками та додати більше динамічних екшн-сцен із міфічними істотами Океанії.

