Лицар семи королівств: календар виходу всіх серій і чи продовжать серіал на наступні сезони

Серіал заснований на повістях Джорджа Р. Р. Мартіна про пригоди сера Дункана Високого та принца Ейгона Таргарієна — Егга, які згодом стануть легендою Вестероса, але поки що лише шукають свій шлях і себе.
Дія відбувається приблизно за сто років до подій Гри престолів і близько 70 років після подій Дому дракона. Тут уже немає драконів, але ще живе пам’ять про них.
Це історія про простих людей з мечами в руках, а замість нескінченних палацових інтриг тут — довгі дороги, лицарські турніри, випадкові зустрічі та випробування честі.
Прем’єра першого сезону відбулася 18 січня 2026 року, всього серіал мав шість епізодів, які виходили щотижня:
- 1 серія — 18 січня;
- 2 серія — 25 січня;
- 3 серія — 1 лютого;
- 4 серія — 8 лютого;
- 5 серія — 15 лютого;
- 6 серія — 22 лютого 2026 року.
Лицар семи королівств: сюжет і актори
Сюжет заснований на першій повісті з циклу про Дунка та Егга “Межовий лицар”.
Головний герой — Дункан Високий, мандрівний лицар, відомий своєю честю і прямотою, але не надто багатий і без великих дворянських амбіцій.
Його супутник — юний Егг, який на перший погляд здається простим хлопчиком, але насправді ховає свою королівську кров — він принц Ейгон Таргарієн.
Разом вони мандрують Вестеросом, виконують лицарські обов’язки, беруть участь у турнірах, рятують селян і потрапляють у різні пригоди.
Головні персонажі: Пітер Клеффі у ролі лицаря Дункана (Dunk) і Декстер Сол Анселл в ролі принця Ейгон (Egg), а також низка відомих персонажів із світу Вестероса: принци Таргарієни, лорди та лицарі.
Також знімалися: Фінн Беннетт, Деніел Інґс, Берті Карвел, Сэм Спруелл та інші.
Реакція глядачів на Лицаря семи королівств виявилася теплою: рейтинги шоу високі, і багато серій отримують оцінки понад 8-9 балів, а окремі епізоди навіть визнані одними з кращих у жанрі за останній час.
Завдяки високим рейтингам HBO вже підтвердив другий сезон, який має адаптувати наступну новелу Мартіна “Присяжний лицар” Серіал панують випустити орієнтовно в 2027 році.
Більше того, сам шоураннер Айра Паркер неодноразово говорив у пресі, що сценарист і продюсер Джордж Мартін поділився з ним ідеями для більш ніж трьох історій про Дунка й Егга, а це відкриває шлях для ще більшої кількості сезонів. Звісно, якщо серіал буде успішним.
А ще поцікався: фільми та серіали схожі на Гру престолів — поринь у нову боротьбу за владу.
