Лицар семи королівств: календар виходу всіх серій і чи продовжать серіал на наступні сезони

Серіал Лицар Семи Королівств (A Knight of the Seven Kingdoms) — проєкт від HBO, який знову повертає у світ грандіозної Гри Престолів. І хоча це все ж приквел, де головними героями стають не королі та інтригани, а мандрівний лицар і його юний зброєносець, серіал від цього не програє. За першими оцінками, авторам вдалося створити у ньому насправді живий, душевний та дуже атмосферний світ. Скільки серій налічує серіал Лицар семи королівств і дати їхнього виходу — у матеріалі. Лицар семи королівств: скільки серій та дати виходу

Серіал заснований на повістях Джорджа Р. Р. Мартіна про пригоди сера Дункана Високого та принца Ейгона Таргарієна — Егга, які згодом стануть легендою Вестероса, але поки що лише шукають свій шлях і себе.

Дія відбувається приблизно за сто років до подій Гри престолів і близько 70 років після подій Дому дракона. Тут уже немає драконів, але ще живе пам’ять про них.

Це історія про простих людей з мечами в руках, а замість нескінченних палацових інтриг тут — довгі дороги, лицарські турніри, випадкові зустрічі та випробування честі.

Прем’єра першого сезону відбулася 18 січня 2026 року, всього серіал мав шість епізодів, які виходили щотижня:

1 серія — 18 січня;

2 серія — 25 січня;

3 серія — 1 лютого;

4 серія — 8 лютого;

5 серія — 15 лютого;

6 серія — 22 лютого 2026 року.

Лицар семи королівств: сюжет і актори

Сюжет заснований на першій повісті з циклу про Дунка та Егга “Межовий лицар”.

Головний герой — Дункан Високий, мандрівний лицар, відомий своєю честю і прямотою, але не надто багатий і без великих дворянських амбіцій.

Його супутник — юний Егг, який на перший погляд здається простим хлопчиком, але насправді ховає свою королівську кров — він принц Ейгон Таргарієн.

Разом вони мандрують Вестеросом, виконують лицарські обов’язки, беруть участь у турнірах, рятують селян і потрапляють у різні пригоди.

Головні персонажі: Пітер Клеффі у ролі лицаря Дункана (Dunk) і Декстер Сол Анселл в ролі принця Ейгон (Egg), а також низка відомих персонажів із світу Вестероса: принци Таргарієни, лорди та лицарі.

Також знімалися: Фінн Беннетт, Деніел Інґс, Берті Карвел, Сэм Спруелл та інші.

Реакція глядачів на Лицаря семи королівств виявилася теплою: рейтинги шоу високі, і багато серій отримують оцінки понад 8-9 балів, а окремі епізоди навіть визнані одними з кращих у жанрі за останній час.

Завдяки високим рейтингам HBO вже підтвердив другий сезон, який має адаптувати наступну новелу Мартіна “Присяжний лицар” Серіал панують випустити орієнтовно в 2027 році.

Більше того, сам шоураннер Айра Паркер неодноразово говорив у пресі, що сценарист і продюсер Джордж Мартін поділився з ним ідеями для більш ніж трьох історій про Дунка й Егга, а це відкриває шлях для ще більшої кількості сезонів. Звісно, якщо серіал буде успішним.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!