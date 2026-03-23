Рыцарь семи королевств: календарь выхода всех серий и будет ли продлен сериал на следующие сезоны

Сериал Рыцарь Семи Королевств (A Knight of the Seven Kingdoms) — проект от HBO, который вновь возвращает во вселенную грандиозной Игры престолов.
И хотя это всё же приквел, где главными героями становятся не короли и интриганы, а странствующий рыцарь и его юный оруженосец, сериал от этого не проигрывает.
По первым оценкам, авторам удалось создать в нём действительно живой, душевный и очень атмосферный мир.
Сколько серий насчитывает сериал Рыцарь Семи Королевств и даты их выхода — в материале.
Рыцарь Семи Королевств: сколько серий и даты выхода
Сериал основан на повестях Джорджа Р. Р. Мартина о приключениях сэра Дункана Высокого и принца Эйгона Таргариена — Егга, которые впоследствии станут легендой Вестероса, но пока лишь ищут свой путь и себя.
Действие происходит примерно за сто лет до событий Игры престолов и около 70 лет после событий Дома дракона. Здесь уже нет драконов, но ещё живёт память о них.
Это история о простых людях с мечами в руках, а вместо бесконечных дворцовых интриг — длинные дороги, рыцарские турниры, случайные встречи и испытания чести.
Премьера первого сезона состоялась 18 января 2026 года, всего сериал имел шесть эпизодов, которые выходили еженедельно.
- 1 серия — 18 января;
- 2 серия — 25 января;
- 3 серия — 1 февраля;
- 4 серия — 8 февраля;
- 5 серия — 15 февраля;
- 6 серия — 22 февраля 2026 года.
Рыцарь Семи Королевств: сюжет и актёры
Сюжет основан на первой повести из цикла о Дунке и Егге «Межевой рыцарь».
Главный герой — Дункан Высокий, странствующий рыцарь, известный своей честью и прямотой, но не слишком богатый и без больших дворянских амбиций.
Его спутник — юный Эгг, который на первый взгляд кажется простым мальчиком, но на самом деле скрывает свою королевскую кровь — он принц Эйгон Таргариен.
Вместе они путешествуют по Вестеросу, выполняют рыцарские обязанности, участвуют в турнирах, спасают крестьян и попадают в различные приключения.
Главные персонажи: Питер Клэффи в роли рыцаря Дункана (Dunk) и Декстер Сол Анселл в роли принца Эйгона (Egg), а также ряд известных персонажей из мира Вестероса: принцы Таргариены, лорды и рыцари.
Также снимались: Финн Беннетт, Дэниел Ингс, Берти Карвел, Сэм Спруэлл и другие.
Реакция зрителей на Рыцаря Семи Королевств оказалась тёплой: рейтинги шоу высокие, многие серии получают оценки выше 8–9 баллов, а отдельные эпизоды даже признаны одними из лучших в жанре за последнее время.
Благодаря высоким рейтингам HBO уже подтвердил второй сезон, который должен адаптировать следующую новеллу Мартина “Присяжный рыцарь”. Сериал планируют выпустить ориентировочно в 2027 году.
Более того, сам шоураннер Айра Паркер неоднократно говорил в прессе, что сценарист и продюсер Джордж Мартин поделился с ним идеями для более чем трёх историй о Дунке и Эгге, что открывает путь для ещё большего количества сезонов, конечно, если сериал будет успешным.
А ещё интересуйся: фильмы и сериалы, похожие на Игру престолов — погрузись в новую борьбу за власть.
