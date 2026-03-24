Неуразливий 4 сезон: графік виходу серій та чому критики і фанати вподобали новий серіал

Вийшов 4 сезон серіалу Неуразливий! Марк Грейсон знову стає супергероєм, намагаючись зробити життєво важливий вибір. Нові серії вже доступні для перегляду.

Дати виходу серій анімаційного серіалу Неуразливий-4 та найцікавіше, чим здивують автори цього разу — у нашому матеріалі.

Неуразливий 4 сезон: дати виходу серій

Четвертий сезон серіалу Неуразливий – це чергова захоплююча історія про Марка Грейсона — молодого чоловіка з надздібностями, який намагається поєднати звичайне життя з роллю супергероя.

Цього разу він стикається з масштабною загрозою: могутні вороги з іншої планети, Вілтруміти, намагаються захопити Землю.

Марку доводиться вирішувати: кого рятувати, а кого залишити на поталу ворогам, бо небезпеки стають все серйознішими, а союзники не завжди надійні.

Серіал знайомить з новими суперзлодіями — Thragg і Universa, і конфлікти обіцяють бути гострими.

Прем’єра 4 сезону серіалу Неуразливий пройшла 18 березня 2026 року на Prime Video.

Перші три серії вийшли одночасно, а решта будуть виходити щотижня по середах, поки не вийде весь сезон із восьми епізодів.

Неуразливий 4 сезон: коли виходять серії — графік

Кожна серія триває приблизно від 47 до 55 хвилин, а загальна тривалість сезону — близько 7 годин.

Новий серіал вже отримав високі оцінки: на Rotten Tomatoes він був на 100% схвалений критиками, що трапляється рідко, а на Metacritic — його вподобали 76 зі 100, що теж вважається хорошим результатом.

Рецензенти відзначають, що серії масштабні і видовищні, едине — темп історії сподобався не всім.

Після закінчення показу фанати з нетерпінням чекають новин про продовження. І вже є інформація, що п’ятий сезон підтверджений, проте точна дата його виходу поки що невідома.

