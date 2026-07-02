Фильмы, похожие на 365 дней: подборка фильмов, которые понравятся после нашумевшей эротической драмы.

365 дней — фильм, который на два часа вырывает тебя из серых будней и бросает в водоворот запретных, первобытных страстей.

Тебя завораживает этот безумный коктейль из опасности, кричащей роскоши итальянских вилл и эстетики плохого парня, где властный мужчина готов сжечь мир ради одной женщины.

Хочешь посмотреть что-то похожее и снова почувствовать драйв от запретной сказки, которой так не хватает в реальной, предсказуемой жизни?

Мы подготовили для тебя горячую подборку — читай о фильмах, похожих на 365 дней или 50 оттенков серого.

Фильмы, похожие на 365 дней

Эскорт (The Escort / Girls to Buy, 2021)

Польская драма от создателей 365 дней. Фильм рассказывает об амбициозной девушке Эми, которая попадает в мир элитного эскорта для богачей с Ближнего Востока. Здесь есть всё: роскошная жизнь, большие деньги, вседозволенность и опасные тайны.

Моё прекрасное несчастье (Beautiful Disaster, 2023)

Эбби — примерная первокурсница, которая пытается убежать от своего прошлого. Трэвис — бунтарь, звезда подпольных боёв и классический “плохой парень”, который не верит в отношения. Они заключают пари, которое быстро перерастает в пылкую, токсичную и неудержимую страсть.

После (After, 2019)

Экранизация бестселлера Анны Тодд, которую часто называют подростковой версией «50 оттенков». Скромная отличница Тесса встречает дерзкого и загадочного Хардина. Их случайное знакомство разделяет жизнь девушки на до и после, затягивая её в круговорот всепоглощающих чувств.

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Одержимость (Obsession, 2023) — мини-сериал

Хотя это короткий сериал (4 серии) от Netflix, он идеально подходит под этот запрос. Уважаемый лондонский хирург влюбляется в невесту своего сына. Между ними вспыхивает безумная, запретная страсть, которая грозит полностью разрушить жизнь обоих.

Жестокие игры (Cruel Intentions, 1999)

Классика жанра, без которой не было бы современных эротических мелодрам. Двое сводных брата и сестра, богатые и циничные интриганы Себастьян и Кэтрин, развлекаются тем, что манипулируют чувствами других людей. Но очередная эротическая игра выходит из-под контроля, когда появляются настоящие чувства.

Глубокие воды (Deep Water, 2022)

Психологический триллер с Беном Аффлеком и Ана де Армас. Чтобы избежать развода, муж позволяет своей жене заводить любовников. Однако эта опасная игра в ревность и страсть приобретает криминальный оборот, когда поклонники женщины начинают загадочно исчезать.

Сквозь моё окно (A través de mi ventana / Through My Window, 2022)

Испанская страстная мелодрама от Netflix, чем-то похожая на 365 дней. Ракель уже давно тайно влюблена в своего богатого и привлекательного соседа Ареса. Она наблюдает за ним издалека, но когда Арес узнаёт о её чувствах, между ними начинается тонкая психологическая и эротическая игра, в которой Ракель не собирается легко сдаваться.

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