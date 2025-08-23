З Днем Харкова! Щирі привітання для жителів незламного міста у віршах та прозі

Незламний Харків продовжує стояти проти терору окупантів вже третій рік. Він втомився, пережив незліченну кількість страждань, втратив багатьох своїх синів та дочок, але не здався і продовжує жити всупереч всьому. 23 серпня місто-герой щорічно відзначає свій день. Тож ми приготували привітання з Днем Харкова для всіх, хто любить і відстоює рідну домівку.

З Днем міста Харкова 2025: привітання своїми словами

Вітаю з Днем Харкова! Пишайся тим, що живеш у місті, яке продовжує жити, коли ворог руйнує все навколо. Це місто, яке навчає своїх дітей під землею, щоб дати їм краще майбутнє. Місто, де люди продовжують працювати, кохати, насолоджуватися життям попри щоденні обстріли. Місто, яке не знає страху навіть у моменти найбільших жахіть.

***

У День Харкова бажаю тобі якнайшвидшого повернення до того міста, де панує мир, спокій, радість, а небо освітлюється відблисками салютів, а не вибухами ракет.

***

Сьогодні не лише День Харкова, а всіх його мешканців, які люблять місто будь-яким: ошатним та прибраним або закиданим уламками ворожої зброї. І хоч на світі є багато інших міст, душа і серце харків’ян назавжди належить цьому сміливому місцю. Вітаю зі святом всіх відважних харків’ян!

***

З Днем Харкова! Хай це місто завжди зустрічає теплом, дарує натхнення і силу рухатися вперед. Адже Харків — це серце, яке б’ється у ритмі мрій і перемог.

***

Харкове, зі святом! Ти — місто сили, науки, молодості та незламності. Хай любов до цього міста зігріває навіть у найважчі часи.

***

З Днем Харкова! Хай кожен світанок тут приносить нові надії, кожен день — добрі справи, а кожен вечір — спокій і вдячність за ще один прекрасний день у рідному місті.

***

Харкове, ти надихаєш! Твої люди — найбільший скарб. Зі святом усіх, хто тут народився, хто тут живе і хто завжди в серці з цим містом.

***

З Днем Харкова! Тут і асфальт рівніший, і парк красивіший, і люди привітніші. Бо де ще так чисто, гарно й затишно, що будь-яке інше місце автоматично — “не Харків”.

***

З Днем Харкова! Місто, де трамваї мають характер, вулиці — чистоту, а жителі — залізобетонну міць духу.

Привітання з Днем Харкова від мера міста Ігоря Терехова

Очільник Харкова Ігор Терехов написав, що любов до Харкова безмежна, бо віра його жителів в Україну — непохитна.

— Ми з вами вміємо радіти простим речам і будуємо плани на майбутнє, навіть тоді, коли наше місто щодня знаходиться під ударами ворога.

​Разом ми чуємо сирени, живемо під вибухами, але ніколи – чужою волею. Нас єднає одне життя, одні обставини, одна надія й одна боротьба.

Також він додав, що коли українські воїни захищають наш дім, ми – підтримуємо їх і дбаємо про те, щоб цей дім залишався надійним і готовим гідно зустріти своїх героїв.

Привітання з Днем міста Харкова у віршах

Мій Харкове, омріяний роками,

Осяяний легендами віків,

Твоє ім’я витає поміж нами

Ще від славетних прадідів-дідів.

Люблю тебе, мій Харкове зелений,

Завжди яскравий, наче оксамит.

Завжди сучасний ти у своїх теренах,

Та мирний в тяжкий час Вкраїнських літ.

В тобі завжди є місце і для мене,

І для мільйона молодих сердець,

Що прагнуть, аби тут найкращі гени

Небесний наш поєднував митець.

***

О, місто славетне, Харків!

Величне удень, загадкове в імлі.

В асфальті проспектів і зелені парків

Для нас найкраще на землі.

Хай інколи доля закине далеко

В заморські краї, що й не бачив, не чув,

Мій Харків, завжди ти єдиний у серці,

На крилах надії до тебе лечу.

Піду по Сумській, завітаю до саду,

Повітрям твоїм до нестями нап’юсь,

Відчую в душі благодать і відраду,

Коли Кобзарю низько в пояс вклонюсь.

***

Могутнє місто — Харків рідний,

Живим будь тисячі століть!

Хай небосхил твій буде мирним,

Наповни щастям кожну мить!

Нехай зростає покоління

Великих вчених, хазяїв,

Щоб кожен з них своє натхнення

Тобі одному присвятив!

Будуй новітні хмарочоси,

Свій благоустрій відновляй!

Нехай в садах жевріють роси!

Ти нас на краще надихай!

Хай багатіє Харківщина!

Достаток краю – то мета.

У нас єдина Батьківщина

І іншої для нас нема!

Вірші українських письменників про Харків

***

Ще кулемет за містом десь татакав –

як нас вже Харків радо зустрічав.

Погнутий він, покручений стирчав…

Такими взяв би я слізьми заплакав!

Таким би криком закричав!

Але не час оплакувать руїни:

пора відплати, помсти настає.

Мій дух на доброту не розстає.

Запеклось кров’ю серце України –

запеклось і моє.

(Павло Тичина)

***

Десь у Будинку Блакитного

Тричі закоханий мрійник

Цокає на біліярді.

Друг і редактор в буфеті

Стомлено смокче нарзан.

Поруч – в Червоному перці

Троє письменників палять

І знаменитий художник

Тема: туберкульоз.

Зверху рипить гучномовець.

Слухаю – власні вірші.

Люба і тричі проклята

Тісна столице моя!

(Леонід Чернов-Малошийченко)

Харків населяють дуже стійкі люди, яким довелося побачити найстрашніше. Ми розповідали про Діану Умеренкову, яка пережила Другу світову війн, а у 97 років мала тікати з міста від окупантів.

