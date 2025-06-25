У Харкові підірвали двох військових — 19-річна дівчина сама зробила вибухівку

У Харкові затримали місцеву мешканку, яка, ймовірно, підірвала скутер військовослужбовця. Це сталося 20 червня близько 14:00 у парку, розташованому в Індустріальному районі.

Внаслідок вибуху скутера загинув 26-річний військовослужбовець. Інший 29-річний військовий отримав тяжкі поранення. Захисники приїхали забирати скутер нібито як допомогу від випадкових людей.

Харківська обласна прокуратура повідомила громадянці про підозру у вчиненні теракту за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людини (ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України).

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В СБУ розповіли, що правоохоронці затримали російську агентку у Харкові, яка передала військовим замінований скутер під виглядом волонтерської допомоги.

20 червня російські спецслужбісти активували саморобний вибуховий пристрій, захований у багажнику скутера. У той момент поруч перебували двоє військових.

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Вибух стався біля харківського кафе, куди агентка заманила чоловіків для передачі “волонтерського” моторолера. Росія вийшла на 19-річну через Telegram-канали з пошуку роботи.

Після вербування дівчина отримала детальні інструкції від куратора щодо виготовлення вибухового пристрою в домашніх умовах.

Для цього вона придбала побутові хімікати, акумулятор, дроти й два телефони для дистанційного підриву.

Готову вибухівку привезла на місце стоянки та заховала в багажнику. За допомогою камери, яка замаскували на місці, спецслужби відстежили прибуття військових і підірвали вибухівку.

Після вчинення злочину фігурантка хотіла “залягти на дно”, але правоохоронці затримали її за декілька годин після вибуху.

Під час обшуку знайшли невикористані компоненти вибухового пристрою і телефон із листуванням з представниками РФ.

Харків’янка перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що нещодавно росіяни почали вербувати українців за новою схемою — вони прикидаються співробітниками СБУ та залякають громадян.

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