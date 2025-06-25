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У Харкові підірвали двох військових — 19-річна дівчина сама зробила вибухівку

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 25 Червня 2025, 19:00
У Харкові підірвали двох військових — 19-річна дівчина сама зробила вибухівку
Фото Служба Безпеки України

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