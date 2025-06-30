Дрон Черніка: перша атака на Харків і характеристики БпЛА

Російські окупанти вдарили по Харкову з нового озброєння. Зокрема ворог використав новий дрон — Черніка. Саме він з’явився у статистиці атак на місто. Про застосування нового російського дрона по Харкову повідомив міський голова Ігор Терехов. Що відомо про дрон Черніка — розповідаємо в матеріалі vikna.tv.

Росіяни атакували Харків новим дроном Черніка

Російський БпЛА Черніка (Черника) з’явився у статистиці російських атак за останній тиждень. Протягом 23-29 червня ворог атакував Харків 16 разів.

Найчастіше ворог бив Шахедами, але також фахівці Департаменту надзвичайних ситуацій вперше зафіксували удар і дроном нового типу під назвою Черніка.

Терехов пояснив, що нова російська розробка схожа за потужністю бойової частини на дрон Молнія, однак має іншу конструкцію. Унаслідок атаки БпЛА Черніка постраждали кілька автівок у гаражному кооперативі.

Протягом останніх чотирьох днів у Харкові постраждали четверо людей, серед яких одна дитина. Обійшлося без смертей.

За цей період тривалість повітряних тривог у Харкові була на 33 години (43%) меншою, ніж у середньому по області. Це результат злагодженої роботи військових, протиповітряної оборони та аналітиків Ситуаційного центру.

Дрон Черніка: характеристики

Про розробку дронів Черніка та кілька модифікацій стало відомо у 2024 році. За наявною у мережі інформацією, російський дрон Черніка має модифікації Черніка-1 та Черніка 2. Друга модель має покращені тактико-технічні характеристики.

Черніка-2 з’явилася на російському озброєнні нещодавно, приблизно у квітні 2025 року. Ворожі військові навіть робили огляди на цей дрон. Покращена модель Черніка-2 має такі характеристики:

система донаведення на ціль під час втрати сигналу;

можливість працювати в радіусі дії РЕБ;

можливість атакувати скупчення людей, об’єкти зв’язку, камери спостереження та легку техніку;

бойова частина: 2,5-3,5 кг;

розмах крил: 2,2 м;

висота польоту: 1 км;

тривалість польоту: 1,5 години;

крейсерська швидкість: 60 км/год;

дальність — до 100 км.

Такі дрони можуть запускатися з рук або зі спеціальної катапульти. Дрон може виконувати роль розвідника. У такому випадку його заряду вистачає на дві години польоту. Ворожі військові оглядачі повідомляли, що дрони Черніка-1 і Черніка-2 використовувалися на фронті.

Такими безпілотниками російські окупанти завдають ударів по окопах ЗСУ. За інформацією від розробників БпЛА, на війну в Україні було поставлено з 2022 року понад 12 тисяч штук Черніки.

Виготовляє такі дрони Корпорація Інноваційних Технологій. Російські підрозділи отримують приблизно 200 таких дронів на місяць. Приблизну ціну дрона тримають у таємниці. Також окупанти викладали атаки дронами Черніка. Ось одне з таких відео.

Також відомо, що такі дрони росіяни оснащують бойовою осколково-фугасною частиною Капля. Окупанти назвали його фактично “планером з пінопласту”.

Раніше ми розповідали про дешеві дрони Молнія.

Фото: ілюстративне/Ігор Терехов

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